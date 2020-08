Gazzetta, la Juventus ha offerto alla Fiorentina Bernardeschi. No viola

Un futuro tutto da scrivere, quello di Federico Bernardeschi. Acquistato per 40 milioni di euro dalla Fiorentina, la Juventus ora vuole cederlo: in bianconero non è mai riuscito a trovare se stesso, una vera identità, un po’ esterno, un po’ mezzala, senza mai lasciare particolarmente il segno. E ora i bianconeri hanno deciso di cederlo.

O come pedina di scambio o per soldi, la Vecchia Signora ha messo sul mercato il classe ’94. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve lo ha offerto alla Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma non se n’è fatto niente. Il Chelsea ci ha pensato, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid, club contro il quale Bernardeschi ha fatto vedere la migliore versione di sé in bianconero. Un’esperienza all’estero piacerebbe al numero 33 bianconero. Lo scrive calciomercato.com

