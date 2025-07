Dopo 3 anni in Canada Bernardeschi torna in Italia, sarà un nuovo esterno del Bologna

Il Bologna si muove sul mercato sul fronte entrate. Il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con Federico Bernardeschi, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto con il Toronto. L’esterno firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno e indosserà la maglia numero 10, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Dopo quattro stagioni in MLS, Bernardeschi tornerà in Italia, dove ha giocato con le maglie di Fiorentina, Juventus e Crotone. Il Bologna, inoltre, annuncerà anche l’arrivo di Ciro Immobile nella giornata di martedì 8 luglio: l’attaccante ex Lazio ha appena risolto il suo contratto con il Besiktas. Lo scrive Di Marzio sul suo sito