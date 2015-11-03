Labaro Viola

Notizie Toronto Fiorentina

Dal Canada: "Bernardeschi diceva ai calciatori del Toronto che erano troppo scarsi per giocare con lui"

24 agosto 2025 11:39

Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"

04 luglio 2025 23:32

Dopo 3 anni in Canada Bernardeschi torna in Italia, sarà un nuovo esterno del Bologna

04 luglio 2025 19:05

Agente Insigne: "Fiorentina nel suo futuro? Stiamo valutando tutto, vuole una nuova grande sfida"

02 luglio 2025 17:11

Bernardeschi lascia il Canada e può tornare in Italia. Trattativa avanzata con il Bologna

01 luglio 2025 15:59

Termina l'avventura di Insigne al Toronto: può firmare a zero con una nuova squadra. Torna in Italia?

01 luglio 2025 14:20

Nazione: “Insigne-Fiorentina pista difficile. Due gli ostacoli: serve l’addio di Ikonè e Kouamè e la riduzione dell’ingaggio”

08 gennaio 2025 08:44

Insigne: "Non è positiva l'esperienza in Canada. Io voglio tornare in nazionale ma giocando nel Toronto"

13 febbraio 2024 17:03

Pedullà fa chiarezza: "Insigne vuole tornare in Italia ma per ora non c'è niente con la Fiorentina"

04 gennaio 2024 16:07

Insigne allontana la Fiorentina e le voci di mercato: "Sto bene a Toronto. Finirò il contratto"

12 dicembre 2023 18:32

Corriere Fiorentino, Insigne vuole tornare in Italia, la Fiorentina adesso fa sul serio. C’è stata una telefonata 

29 novembre 2023 08:31

Bernardeschi non si smentisce: "La Juventus è un pezzo del mio cuore, per lei ci sarà per sempre"

24 novembre 2023 22:03

Insigne cambia agente, ritorna in Italia? Accostato anche alla Fiorentina che ha bisogno di un esterno

17 novembre 2023 19:27

La Juve in confusione non sa più cosa fare, Allegri chiede di riprendere Bernardeschi alla società

12 ottobre 2023 11:04

Insigne litiga a Toronto, dito medio ai tifosi che lo insultano. In estate ci aveva pensato la Fiorentina

01 ottobre 2023 21:47

Truccato e con il mento rifatto. Bernardeschi si mostra con il suo nuovo look e la gente si interroga

12 settembre 2023 12:32

Non c'è Fiorentina nel futuro di Insigne. Direbbe addio al Canada solo se lo richiamasse il Napoli

21 luglio 2023 21:55

Da Napoli rivelano: "Insigne può andare alla Fiorentina. Stufo del Canada, vuole tornare in Italia"

21 luglio 2023 18:14

Bernardeschi perde la testa, testata ad un avversario, espulso, esce dal campo ridendo con i tifosi

05 luglio 2023 15:30

Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio

31 maggio 2023 15:19

Il declino di Bernardeschi in MLS: ultimo con il Toronto e fuori rosa dopo rivolta contro allenatore

27 maggio 2023 14:24

Flop totale di Bernardeschi in Canada. Contestato, prestazioni imbarazzanti e ultimo posto in classifica

18 maggio 2023 14:46

Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"

14 ottobre 2022 23:53

Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica

30 settembre 2022 22:30

Bernardeschi: "Alla Fiorentina ero me stesso, alla Juventus è stata dura perchè venivo da realtà diversa"

25 settembre 2022 15:23

Insigne non vuole più stare a Toronto, non si allena da 10 giorni, problemi famigliari: "Manca Napoli"

15 settembre 2022 17:32

Presidente Toronto: "Insigne è qui perché a Napoli non poteva portare nemmeno i figli al cinema"

14 settembre 2022 17:20

Bernardeschi: "Se penso ai miei sogni quando ho iniziato alla Fiorentina dico che sono proprio questi"

14 settembre 2022 13:59

Bernardeschi: "Qui mi sento libero, quando gioco mi sento parte di uno show. In Italia siamo indietro"

27 agosto 2022 17:48

Bernardeschi cerca di convincersi da solo: "In Canada è tutto bello, tutti mi chiamano per venire qui"

07 agosto 2022 22:18

È subito Bernardeschi show in Canada. Arrivano gol e assist all'esordio con il Toronto

24 luglio 2022 15:01

Bernardeschi non ha dubbi: "Non devo dimostrare più niente, ho giocato nella Juve"

19 luglio 2022 11:23

Sedotto e poi abbandonato, Bernardeschi potrebbe ripartire dal Canada: trattativa ben avviata con il Toronto

05 luglio 2022 20:03

Ricordate Criscito? Rifiutò la Fiorentina a gennaio per amore del Genoa, andrà a Toronto a Marzo

23 febbraio 2022 22:06

Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate

28 dicembre 2021 21:10

Giovinco sulla Nazionale: "Non so più che fare per farmi convocare. Chi pensa che l'MLS sia facile si sbaglia..."

17 ottobre 2017 16:12

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