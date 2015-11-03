Notizie Toronto Fiorentina

Dal Canada: "Bernardeschi diceva ai calciatori del Toronto che erano troppo scarsi per giocare con lui"
24 agosto 2025 11:39
Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"
04 luglio 2025 23:32
Dopo 3 anni in Canada Bernardeschi torna in Italia, sarà un nuovo esterno del Bologna
04 luglio 2025 19:05
Agente Insigne: "Fiorentina nel suo futuro? Stiamo valutando tutto, vuole una nuova grande sfida"
02 luglio 2025 17:11
Bernardeschi lascia il Canada e può tornare in Italia. Trattativa avanzata con il Bologna
01 luglio 2025 15:59
Termina l'avventura di Insigne al Toronto: può firmare a zero con una nuova squadra. Torna in Italia?
01 luglio 2025 14:20
Nazione: “Insigne-Fiorentina pista difficile. Due gli ostacoli: serve l’addio di Ikonè e Kouamè e la riduzione dell’ingaggio”
08 gennaio 2025 08:44
Insigne: "Non è positiva l'esperienza in Canada. Io voglio tornare in nazionale ma giocando nel Toronto"
13 febbraio 2024 17:03
Pedullà fa chiarezza: "Insigne vuole tornare in Italia ma per ora non c'è niente con la Fiorentina"
04 gennaio 2024 16:07
Insigne allontana la Fiorentina e le voci di mercato: "Sto bene a Toronto. Finirò il contratto"
12 dicembre 2023 18:32
Corriere Fiorentino, Insigne vuole tornare in Italia, la Fiorentina adesso fa sul serio. C’è stata una telefonata
29 novembre 2023 08:31
Bernardeschi non si smentisce: "La Juventus è un pezzo del mio cuore, per lei ci sarà per sempre"
24 novembre 2023 22:03
Insigne cambia agente, ritorna in Italia? Accostato anche alla Fiorentina che ha bisogno di un esterno
17 novembre 2023 19:27
La Juve in confusione non sa più cosa fare, Allegri chiede di riprendere Bernardeschi alla società
12 ottobre 2023 11:04
Insigne litiga a Toronto, dito medio ai tifosi che lo insultano. In estate ci aveva pensato la Fiorentina
01 ottobre 2023 21:47
Truccato e con il mento rifatto. Bernardeschi si mostra con il suo nuovo look e la gente si interroga
12 settembre 2023 12:32
Non c'è Fiorentina nel futuro di Insigne. Direbbe addio al Canada solo se lo richiamasse il Napoli
21 luglio 2023 21:55
Da Napoli rivelano: "Insigne può andare alla Fiorentina. Stufo del Canada, vuole tornare in Italia"
21 luglio 2023 18:14
Bernardeschi perde la testa, testata ad un avversario, espulso, esce dal campo ridendo con i tifosi
05 luglio 2023 15:30
Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio
31 maggio 2023 15:19
Il declino di Bernardeschi in MLS: ultimo con il Toronto e fuori rosa dopo rivolta contro allenatore
27 maggio 2023 14:24
Flop totale di Bernardeschi in Canada. Contestato, prestazioni imbarazzanti e ultimo posto in classifica
18 maggio 2023 14:46
Bernardeschi sicuro: "Penso che non sto andando in nazionale perchè Mancini vuole provare i giovani"
14 ottobre 2022 23:53
Oltre le sceneggiate social di Bernardeschi, poco altro. Il Toronto è un flop, penultimo in classifica
30 settembre 2022 22:30
Bernardeschi: "Alla Fiorentina ero me stesso, alla Juventus è stata dura perchè venivo da realtà diversa"
25 settembre 2022 15:23
Insigne non vuole più stare a Toronto, non si allena da 10 giorni, problemi famigliari: "Manca Napoli"
15 settembre 2022 17:32
Presidente Toronto: "Insigne è qui perché a Napoli non poteva portare nemmeno i figli al cinema"
14 settembre 2022 17:20
Bernardeschi: "Se penso ai miei sogni quando ho iniziato alla Fiorentina dico che sono proprio questi"
14 settembre 2022 13:59
Bernardeschi: "Qui mi sento libero, quando gioco mi sento parte di uno show. In Italia siamo indietro"
27 agosto 2022 17:48
Bernardeschi cerca di convincersi da solo: "In Canada è tutto bello, tutti mi chiamano per venire qui"
07 agosto 2022 22:18
È subito Bernardeschi show in Canada. Arrivano gol e assist all'esordio con il Toronto
24 luglio 2022 15:01
Bernardeschi non ha dubbi: "Non devo dimostrare più niente, ho giocato nella Juve"
19 luglio 2022 11:23
Sedotto e poi abbandonato, Bernardeschi potrebbe ripartire dal Canada: trattativa ben avviata con il Toronto
05 luglio 2022 20:03
Ricordate Criscito? Rifiutò la Fiorentina a gennaio per amore del Genoa, andrà a Toronto a Marzo
23 febbraio 2022 22:06
Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate
28 dicembre 2021 21:10
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