Bernardeschi perde la testa, testata ad un avversario, espulso, esce dal campo ridendo con i tifosi

Il Toronto FC è una squadra completamente allo sbando: perde sempre, è penultima nella Eastern Conference della Major League, ma soprattutto appare completamente incapace di qualsivoglia reazione che denoti un’appartenenza, uno spogliatoio, una squadra. Col 4-0 incassato stanotte in casa dell’Orlando City, le sconfitte di fila sono adesso 4, con una sola vittoria nelle ultime 13 partite giocate.

Ben altre erano le ambizioni del club canadese quando l’anno scorso ha ricoperto di dollari le due stelle italiane Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi: il flop della scorsa stagione, culminato nel mancato raggiungimento dei playoff, rischia a questo punto di essere replicato anche quest’anno, visto il distacco che il Toronto già accusa dall’ultimo posto utile per la qualificazione alla fase conclusiva del campionato nordamericano. L’esonero del tecnico Bob Bradley, con Insigne e Bernardeschi che avrebbero guidato la fronda interna in spogliatoio, non ha dunque prodotto alcuna scossa, anzi le cose sono peggiorate.

Stanotte Insigne non era in campo, ancora una volta infortunato in questa stagione (è al terzo stop, ha saltato 8 partite), mentre Bernardeschi ha giocato dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, evidente tentativo dello staff tecnico di responsabilizzarlo come leader della squadra. Il progetto tuttavia è naufragato in maniera clamorosa: Toronto è andato sotto di due gol dopo una ventina di minuti e Bernardeschi si è fatto espellere per somma di ammonizioni nel secondo tempo.

Il secondo cartellino giallo che gli è valso la doccia anticipata è arrivato per una testata: il gesto è stato accentuato dalla caduta plateale dell’avversario, ma resta la sciocchezza gravissima del giocatore toscano, che da capitano ha di fatto alzato bandiera bianca a nome della squadra, poi crollata incassando altre due reti.

L’espulsione peraltro ha avuto una coda che ha sollevato ancora più dubbi sull’atteggiamento mentale del giocatore ex Juve, visto che al momento dell’uscita dal campo Bernardeschi ha strizzato l’occhio verso qualcuno sugli spalti con un ghigno.

I commenti sui social non sono stati ovviamente lusinghieri, sono fioccate critiche: il tempo del Toronto ‘italiano’ sembra già finito e non è un caso che crescano le voci che vorrebbero sia Insigne (che ha appena deciso di cambiare agente) che Bernardeschi in cerca di altre sistemazioni. Lo riporta Fan Page

Federico Bernardeschi red card against Orlando City. Toronto FC down 2-0. Likely on their way to their fourth straight loss, if result holds. Would be one win in their last 12 matches. pic.twitter.com/5wDUiUnNEP — Tom Bogert (@tombogert) July 5, 2023

Were we all hoodwinked into thinking this guy actually plays for the badge? #TFClive pic.twitter.com/8GpQqVi10H — Brad Humber (@djcuse) July 5, 2023

