Bernardeschi lascia il Canada e può tornare in Italia. Trattativa avanzata con il Bologna

Federico Bernardeschi chiude il suo capitolo con il Toronto. Il Bologna ha messo gli occhi su di lui ed è pronto a riportarlo in Italia dopo tre anni in Canada

Come riportato da Fabrizio Romano, Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Italia dopo aver rescisso il suo contratto con il Toronto, squadra canadese in cui ha realizzato 26 gol in 99 presenze nel campionato MLS. L'ex Fiorentina e Juventus sarebbe in trattativa avanzata con il Bologna e l'operazione, con ogni probabilità, andrà in porto nelle prossime ore.