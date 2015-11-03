Labaro Viola

Notizie Bologna Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"

09 maggio 2026 22:33

Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"

07 maggio 2026 13:57

Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"

07 maggio 2026 09:47

Che noia a Bologna! altro 0-0 che avvicina il Cagliari sempre più verso la salvezza matematica ora a 37

03 maggio 2026 14:46

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

02 maggio 2026 23:00

Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito"

28 aprile 2026 09:44

Corriere dello Sport: "Sohm vuole restare al Bologna. Riscatto con sconto o nuovo prestito con la Fiorentina"

22 aprile 2026 10:32

Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”

19 aprile 2026 08:31

Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese

12 aprile 2026 20:01

Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico

09 aprile 2026 23:34

Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"

08 aprile 2026 23:28

TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"

08 aprile 2026 14:42

Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"

30 marzo 2026 23:18

Corriere dello Sport: "Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno"

25 marzo 2026 10:05

Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti

19 marzo 2026 23:47

Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"

06 marzo 2026 13:34

Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

05 marzo 2026 08:51

Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"

04 marzo 2026 21:37

Buone notizie per la Fiorentina. Il Bologna vince a Pisa e tiene i nerazzuri a 15 punti.

02 marzo 2026 20:45

Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi

27 febbraio 2026 14:14

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"

18 febbraio 2026 23:27

Sohm celebrato per la grande partita: "Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti"

15 febbraio 2026 20:42

Italiano vince a Torino e fa un grande favore alla Fiorentina. Grande partita di Sohm. La classifica

15 febbraio 2026 20:34

Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori

11 febbraio 2026 23:41

Sohm: "Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l'esigenza di cambiare aria"

09 febbraio 2026 15:59

Firenze riparte, Bologna si ferma: il restyling del Franchi avanza, il Dall’Ara è bloccato.

06 febbraio 2026 17:56

Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula. La Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto”

01 febbraio 2026 10:45

Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi

30 gennaio 2026 14:17

Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"

29 gennaio 2026 21:15

Bologna su Fazzini. Corriere Fiorentino: “Solo nel weekend potrebbe arrivare l’offerta giusta”

29 gennaio 2026 09:08

Fazzini al Bologna? Nazione: “Destinato a restare alla Fiorentina, via solo per un’offerta irrinunciabile”

29 gennaio 2026 09:01

Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina

28 gennaio 2026 13:22

Da Bologna: "Beltran può tornare in Italia e lasciare Valencia, lo prende il Bologna se parte Dallinga"

28 gennaio 2026 12:04

Gazzetta rivela: "Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C'è il Bologna"

28 gennaio 2026 09:48

Corriere dello Sport: “La Fiorentina cede Fazzini solo in prestito con obbligo di riscatto”

28 gennaio 2026 09:46

Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”

28 gennaio 2026 09:15

Nazione: “Bologna e Fiorentina oggi incontro per Fazzini. Ma lui vorrebbe restare a Firenze”

28 gennaio 2026 09:01

Corriere dello Sport: "Il Bologna vuole Fazzini. Può lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

27 gennaio 2026 11:21

Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola

25 gennaio 2026 20:40

Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito

22 gennaio 2026 17:11

Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club

21 gennaio 2026 12:13

Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna

20 gennaio 2026 11:58

Corriere dello Sport non ha dubbi: "Fiorentina su Fabbian da tempo, lo voleva già la scorsa estate"

20 gennaio 2026 10:38

Nazione: "Sohm al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni"

20 gennaio 2026 10:03

Nazione: "Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus"

20 gennaio 2026 10:02

Gazzetta: “Fabbian ha scelto la Fiorentina per giocare di più. Può trovare spazio accanto a Mandragora”

20 gennaio 2026 09:43

Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"

19 gennaio 2026 13:44

Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"

19 gennaio 2026 13:24

TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"

19 gennaio 2026 12:55

Moretto: "C'è l'accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere"

19 gennaio 2026 11:21

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"

19 gennaio 2026 09:50

Moviola CorSport: "Partita complessa per Doveri. Mancano dei gialli. Su Castro non c'è rigore"

19 gennaio 2026 09:40

Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”

19 gennaio 2026 09:05

Gazzetta: “La Fiorentina mostra identità e volontà. Gioca con Commisso nel cuore e il rock nelle gambe”

19 gennaio 2026 09:01

Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1

18 gennaio 2026 18:05

Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"

18 gennaio 2026 17:31

Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"

18 gennaio 2026 17:16

La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli

18 gennaio 2026 17:06

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO

18 gennaio 2026 17:01

FORMAZIONE FIORENTINA: BRESCIANINI E SOLOMON DALLA PANCHINA, PICCOLI TITOLARE

18 gennaio 2026 13:48

Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"

18 gennaio 2026 10:21

Convocati Fiorentina: Kean out non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Fuori anche Dzeko. Non c'è Harrison

17 gennaio 2026 19:09

Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"

17 gennaio 2026 16:14

Bologna-Fiorentina si giocherà domani, la società viola non chiede il rinvio per la morte di Commisso

17 gennaio 2026 11:18

Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"

16 gennaio 2026 23:46

TMW, Kean non si è allenato oggi, problemi alla caviglia. Verrà valutato domani per il Bologna

16 gennaio 2026 17:44

Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"

16 gennaio 2026 13:50

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian. Il Bologna vuole 16 milioni cash, no a contropartite"

16 gennaio 2026 08:59

Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero

15 gennaio 2026 20:57

Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"

15 gennaio 2026 13:54

Fiorentina a caccia di un centrale mancino. Nazione: "Occhio al ritorno di fiamma per Casale"

15 gennaio 2026 09:48

Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Fabbian, il Bologna fa muro. Servono almeno 15 milioni"

15 gennaio 2026 09:36

Gazzetta svela: “Brescianini spera in una maglia da titolare contro il Bologna”

15 gennaio 2026 09:23

Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"

14 gennaio 2026 14:22

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian, il Bologna spara, vuole almeno 15 milioni"

13 gennaio 2026 09:11

Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"

13 gennaio 2026 00:58

Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: "Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un'alternativa pronta"

12 gennaio 2026 09:46

Corriere Fiorentino: “Difesa? Spunta il nome di Vitik del Bologna”

12 gennaio 2026 09:33

Nazione: “Dominguez primo nome per la Fiorentina. Ma situazione lunga, prima il recupero di Bernardeschi”

11 gennaio 2026 09:22

Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città

10 gennaio 2026 16:49

Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”

09 gennaio 2026 09:54

Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"

07 gennaio 2026 13:31

Corriere dello Sport svela: "Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni"

07 gennaio 2026 10:17

Corriere dello Sport: "Il Bologna cede Dominguez. L'argentino piace alla Fiorentina"

06 gennaio 2026 10:27

Il Bologna fa muro per Dominguez. Gazzetta: "L'agente sonda diverse piazze, c'è la Fiorentina"

05 gennaio 2026 09:39

Pongracic lascia la Fiorentina? Nazione: “È entrato nel mirino di Bologna e Lipsia”

04 gennaio 2026 10:06

Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”

04 gennaio 2026 09:59

Il Resto del Carlino: "Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina"

03 gennaio 2026 14:13

Corriere Fiorentino svela: "Pioli spinse la società a mollare Immobile per prendere Dzeko"

03 gennaio 2026 10:28

Nazione rivela: “Dominguez è stato proposto alla Fiorentina. Con Italiano al Bologna non trova spazio”

03 gennaio 2026 09:50

Corriere Fiorentino evidenzia: "Che batosta la crisi della Fiorentina! Oltre 55 milioni di svalutazione in 5 mesi"

01 gennaio 2026 10:56

La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa

22 dicembre 2025 22:45

Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni

19 dicembre 2025 22:58

Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"

18 dicembre 2025 14:07

Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"

13 dicembre 2025 18:41

Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"

04 dicembre 2025 22:44

Il Bologna di Sartori si iscrive alla corsa per Diogo Leite per rimpiazzare il partente Lucumi

03 dicembre 2025 23:38

Il Bologna frena la scalata alla vetta: la Cremonese espugna il Dallara, Vardy doppietta

01 dicembre 2025 23:24

Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi

22 novembre 2025 17:30

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