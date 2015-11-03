Notizie Bologna Fiorentina

Italiano: "Le imprese più belle? Salvezza con lo Spezia e Coppa Italia col Bologna. Brividi!"
09 maggio 2026 22:33
Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"
07 maggio 2026 13:57
Corriere Fiorentino: "Vanoli aspetta Paratici ma su di lui ci sono Bologna e Parma"
07 maggio 2026 09:47
Che noia a Bologna! altro 0-0 che avvicina il Cagliari sempre più verso la salvezza matematica ora a 37
03 maggio 2026 14:46
Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
02 maggio 2026 23:00
Il Resto del Carlino rivela: "Il Bologna rispedirà Sohm alla Fiorentina, poi possibile nuovo prestito"
28 aprile 2026 09:44
Corriere dello Sport: "Sohm vuole restare al Bologna. Riscatto con sconto o nuovo prestito con la Fiorentina"
22 aprile 2026 10:32
Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”
19 aprile 2026 08:31
Altro assist di Italiano alla Fiorentina, Bologna-Lecce 2-0: Fiorentina a +5 su Lecce e Cremonese
12 aprile 2026 20:01
Fiorentina e Bologna disastro europeo. Tra Serie A e Premier abisso tecnico e atletico
09 aprile 2026 23:34
Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"
08 aprile 2026 23:28
TMW titola: "Se Conte accettasse la chiamata dell'Italia, Italiano sarebbe il preferito per il Napoli"
08 aprile 2026 14:42
Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"
30 marzo 2026 23:18
Corriere dello Sport: "Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno"
25 marzo 2026 10:05
Capolavoro di Italiano all’Olimpico, poker contro la Roma di Gasperini e il Bologna va ai quarti
19 marzo 2026 23:47
Tuttosport rivela: "Italiano può lasciare Bologna, Milan e Napoli lo seguono con attenzione"
06 marzo 2026 13:34
Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”
05 marzo 2026 08:51
Vince in rimonta la Fiorentina U20, 2-1 contro il Bologna. Galloppa: "Vittoria di gruppo, godiamocela"
04 marzo 2026 21:37
Buone notizie per la Fiorentina. Il Bologna vince a Pisa e tiene i nerazzuri a 15 punti.
02 marzo 2026 20:45
Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi
27 febbraio 2026 14:14
Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"
18 febbraio 2026 23:27
Sohm celebrato per la grande partita: "Italiano mi ha cambiato posizione, mi ha messo più avanti"
15 febbraio 2026 20:42
Italiano vince a Torino e fa un grande favore alla Fiorentina. Grande partita di Sohm. La classifica
15 febbraio 2026 20:34
Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori
11 febbraio 2026 23:41
Sohm: "Alla Fiorentina non ha funzionato per me come per altri, sentivo l'esigenza di cambiare aria"
09 febbraio 2026 15:59
Firenze riparte, Bologna si ferma: il restyling del Franchi avanza, il Dall’Ara è bloccato.
06 febbraio 2026 17:56
Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula. La Fiorentina vuole l’obbligo di riscatto”
01 febbraio 2026 10:45
Sorteggio abbordabile per il Bologna di Italiano, pesca il Brann. Possibile derby italiano agli ottavi
30 gennaio 2026 14:17
Di Vaio blocca le trattative:"Fazzini non è una necessità, Sohm ha più o meno le stesse caratteristiche"
29 gennaio 2026 21:15
Bologna su Fazzini. Corriere Fiorentino: “Solo nel weekend potrebbe arrivare l’offerta giusta”
29 gennaio 2026 09:08
Fazzini al Bologna? Nazione: “Destinato a restare alla Fiorentina, via solo per un’offerta irrinunciabile”
29 gennaio 2026 09:01
Un incubo che diventa la normalità: dopo Atalanta e Bologna pure il Como ha superato la Fiorentina
28 gennaio 2026 13:22
Da Bologna: "Beltran può tornare in Italia e lasciare Valencia, lo prende il Bologna se parte Dallinga"
28 gennaio 2026 12:04
Gazzetta rivela: "Fazzini si è quasi convinto a lasciare la Fiorentina. C'è il Bologna"
28 gennaio 2026 09:48
Corriere dello Sport: “La Fiorentina cede Fazzini solo in prestito con obbligo di riscatto”
28 gennaio 2026 09:46
Corriere Fiorentino: “Fazzini al Bologna? Scontro sulla formula, la Fiorentina vuole l’obbligo. Italiano in pressing”
28 gennaio 2026 09:15
Nazione: “Bologna e Fiorentina oggi incontro per Fazzini. Ma lui vorrebbe restare a Firenze”
28 gennaio 2026 09:01
Corriere dello Sport: "Il Bologna vuole Fazzini. Può lasciare la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"
27 gennaio 2026 11:21
Palladino da una mano alla Fiorentina, il Bologna no e si fa rimontare dal Genoa che sale a +6 sui viola
25 gennaio 2026 20:40
Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito
22 gennaio 2026 17:11
Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club
21 gennaio 2026 12:13
Fabbian si inserisce, segna ed è forte di testa. Per questo Italiano voleva tenerlo a Bologna
20 gennaio 2026 11:58
Corriere dello Sport non ha dubbi: "Fiorentina su Fabbian da tempo, lo voleva già la scorsa estate"
20 gennaio 2026 10:38
Nazione: "Sohm al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni"
20 gennaio 2026 10:03
Nazione: "Fabbian alla Fiorentina in prestito (1 milione) con obbligo condizionato a 13 più 1,5 milioni di bonus"
20 gennaio 2026 10:02
Gazzetta: “Fabbian ha scelto la Fiorentina per giocare di più. Può trovare spazio accanto a Mandragora”
20 gennaio 2026 09:43
Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"
19 gennaio 2026 13:44
Cecchi esalta Fagioli: "Giocatore fantastico, adesso sembra davvero Pizarro e ci fa divertire"
19 gennaio 2026 13:24
TMW: "Il Bologna offre un prestito con diritto per Sohm, la Fiorentina offre l'obbligo per Fabbian"
19 gennaio 2026 12:55
Moretto: "C'è l'accordo tra la Fiorentina e Fabbian, oggi nuovi colloqui con il Bologna per chiudere"
19 gennaio 2026 11:21
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Corriere dello Sport: "Idea scambio Fabbian per Sohm tra Bologna e Fiorentina. Più defilato l'inserimento di Fazzini"
19 gennaio 2026 09:50
Moviola CorSport: "Partita complessa per Doveri. Mancano dei gialli. Su Castro non c'è rigore"
19 gennaio 2026 09:40
Nazione: “Fiorentina su Fabbian, il Bologna chiede 15 milioni. Si studia uno scambio con Sohm”
19 gennaio 2026 09:05
Gazzetta: “La Fiorentina mostra identità e volontà. Gioca con Commisso nel cuore e il rock nelle gambe”
19 gennaio 2026 09:01
Autostrada trasformata in campo di battaglia: scontri tra ultras fiorentini e romanisti sull’A1
18 gennaio 2026 18:05
Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"
18 gennaio 2026 17:31
Amoruso duro su Sohm: "Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato"
18 gennaio 2026 17:16
La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli
18 gennaio 2026 17:06
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO
18 gennaio 2026 17:01
FORMAZIONE FIORENTINA: BRESCIANINI E SOLOMON DALLA PANCHINA, PICCOLI TITOLARE
18 gennaio 2026 13:48
Gazzetta svela: "Sohm al Bologna e Fabbian alla Fiorentina? C'è l'ipotesi. Simon "intriga" i rossoblù"
18 gennaio 2026 10:21
Convocati Fiorentina: Kean out non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Fuori anche Dzeko. Non c'è Harrison
17 gennaio 2026 19:09
Amoruso: "Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio"
17 gennaio 2026 16:14
Bologna-Fiorentina si giocherà domani, la società viola non chiede il rinvio per la morte di Commisso
17 gennaio 2026 11:18
Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"
16 gennaio 2026 23:46
TMW, Kean non si è allenato oggi, problemi alla caviglia. Verrà valutato domani per il Bologna
16 gennaio 2026 17:44
Valcareggi: "Fortini non va venduto, se partisse sarebbe un errore enorme della società"
16 gennaio 2026 13:50
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian. Il Bologna vuole 16 milioni cash, no a contropartite"
16 gennaio 2026 08:59
Il Bologna batte il Verona 3-2. La Fiorentina rimane a -3 dalla salvezza dopo il recupero
15 gennaio 2026 20:57
Cecchi su Kean: "Abbiamo il centravanti più forte d'Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui"
15 gennaio 2026 13:54
Fiorentina a caccia di un centrale mancino. Nazione: "Occhio al ritorno di fiamma per Casale"
15 gennaio 2026 09:48
Corriere dello Sport: "La Fiorentina insiste per Fabbian, il Bologna fa muro. Servono almeno 15 milioni"
15 gennaio 2026 09:36
Gazzetta svela: “Brescianini spera in una maglia da titolare contro il Bologna”
15 gennaio 2026 09:23
Graziani: "Kean vive una stagione complessa, ma non può aver disimparato a segnare"
14 gennaio 2026 14:22
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Fabbian, il Bologna spara, vuole almeno 15 milioni"
13 gennaio 2026 09:11
Pedullà: "Contatti Fiorentina-Bologna per Fazzini. I viola hanno chiesto Fabbian, è valutato 15 milioni"
13 gennaio 2026 00:58
Fiorentina su Fabbian. Corriere dello Sport: "Il Bologna chiede minimo 15 milioni e un'alternativa pronta"
12 gennaio 2026 09:46
Corriere Fiorentino: “Difesa? Spunta il nome di Vitik del Bologna”
12 gennaio 2026 09:33
Nazione: “Dominguez primo nome per la Fiorentina. Ma situazione lunga, prima il recupero di Bernardeschi”
11 gennaio 2026 09:22
Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città
10 gennaio 2026 16:49
Baldanzi? Nazione svela: “Il preferito è Dominguez ma tutto dipende dalle condizioni di Bernardeschi”
09 gennaio 2026 09:54
Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna sfida la Fiorentina per assicurarsi l'ex Sassuolo Boga"
07 gennaio 2026 13:31
Corriere dello Sport svela: "Il Bologna potrebbe cedere Dominguez per 10-12 milioni"
07 gennaio 2026 10:17
Corriere dello Sport: "Il Bologna cede Dominguez. L'argentino piace alla Fiorentina"
06 gennaio 2026 10:27
Il Bologna fa muro per Dominguez. Gazzetta: "L'agente sonda diverse piazze, c'è la Fiorentina"
05 gennaio 2026 09:39
Pongracic lascia la Fiorentina? Nazione: “È entrato nel mirino di Bologna e Lipsia”
04 gennaio 2026 10:06
Conferme su Dominguez. Nazione: “È in uscita dal Bologna”
04 gennaio 2026 09:59
Il Resto del Carlino: "Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina"
03 gennaio 2026 14:13
Corriere Fiorentino svela: "Pioli spinse la società a mollare Immobile per prendere Dzeko"
03 gennaio 2026 10:28
Nazione rivela: “Dominguez è stato proposto alla Fiorentina. Con Italiano al Bologna non trova spazio”
03 gennaio 2026 09:50
Corriere Fiorentino evidenzia: "Che batosta la crisi della Fiorentina! Oltre 55 milioni di svalutazione in 5 mesi"
01 gennaio 2026 10:56
La doppietta di Neres manda al tappeto il Bologna di Italiano: il Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa
22 dicembre 2025 22:45
Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni
19 dicembre 2025 22:58
Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"
18 dicembre 2025 14:07
Spalletti: "Ho detto a tutti di prendere Italiano, è uno dei più forti che abbiamo, si deve imparare da lui"
13 dicembre 2025 18:41
Italiano: "Dispiace per la Fiorentina. Firenze quando serve è straordinaria, ma pretende"
04 dicembre 2025 22:44
Il Bologna di Sartori si iscrive alla corsa per Diogo Leite per rimpiazzare il partente Lucumi
03 dicembre 2025 23:38
Il Bologna frena la scalata alla vetta: la Cremonese espugna il Dallara, Vardy doppietta
01 dicembre 2025 23:24
Il Bologna di Italiano vince 0-3 a Udine e vola al primo posto. A segno anche Bernardeschi
22 novembre 2025 17:30
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