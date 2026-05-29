Sky Sport riporta: "Il Bologna ha scelto in un giorno Tedesco, sarà il successore di Italiano"

L'ex tecnico del Fenerbahce e del Belgio sbarcherà in Emilia per il post Italiano

Il Bologna ha rotto gli indugi per il dopo-Vincenzo Italiano: il prescelto della dirigenza rossoblù è Domenico Tedesco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club emiliano è già al lavoro per chiudere l'accordo in giornata con il tecnico classe 1985, reduce dalla recente separazione con il Fenerbahce. Tedesco ha così superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e, soprattutto, di Fabio Grosso; quest'ultimo, di conseguenza, vede adesso la panchina della Fiorentina ancora più vicina.