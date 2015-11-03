Notizie Tedesco Fiorentina

Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”
06 maggio 2026 09:37
Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”
03 maggio 2026 09:43
Tuttosport: "Tedesco si aggiunge alla lista per la panchina viola dopo l’esonero dal Fenerbahce"
30 aprile 2026 09:51
Gazzetta rivela: “Torna viva l’idea Tedesco per la Fiorentina. Dubbi sul fatto che non ha mai allenato in Italia”
30 aprile 2026 08:46
Tedesco nome concreto per la Fiorentina? L'allenatore è stato esonerato dal Fenerbahce
27 aprile 2026 21:54
Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”
24 aprile 2026 10:27
Dalla Turchia riportano: "Tedesco rifiuta la panchina della Fiorentina, vuole andare avanti con il Fenerbahce"
15 aprile 2026 14:56
Dalla Turchia: Fiorentina interessata a Tedesco, ha un contratto in scadenza nel 2027
21 marzo 2026 12:22
Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina
09 settembre 2025 16:19
Corriere dello Sport svela: “Fiorentina su Tedesco, sarebbe lui il colpo a sorpresa”
04 giugno 2025 08:49
Tedesco avvisa la Fiorentina: "Il Brugge vince tutte le partite, sarà durissima per la viola"
01 maggio 2024 14:02
Gazzetta: “In tribuna c’era Domenico Tedesco. Altro allenatore? Ora la Fiorentina è irriconoscibile”
22 gennaio 2023 09:52
Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"
09 novembre 2021 14:45
Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina
27 giugno 2021 08:58
Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina
26 giugno 2021 11:43
Tedesco: "Io alla Fiorentina? Non commento ma vorrei allenare in Serie A. Amo le piazze calde"
20 maggio 2021 09:15
Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina
15 maggio 2021 13:05
Tmw, l'ex viola Giovanni Tedesco torna ad allenare. E' fatta con la formazione maltese del Valletta
19 febbraio 2020 14:46
Tedesco, allenatore Schalke 04: "Sono tifoso della Fiorentina, Terim per me è un idolo"
23 ottobre 2018 18:48
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