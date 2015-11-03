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Notizie Tedesco Fiorentina

Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”

06 maggio 2026 09:37

Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”

03 maggio 2026 09:43

Tuttosport: "Tedesco si aggiunge alla lista per la panchina viola dopo l’esonero dal Fenerbahce"

30 aprile 2026 09:51

Gazzetta rivela: “Torna viva l’idea Tedesco per la Fiorentina. Dubbi sul fatto che non ha mai allenato in Italia”

30 aprile 2026 08:46

Tedesco nome concreto per la Fiorentina? L'allenatore è stato esonerato dal Fenerbahce

27 aprile 2026 21:54

Grosso nel mirino della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Paratici segue anche Iraola e Tedesco”

24 aprile 2026 10:27

Dalla Turchia riportano: "Tedesco rifiuta la panchina della Fiorentina, vuole andare avanti con il Fenerbahce"

15 aprile 2026 14:56

Dalla Turchia: Fiorentina interessata a Tedesco, ha un contratto in scadenza nel 2027

21 marzo 2026 12:22

Tedesco verso il Fenerbahçe ma a Istanbul monta la polemica per le sue parole su Terim e la Fiorentina

09 settembre 2025 16:19

Corriere dello Sport svela: “Fiorentina su Tedesco, sarebbe lui il colpo a sorpresa”

04 giugno 2025 08:49

Tedesco avvisa la Fiorentina: "Il Brugge vince tutte le partite, sarà durissima per la viola"

01 maggio 2024 14:02

Gazzetta: “In tribuna c’era Domenico Tedesco. Altro allenatore? Ora la Fiorentina è irriconoscibile”

22 gennaio 2023 09:52

Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"

09 novembre 2021 14:45

Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina

27 giugno 2021 08:58

Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina

26 giugno 2021 11:43

Tedesco: "Io alla Fiorentina? Non commento ma vorrei allenare in Serie A. Amo le piazze calde"

20 maggio 2021 09:15

Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina

15 maggio 2021 13:05

Tmw, l'ex viola Giovanni Tedesco torna ad allenare. E' fatta con la formazione maltese del Valletta

19 febbraio 2020 14:46

Tedesco, allenatore Schalke 04: "Sono tifoso della Fiorentina, Terim per me è un idolo"

23 ottobre 2018 18:48

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