Tedesco nome concreto per la Fiorentina? L'allenatore è stato esonerato dal Fenerbahce
Tedesco è stato esonerato dopo il pesante ko contro il Galatasaray
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 21:54
In seguito alla sconfitta per 3-0 contro il Galatasaray, il Fenerbahce ha deciso di esonerare Domenico Tedesco, nel comunicato ufficiale del club turco si legge: “Zeki Murat Gole guiderà la squadra nelle partite rimanenti della stagione”. Negli ultimi giorni il nome del tecnico, ormai ex Fenerbahce era stato accostato alla Fiorentina, il club gigliato infatti intende aprire un nuovo ciclo dopo questo anno tragico, sportivamente parlando.