Ascoltate Trani: “Se solo Paratici potesse liberarsi dalla Fiorentina, verrebbe alla Roma all’istante”

Le parole di Ugo Trani in merito a un complicatissimo arrivo di Fabio Paratici alla Roma

Ugo Trani, giornalista attento alle vicende della Roma e firma de Il Messaggero, è intervenuto a Tele Radio Stereo parlando della possibile candidatura di Paratici per il dopo Ranieri e Massara. Un’ipotesi complicata, considerando anche il prossimo progetto di ricostruzione della Fiorentina.

Le sue parole: “Con Paratici c'era stato un approccio già ai tempi di Fonseca, anche perché lui sta spesso a Roma e lavora molto con Giuffrida. Io ancora ci spero in Paratici, anche se la Fiorentina ha una proprietà americana e non so se si fanno torti fra di loro. Nel caso in cui si potesse liberare dalla Fiorentina, lui non ci penserebbe un minuto a venire a Roma, qui ha anche la compagna. Per me ci hanno già parlato. A fare una trattativa con lui secondo me ci andrebbe Ryan. Se davvero lui si riesce a liberare e tu lo vuoi prendere, non ci metti niente a prenderlo”.

Aggiunge: ”Lui sarebbe potuto venire già l'estate scorsa prima di Massara. In un'intervista recente ha svelato di essere stato silurato dal Milan per motivi federali, perché gli doveva ancora scadere la squalifica, ma era un fatto formale… La Roma avrebbe potuto prenderlo, ma Ranieri era già in parola con Massara. Poi lui è andato alla Fiorentina e ora mi sembra un po' più difficile".

Conclude: "Lui ha un figlio che gioca nella Primavera della Roma e già questo è un contatto direttissimo e poi appunto ha la compagna che abita qui, per cui sta quasi più a Roma che a Firenze. Già se andasse tutto in mano a Paratici e Gasperini sarebbe tantissimo, magari…".