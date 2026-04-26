Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”

L’opinionista si è espresso sulle scelte di Vanoli, mostrandosi perplesso sul mancato ingresso di Braschi

Dopo il pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Sassuolo, Luca Calamai è intervenuto a RadioFirenzeviola per commentare la prestazione dei viola: “Non ho visto nulla di appassionante nel calcio di Grosso così come non ho visto nulla nel calcio di Vanoli, nonostante la salvezza sia acquisita”.

Su Braschi: “In una partita del genere, contro il Sassuolo, non è possibile che non giochi neanche un minuto. Mi auguro che Paratici sia una furia, sennò va inserito nella discussione. Capisco se sei contro la Juventus a Torino o all’Olimpico, ma contro il Sassuolo voglio vedere i giovani come Braschi viste le assenze.

Vanoli non lo ha messo perché si è creato il partito dei punti di Vanoli da quando è alla Fiorentina, oggi ha lavorato per se stesso. Le parole sull’internazionalità di Paratici auspico significhino che la Fiorentina non può non giocare le coppe”.