Labaro Viola

Notizie Paratici Fiorentina

Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"

19 maggio 2026 22:43

Corriere Fiorentino rivela: "La permanenza di Vanoli resta possibile, Paratici non ha ancora chiuso a ciò"

19 maggio 2026 12:40

Vittoria con la Juve? Corriere dello Sport: "Ha dimostrato al Viola Park quanto ha pesato l'aspetto psicologico"

19 maggio 2026 10:13

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

18 maggio 2026 14:04

Bucchioni: "Paratici ha parlato da direttore convinto di restare, deve essere libero di agire per Firenze"

17 maggio 2026 15:10

Corriere dello Sport duro: "Paratici finito fuori dal giro. Firenze? Non è l'élite del calcio italiano"

17 maggio 2026 10:11

Panchina Fiorentina? Nazione: "Occhio al nome a sorpresa di Paratici. Vuole rilanciare il club"

17 maggio 2026 09:56

La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"

15 maggio 2026 22:53

Tuttosport rivela: “Paratici sta tenendo viva una pista estera top secret: è un profilo internazionale”

15 maggio 2026 09:03

Gazzetta sicura: “Paratici sta progettando una Fiorentina bella e ambiziosa. A Fagioli le chiavi della Viola”

15 maggio 2026 09:00

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"

14 maggio 2026 14:12

Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"

14 maggio 2026 14:04

Corriere dello Sport rivela: "Paratici-Vanoli ieri il vertice. Per il ds l'allenatore può restare"

14 maggio 2026 09:44

Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"

13 maggio 2026 14:41

Corriere dello Sport rivela: "Oggi l'incontro Paratici-Vanoli. O sì o no, l'addio non è scontato"

13 maggio 2026 09:17

Nazione: “Il lavoro di Paratici e Moretti potrebbe essere lungo: sette le posizioni sul tavolo”

13 maggio 2026 08:46

Nazione: “Contatti tra Paratici e Iraola, che ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina. C’è il Palace”

13 maggio 2026 08:45

"Commisso ha preso la nomina e poi non si è più visto, ci siamo salvati perché senza avversari"

12 maggio 2026 23:07

"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"

12 maggio 2026 22:20

Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto"

12 maggio 2026 14:19

Paratici non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina anche se sta avendo resistenza su Pengue

12 maggio 2026 13:56

Corriere dello Sport: "Paratici ed i prestiti di rientro a Firenze: saranno ben 27"

12 maggio 2026 10:54

Nazione: “Paratici-Vanoli l’incontro c’è già stato. La sensazione è che arriverà l’addio. No ad altri appuntamenti”

12 maggio 2026 09:45

Paratici al centro del mercato. Nazione: “Resterà ma dal club non trapela alcuna posizione”

12 maggio 2026 09:43

Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"

11 maggio 2026 13:47

Sky Sport rivela: "Riprende quota Paratici per il Milan. Contatti indiretti tra le parti"

11 maggio 2026 12:46

Corriere Fiorentino: “Fosse per Joseph, la conferma di Vanoli sarebbe cosa fatta. Ma c’è Paratici”

11 maggio 2026 08:41

Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"

10 maggio 2026 17:55

Nazione, il retroscena: “Paratici ha consigliato De Rossi al Genoa per la panchina”

10 maggio 2026 09:50

Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"

08 maggio 2026 14:13

Teotino: "Se la Fiorentina prende Grosso non avrà molti cambiamenti da uno come Vanoli"

08 maggio 2026 13:58

Corriere Fiorentino: “Vanoli ha portato a termine la missione, merito anche di Paratici che l’ha supportato”

08 maggio 2026 08:24

De Rossi piace a Paratici. Corriere Fiorentino svela: "C'è una clausola da 10 milioni, strada in salita"

07 maggio 2026 09:45

"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"

06 maggio 2026 23:35

Di Marzio allontana Paratici dalla Roma: "Non pensano a lui, il primo profilo è Manna del Napoli"

06 maggio 2026 13:49

Repubblica: "Vanoli sa che l'addio è l'ipotesi più concreta. L'incontro servirà a ringraziarlo"

06 maggio 2026 10:16

Corriere Fiorentino svela: “Paratici ha chiesto carta bianca ma dovrà fare un mercato sostenibile”

06 maggio 2026 10:06

Panchina Fiorentina? Nazione: “Vertice Vanoli-Paratici già lunedì? Verranno chiarite le rispettive volontà”

06 maggio 2026 09:27

W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”

05 maggio 2026 22:54

Bucchioni: "Confermare Vanoli sarebbe un grave errore, questa Fiorentina è un disastro senza appello"

05 maggio 2026 19:16

Bucchioni: "Paratici ha sbagliato tutto il mercato, neanche lui è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina"

05 maggio 2026 19:10

Poesio: “Alla Fiorentina una completa rifondazione. Grande difficoltà di Paratici? Cedere i giocatori”

05 maggio 2026 08:56

Paratici apre al rinnovo di Vanoli. Nazione: “L’idea Grosso resta viva e Carnevali il messaggio l’ha lanciato”

05 maggio 2026 08:50

Nazione: “Parole Paratici? Indirizzano verso una conferma di Vanoli: la società si assuma responsabilità”

05 maggio 2026 08:39

Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"

04 maggio 2026 23:52

Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"

04 maggio 2026 14:48

Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"

04 maggio 2026 14:16

Poesio: “Voci Paratici-Roma? Non sarebbe stata sgradita una precisazione della Fiorentina”

04 maggio 2026 08:49

Vanoli-Fiorentina sarà addio. Gazzetta: “Paratici vuole aprire un nuovo corso. Sarà rivoluzione”

03 maggio 2026 09:42

Sabatini: "Se Vanoli dovesse restare, devono essere tutti contenti, sennò è bene cambiare subito"

02 maggio 2026 15:51

Nazione svela: “Paratici deciderà il nuovo allenatore della Fiorentina entro fine maggio”

01 maggio 2026 09:08

TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"

30 aprile 2026 21:22

Gazzetta rivela: “Entro due settimane Paratici sceglierà l’allenatore della Fiorentina”

30 aprile 2026 09:17

Gazzetta sicura: “La conferma di Vanoli è difficile. Ma occhio ad un nome a sorpresa di Paratici”

30 aprile 2026 08:45

"Paratici il nostro Batistuta, dobbiamo aggrapparci a lui. Se sceglie Grosso è perché ci crede"

29 aprile 2026 22:56

Corriere Fiorentino: “Lavoro enorme per Paratici, ma lui non è spaventato. Tanti i nodi da sciogliere”

29 aprile 2026 09:29

Corriere Fiorentino rivela: “Maresca era il preferito di Paratici, poi Farioli. Oggi sogna Iraola e riflette su Sarri”

29 aprile 2026 09:13

Corriere Fiorentino: “La priorità di Paratici è la scelta dell’allenatore: ora pensa a un nuovo tecnico”

29 aprile 2026 09:11

Non solo la Roma su Paratici. Corriere Fiorentino: “Basta lasciarlo lavorare e qualsiasi tentazione sarà vana”

29 aprile 2026 09:09

Niente Roma per Paratici. Repubblica: “Fiorentina stimolante, non sussistono motivi di separazione”

29 aprile 2026 09:08

Malusci: "Se Paratici fosse convinto di Vanoli, lo avrebbe già confermato, invece ha tanti dubbi pure lui"

28 aprile 2026 14:06

Corriere Fiorentino: “Grosso non nasconde l’apprezzamento per l’ipotesi Fiorentina. C’è feeling con Paratici”

27 aprile 2026 09:10

Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"

26 aprile 2026 15:27

Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”

26 aprile 2026 15:19

Nicoletti s'interroga: "Abbiamo dato 3,5 milioni a Pioli e ora pensate che non potremmo darne 5 a Guardiola per venire"

25 aprile 2026 14:58

Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"

25 aprile 2026 14:44

Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"

24 aprile 2026 14:06

Repubblica rivela: “Dopo i no di De Zerbi e Maresca, Paratici vira su Grosso. Adesso è il favorito”

24 aprile 2026 10:14

Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"

23 aprile 2026 14:19

Bucchioni: "Grosso è il favorito per la panchina della Fiorentina, ma non dovrà restare mai solo"

23 aprile 2026 14:08

Iraola lascia il Bournemouth. Nazione sottolinea: “Paratici già lo conosce”

23 aprile 2026 09:07

Corriere Fiorentino: "O arriva un big per la panchina della Fiorentina o resta Vanoli"

22 aprile 2026 10:47

Joseph Commisso esalta l'impresa di Pellegrino Matarazzo, suggerimento di mercato per Paratici?

21 aprile 2026 23:08

"Diamo tempo a Piccoli, anche Toni non faceva mai gol, alcuni giocatori vanno aspettati"

21 aprile 2026 22:27

Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"

21 aprile 2026 14:44

Corriere Fiorentino: “Costi alti e 17 prestiti. Paratici taglierà, Sohm forse può giocarsi la permanenza”

19 aprile 2026 09:04

“DI FIRENZE VANTO E GLORIA! AVANTI VIOLA”: Vanoli ringrazia i tifosi, quale sarà il suo futuro?

18 aprile 2026 22:31

Flachi: "Vanoli non va bene, questa squadra non ha gioco e 10 anni fa sarebbe retrocessa senza appello"

18 aprile 2026 14:49

Ferrara: "Niente voto al messiah Paratici, sarà valutato dalla matematica salvezza in poi"

18 aprile 2026 10:22

Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"

17 aprile 2026 14:12

Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"

15 aprile 2026 18:51

Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"

14 aprile 2026 14:49

Sarri alla Fiorentina? Poesio: “Parole Paratici? Autorizzano a pensare che ci proverà. È il sogno dei tifosi”

14 aprile 2026 09:22

Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"

14 aprile 2026 00:14

Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”

12 aprile 2026 09:52

Fiorentina da rivoluzionare. Corriere dello Sport: "Paratici quanti soldi avrà a disposizione?"

11 aprile 2026 10:11

Repubblica: “Paratici aprirà un nuovo ciclo. Vanoli via, Gudmundsson e Piccoli hanno deluso”

11 aprile 2026 09:15

Piccoli, il giocatore più costoso della storia della Fiorentina bocciato oltre i numeri

10 aprile 2026 22:51

Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"

10 aprile 2026 00:05

Cinquini: “Paratici non può paragonare Firenze a Como: i fiorentini hanno più passione e chiedono il massimo"

09 aprile 2026 17:12

De Santis: “Paratici può portare la Fiorentina dove merita. L’Europa League cambierebbe il mercato estivo”

09 aprile 2026 15:12

Nicoletti: "Ferrari e Paratici smentiscono la cessione, ma tutti sanno che già Barone trattò per vendere"

09 aprile 2026 14:27

Paratici difende Sarri: "Alla Juventus ha vinto uno scudetto, in molti se ne sono scordato"

09 aprile 2026 12:40

Paratici annuncia: "Punterete sul Under 23? La Fiorentina deve farlo, con il Viola Park

09 aprile 2026 12:14

Paratici: "Non mi sento colpevole di nulla. Alla Juve 20 anni avanti a tutti. Ronaldo? Prezioso"

09 aprile 2026 09:40

Paratici: "Con il Milan avevamo chiuso, mancava la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente"

09 aprile 2026 09:38

La Fiorentina non è in vendita. Paratici e Ferrari: “Non c’è assolutamente nulla in tal senso”

09 aprile 2026 09:14

Paratici: “Kean? Speriamo di tenerlo, ha una clausola importante. Fagioli? È da Barcellona”

09 aprile 2026 09:13

Paratici rivela: “Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere 10 ragazzi cresciuti qui in prima squadra”

09 aprile 2026 09:12

Paratici: “Viola Park? A lavorare qui ti senti come al Real Madrid. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi”

09 aprile 2026 09:10

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