Nazione: “Paratici e Ferrari da Commisso potrebbero presentarsi con il nome del sostituto di Kean”

La sensazione è che sul bomber siano in arrivo movimenti importanti

Capitolo Kean. La sensazione è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti e questo potrebbe portare a decisioni sul futuro di Moise proprio in occasione del vertice negli Stati Uniti. Se quello che dice radio-mercato corrisponderà a realtà, è altamente probabile che al faccia a faccia con Commisso, gli uomini mercato della Fiorentina si presentino anche con il nome del possibile rinforzo per il ruolo di centravanti. Lo riporta La Nazione.