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Nazione: “Paratici e Ferrari da Commisso potrebbero presentarsi con il nome del sostituto di Kean”

La sensazione è che sul bomber siano in arrivo movimenti importanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2026 08:42
Nazione: “Paratici e Ferrari da Commisso potrebbero presentarsi con il nome del sostituto di Kean” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Capitolo Kean. La sensazione è che sull'attaccante siano in arrivo movimenti importanti e questo potrebbe portare a decisioni sul futuro di Moise proprio in occasione del vertice negli Stati Uniti. Se quello che dice radio-mercato corrisponderà a realtà, è altamente probabile che al faccia a faccia con Commisso, gli uomini mercato della Fiorentina si presentino anche con il nome del possibile rinforzo per il ruolo di centravanti. Lo riporta La Nazione.

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