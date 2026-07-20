La Fiorentina lavora per prendere un esterno forte, sarà un nome mai uscito fino ad ora

Non è finita qui: la Fiorentina prepara altri colpi, Paratici al lavoro

Dopo aver già ufficializzato cinque acquisti, il mercato della Fiorentina è tutt'altro che concluso. Fabio Paratici continua a lavorare sotto traccia per regalare a Grosso una squadra sempre più competitiva e, dopo aver rinforzato difesa e centrocampo, l'attenzione si è spostata sugli esterni, reparto considerato prioritario per completare la rosa. L'obiettivo è portare a Firenze più di un giocatore di livello: si tratta di esterni molto forti, mai accostati finora alla Fiorentina. La disponibilità economica, inoltre, non rappresenta un ostacolo.