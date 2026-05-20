Chiara Arcioni

Fiorentina-Sassuolo, Braschi rimane a guardare per 90': manca il talento o la fiducia nei giovani?
27 aprile 2026 15:44
Tsunami arbitri: Rocchi indagato per frode sportiva, nel mirino le presunte pressioni sulla sala var
25 aprile 2026 14:09
Sospiro di sollievo per Gosens: escluse lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra
23 aprile 2026 15:02
Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli: precedenti positivi per i viola. Quest'anno una sconfitta
23 aprile 2026 14:14
Tito Corsi: “Vanoli ha fatto il massimo. Se l'alternativa è Grosso, allora a questo punto terrei lui"
16 aprile 2026 15:41
Galbiati duro: “Serve orgoglio. Kean? Pensa troppo a sé stesso e poco alla squadra, meglio uno come Piccoli”
16 aprile 2026 15:01
Ndour: “Vogliamo rendere felici i tifosi. Essere tra i migliori giovani? Una sfida da dimostrare sul campo”
16 aprile 2026 14:47
Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: confermata l'assenza di Kean. Dodo out per squalifica. C'è Solomon.
16 aprile 2026 14:08
Sarà Maresca l’arbitro di Lecce-Fiorentina: 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per i viola
15 aprile 2026 14:27
“Stagione vergognosa. Ora Paratici deve essere all’altezza”
14 aprile 2026 15:45
Berardi: due giornate di squalifica. Salterà la Fiorentina
14 aprile 2026 14:53
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