Labaro Viola

Chiara Arcioni

Chiara Arcioni

Fiorentina-Sassuolo, Braschi rimane a guardare per 90': manca il talento o la fiducia nei giovani?

27 aprile 2026 15:44

Tsunami arbitri: Rocchi indagato per frode sportiva, nel mirino le presunte pressioni sulla sala var

25 aprile 2026 14:09

Sospiro di sollievo per Gosens: escluse lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra

23 aprile 2026 15:02

Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli: precedenti positivi per i viola. Quest'anno una sconfitta

23 aprile 2026 14:14

Tito Corsi: “Vanoli ha fatto il massimo. Se l'alternativa è Grosso, allora a questo punto terrei lui"

16 aprile 2026 15:41

Galbiati duro: “Serve orgoglio. Kean? Pensa troppo a sé stesso e poco alla squadra, meglio uno come Piccoli”

16 aprile 2026 15:01

Ndour: “Vogliamo rendere felici i tifosi. Essere tra i migliori giovani? Una sfida da dimostrare sul campo”

16 aprile 2026 14:47

Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: confermata l'assenza di Kean. Dodo out per squalifica. C'è Solomon.

16 aprile 2026 14:08

Sarà Maresca l’arbitro di Lecce-Fiorentina: 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per i viola

15 aprile 2026 14:27

“Stagione vergognosa. Ora Paratici deve essere all’altezza”

14 aprile 2026 15:45

Berardi: due giornate di squalifica. Salterà la Fiorentina

14 aprile 2026 14:53

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