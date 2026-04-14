Berardi: due giornate di squalifica. Salterà la Fiorentina
Berardi salterà la trasferta di Firenze. Il Giudice Sportivo ferma l’attaccante per due turni dopo la rissa nel tunnel
L’attaccante del Sassuolo non potrà scendere sul rettangolo verde del Franchi nella sfida contro la Fiorentina prevista per domenica 26. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di usare il pugno duro contro Domenico Berardi, infliggendogli uno stop forzato di due incontri ufficiali accompagnato da una sanzione di diecimila euro, a seguito di una rissa scoppiata nei corridoi interni agli spogliatoi con il calciatore Ellertsson, il quale se l'è cavata con una sola giornata di squalifica e una multa dimezzata;
Nel comunicato si legge che la decisione è stata presa "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto."