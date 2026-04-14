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“Stagione vergognosa. Ora Paratici deve essere all’altezza”

Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, analizzando il presente e il futuro della Viola, con attenzione al lavoro di Paratici

A cura di Chiara Arcioni
14 aprile 2026 15:45
“Stagione vergognosa. Ora Paratici deve essere all’altezza” -
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“Paratici sta già lavorando da tempo in ottica futura, ha idee piuttosto chiare su quello che c’è da fare. Bisogna cancellare una stagione fallimentare e vergognosa, ma senza dimenticarla. Nessuno dovrà permettersi di dire ‘abbiamo fatto bene’, perché questo è il minimo indispensabile. Gli 8 punti di vantaggio su Cremonese e Lecce sono tanti a sei giornate dalla fine, e non credo che possano rientrare. La Fiorentina non è ancora salva matematicamente dopo la Lazio, ma di fatto lo è”, ha spiegato.

Bucchioni ha poi riconosciuto alcuni segnali di crescita: “Le prestazioni sono migliorate dal punto di vista caratteriale, la squadra ha imparato anche a gestire certi momenti, persino a perdere tempo quando serve. Vanoli va ringraziato, perché l’obiettivo lo ha centrato, ma restano diversi dubbi: dopo sei mesi non si vede ancora un vero gioco, nonostante la qualità della rosa non sia affatto banale”.

Sguardo poi rivolto al futuro: “Bisogna tornare ai valori di Firenze, costruire una squadra che esprima un calcio di cui andare orgogliosi, guidata da un allenatore carismatico. Paratici ha grandi responsabilità e avrà già individuato il profilo giusto, poi andranno scelti i giocatori in base a quello. Sembrano concetti semplici, ma a Firenze si sono viste anche cose da ‘anticalcio’. Ora deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative”.

Infine, qualche riflessione sulle possibili scelte: “Grosso? Serve una società solida, ma è un profilo molto diverso da Vanoli: giovane, in crescita, con un’idea di calcio organizzata. Poi bisognerà capire le strategie del club. È più semplice credere in un progetto con un allenatore di prima fascia, ma i costi cambiano e pesa ancora il fallimento di Pioli. La società dovrà fare valutazioni profonde. Bisogna capire quali garanzie ha avuto Paratici. Se manca budget, allora si possono fare cessioni: Kean può portare incassi importanti, così come Dodô, che ha un profilo internazionale”.

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