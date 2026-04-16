Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: confermata l'assenza di Kean. Dodo out per squalifica. C'è Solomon.

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Crystal Palace, con i viola chiamati a ribaltare il pesante 3-0 subito all’andata.

Dopo il turno di stop in campionato tornano a disposizione Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli, due rientri importanti per provare l’impresa europea. Questa la lista completa dei convocati della Fiorentina: Balbo, Braschi, Christensen, Comuzzo, De Gea, Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Piccoli, Pongracic, Puzzoli, Ranieri, Solomon.

Restano invece fuori Moise Kean, ancora alle prese con l'infortunio, mentre Rugani e Brescianini non sono disponibili perché esclusi dalla lista UEFA. Assente anche Dodô, fermato per squalifica.