Kean furibondo contro Pengwin: “Ti ammazzo di botte, levati dal ca**o”. Poi si scusa: “Siamo persone”

"Ma fra' ma sei polacco porca pu**ana", queste le parole di Kean

In questi giorni ha fatto il giro del web la lite social tra Moise Kean ed il tipster Pengwin. “Le Iene”, noto programma televisivo, ha organizzato un incontro tra l’influencer e l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana.

In un servizio andato in onda su Italia 1, si vede Moise Kean che reagisce in questo modo: «Ti ammazzo di botte. Ti atterro, ti anniento fra’. Ma tu non lo sai. Ma levati dal ca**o». Il Pengwin risponde: «Ma sei serio? Io sono venuto per chiarire, non devi mettermi le mani addosso».

Il centravanti ha aggiunto: «Non me ne frega un ca**o». Ed il tipster ha risposto: «Moise, perché mi insulti, perché mi minacci? Perché fai così?». Kean ha aggiunto: «C’hai due secondi per andar via fra’, ti faccio male. Ti faccio male, c’hai de secondi per andare via».

«Guarda che ti piglio a testate. Levati dal ca**o. Hai cinque minuti per andare via, fra’. Cinque minuti per andare via. Non me ne frega un ca**o sì anche dal vivo, tu pensi che scherzo? Pensi che scherzo? Tu pensi che scherzo?», queste le parole del bomber. L’attaccante della Fiorentina poi ha proseguito: «Tu te ne devi andare via, tu e quell’altro… il mio Paese… ma fra’ ma sei polacco porca pu**ana, fra’ sei polacco».

Pengwin risponde: «Ma come ti permetti?». E Kean continua: «Sei polacco, straniero pure io mi dici al mio paese, dici». Kean furibondo per l’eliminazione dai Mondiali, a Le Iene dichiara: «È un coglione. Io sono arrabbiato, quella è una cosa per cui ci stiamo male tutti. Lui che ca**o fa davanti casa mia? Voi siete Le Iene? Voi siete dei grandi, però lui è uno sfigato, punto. Lui è il primo che ho preso, tutti quegli altri attorno dovrebbero capire. Siamo esseri umani, tutti sbagliano, ma lui parla troppo».

Moise Kean a mente più lucida poi ha voluto spiegare così: «Noi siamo persone normali, sbagliamo anche noi. Le critiche le devi accettare. Mi volevo scusare, so che devo dare l'esempio e non è una scena bella. Però non ritiro quello che ho detto, per me finisce qui. L'Italia? So che doveva dare qualcosa in più, per me è stata una bella mazzata. Bisogna andare avanti. Il nuovo ct? Non so, l'importante è che dia gioia ai calciatori e al nostro paese».