Notizie Conference League Fiorentina

Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano
07 maggio 2026 23:05
Meglio un ottavo di Champions che quattro Conference: i numeri dei ricavi della Fiorentina
17 aprile 2026 23:11
Fair play Fiorentina: il Viola Park apre le porte al Crystal Palace dopo la qualificazione
17 aprile 2026 22:30
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, Vittorie inutili e una stagione da non applaudire"
17 aprile 2026 12:24
Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour
16 aprile 2026 22:59
Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: confermata l'assenza di Kean. Dodo out per squalifica. C'è Solomon.
16 aprile 2026 14:08
RepFi: “Fiorentina, nel segno di Davide contro Golia: due obiettivi storici possibili”
16 aprile 2026 11:10
La Nazione: "Servirà un’impresa, ma non un miracolo: il Palace ha già subito 3 o più reti in cinque gare"
16 aprile 2026 10:55
Repubblica: "1300 tifosi inglesi attesi, Firenze si prepara: monumenti sorvegliati e stop alcool"
16 aprile 2026 10:32
Schwarz: "Contro il Palace non è impossibile, serve lo spirito guerriero dei fiorentini"
15 aprile 2026 22:58
Glasner: "Nessuno ha la nostra mentalità, sarà una Fiorentina aggressiva, ma non ci difenderemo"
15 aprile 2026 22:22
Vanoli: “Spero di rimanere alla Fiorentina, la società mi stima. Belli gli applausi dei tifosi per Sarri”
15 aprile 2026 15:03
La Nazione: “Fiorentina, serve l’impresa in Conference: il Franchi ci crede”
15 aprile 2026 10:33
Tuttosport: “Verso la notte di Conference: impresa difficile, ma vietato smettere di sognare”
15 aprile 2026 10:03
Flachi: "Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere. Non terrei Dodo, Mandragora e Kean"
10 aprile 2026 22:47
Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"
10 aprile 2026 21:49
Bocci: "Contro il Crystal Palace Vanoli si è giocato la riconferma. Gudmundsson solita prestazione insufficiente"
10 aprile 2026 21:41
Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"
10 aprile 2026 21:17
Lo Monaco attacca i difensori della Fiorentina: "Fanno diventare fenomeno anche chi non lo è"
10 aprile 2026 15:43
Malusci: “Bene i primi 5 minuti, poi loro superiori. Dodo? Non mi aspettavo un’entrata così"
10 aprile 2026 14:35
Valcareggi: "Commisso? Non può rappresentare Firenze. Paratici è un uomo di calcio, è ambizioso"
10 aprile 2026 14:16
Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò
10 aprile 2026 10:41
"Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili"
10 aprile 2026 01:08
Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"
10 aprile 2026 00:05
De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"
09 aprile 2026 23:30
La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0
09 aprile 2026 23:03
Conference, la probabile formazione. Piccoli dal primo minuto, Harrison e Gudmundsson sulle fasce
09 aprile 2026 14:21
De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
09 aprile 2026 13:59
Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più
09 aprile 2026 11:53
Gazzetta: "Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento"
08 aprile 2026 09:33
Conference, designato l’arbitro: Rumsas per Crystal Palace-Fiorentina
07 aprile 2026 14:39
Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori
06 aprile 2026 21:41
Crystal Palace-Fiorentina, Selhurst Park sold out: atmosfera infuocata per i quarti di Conference
31 marzo 2026 20:40
Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"
30 marzo 2026 19:47
Crystal Palace-Fiorentina: info e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti dal 30 marzo
29 marzo 2026 18:36
Fiorentina-Crystal Palace: Firenze si prepara per l'Europa. Da domani biglietti disponibili
25 marzo 2026 19:12
Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"
20 marzo 2026 22:32
Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa
20 marzo 2026 12:49
Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo
20 marzo 2026 11:41
Tomczyk (All.Rakow): “Sconfitta dura da accettare, ma è venuta fuori la qualità della Fiorentina”
19 marzo 2026 22:20
Vanoli: "Contento che Kean s'arrabbi per il cambio, ma l'allenatore sono io e devo gestirlo"
19 marzo 2026 21:55
Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"
19 marzo 2026 21:55
Vanoli: "Reagire vuol dire stare bene fisicamente . Kean arrabbiato? Vuol dire che ha fame"
19 marzo 2026 21:36
Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze
19 marzo 2026 21:27
Comuzzo: "Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference"
19 marzo 2026 21:13
Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"
19 marzo 2026 18:36
Dalla Polonia avvertono: "C'è grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Daranno tutto"
19 marzo 2026 15:33
Tomczyk (All.Rakow): "Sappiamo come affrontare la Fiorentina, sognamo una serata speciale"
18 marzo 2026 23:15
Arsenic (Rakow): "Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito"
18 marzo 2026 22:59
Mutu: "Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference"
18 marzo 2026 21:58
Vanoli: "Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo"
18 marzo 2026 21:07
Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua
18 marzo 2026 18:40
Rakow-Fiorentina, i convocati: Fortini non parte per la Polonia. C'è invece Gosens
18 marzo 2026 14:59
Brescianini: “Fuori dalla lista europea? Sarebbe stato bello esserci, ma ho capito le scelte”
17 marzo 2026 00:04
Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”
16 marzo 2026 23:37
Tomczyk dalla Polonia: "Per battere un avversario forte come la Fiorentina servirà un miracolo"
16 marzo 2026 15:24
Il Rakow mette nel mirino la Fiorentina: perde 3-1 lo scontro diretto e resta a -4 punti dalla vetta
15 marzo 2026 20:45
Nicoletti: "Non riesco a dare importanza alla Conference fino alle semifinali. Braschi da prima squadra"
14 marzo 2026 14:30
Galbiati: "La Conference è scomoda e porta via forze. Contro la Cremonese l'importante è non perdere"
14 marzo 2026 12:45
Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"
13 marzo 2026 19:04
Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"
12 marzo 2026 23:29
Vanoli: "Il turno si passa in Polonia, non oggi. Restiamo concentrati, il Rakow è squadra insidiosa"
12 marzo 2026 20:49
Bucciantini: "La partita di stasera è importane, la Fiorentina deve vincere questo trofeo nell'anno del centenario"
12 marzo 2026 20:45
Amerini: "Salvarsi il prima possibile per poi ripartire più forti di prima. Firenze e tifosi lo meritano"
12 marzo 2026 19:31
Verso la Cremonese, Kean accelera il recupero:doppia seduta di allenamento per provare a rientrare
12 marzo 2026 14:54
Galbiati: "Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi"
12 marzo 2026 14:19
Gazzetta avvisa: "Attenzione al norvegese Jonatan Braut Brunes, cugino di Haaland"
12 marzo 2026 10:37
Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite
11 marzo 2026 11:53
Pastore: "L'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina ora è un cambio di allenatore; confermerei Vanoli"
10 marzo 2026 21:43
Ufficializzato il cambio in lista UEFA: Christenses prende il posto di Lezzerini. De Gea dovrebbe riposare
10 marzo 2026 10:44
Rakow, Pienko avvisa: "Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Vogliamo vincere"
10 marzo 2026 10:20
Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese
08 marzo 2026 21:22
Bucchioni: "Non condivido l'ottimismo delle ultime settimane. Mentalmente c'è sempre superficialità"
02 marzo 2026 14:17
“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo
28 febbraio 2026 00:14
Il Rakow sui social: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all'ananas
27 febbraio 2026 23:43
Svelati gli orari delle due gare degli ottavi: si giocherà alle 21 al Franchi mentre sarà alle 18:45 il ritorno
27 febbraio 2026 18:22
Sarà Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19
27 febbraio 2026 14:15
Fabbian: "Questa partita ci servirà come lezione. Sicuro che dopo oggi ne usciremo ancora più squadra"
26 febbraio 2026 22:42
Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”
26 febbraio 2026 22:39
Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"
26 febbraio 2026 22:24
Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi
26 febbraio 2026 22:11
Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano
26 febbraio 2026 21:55
Kean: "Serve migliorare l'approccio alle gare di ritorno. Dobbiamo essere più lucidi, si può sempre migliorare"
26 febbraio 2026 21:52
Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica! In gol Fagioli e Kean
26 febbraio 2026 18:39
Vanoli: "il focus è dimenticare il 3-0, abbiamo fatto un passo ma ancora non abbiamo fatto niente"
26 febbraio 2026 18:26
Maslowski avverte la Fiorentina: "Siamo a Firenze per vincere. Oltre 1.000 tifosi dalla Polonia"
26 febbraio 2026 14:36
Probabile formazione Fiorentina: "Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo"
26 febbraio 2026 11:49
Vanoli: "Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l'Udinese. La priorità è il campionato"
25 febbraio 2026 19:41
Vanoli: "Vincere aiuta a vincere, domani non ci sono assenti. Comuzzo è un pilastro di questa squadra"
25 febbraio 2026 12:52
Conference League: Pululu rientra e minaccia la Fiorentina. 15 reti e 4 assist in questa stagione
25 febbraio 2026 11:05
Fiorentina-Jagiellonia sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Al var c'è il tedesco Brand
24 febbraio 2026 11:18
Tenerani: "Se vinciamo la Conference diventa una stagione incredibile ma il campionato va messo davanti a tutto"
21 febbraio 2026 17:09
Mandragora miglior marcatore viola in Conference: la UEFA incorona la sua punizione capolavoro
20 febbraio 2026 19:13
Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"
20 febbraio 2026 00:08
Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"
19 febbraio 2026 23:51
Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"
19 febbraio 2026 23:49
Notte di Conference: Fiorentina travolgente, Crystal Palace bloccato a sorpresa dallo Zrinjski
19 febbraio 2026 23:27
La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli
19 febbraio 2026 22:54
Galbiati: "Giusto non rischiare i big in Conference. Guardate cosa è successo all'Inter con Lautaro"
19 febbraio 2026 19:15
Comotto: "Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino"
19 febbraio 2026 18:27
Archivio