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Notizie Conference League Fiorentina

Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano

07 maggio 2026 23:05

Meglio un ottavo di Champions che quattro Conference: i numeri dei ricavi della Fiorentina

17 aprile 2026 23:11

Fair play Fiorentina: il Viola Park apre le porte al Crystal Palace dopo la qualificazione

17 aprile 2026 22:30

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, Vittorie inutili e una stagione da non applaudire"

17 aprile 2026 12:24

Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour

16 aprile 2026 22:59

Fiorentina-Crystal Palace, i convocati: confermata l'assenza di Kean. Dodo out per squalifica. C'è Solomon.

16 aprile 2026 14:08

RepFi: “Fiorentina, nel segno di Davide contro Golia: due obiettivi storici possibili”

16 aprile 2026 11:10

La Nazione: "Servirà un’impresa, ma non un miracolo: il Palace ha già subito 3 o più reti in cinque gare"

16 aprile 2026 10:55

Repubblica: "1300 tifosi inglesi attesi, Firenze si prepara: monumenti sorvegliati e stop alcool"

16 aprile 2026 10:32

Schwarz: "Contro il Palace non è impossibile, serve lo spirito guerriero dei fiorentini"

15 aprile 2026 22:58

Glasner: "Nessuno ha la nostra mentalità, sarà una Fiorentina aggressiva, ma non ci difenderemo"

15 aprile 2026 22:22

Vanoli: “Spero di rimanere alla Fiorentina, la società mi stima. Belli gli applausi dei tifosi per Sarri”

15 aprile 2026 15:03

La Nazione: “Fiorentina, serve l’impresa in Conference: il Franchi ci crede”

15 aprile 2026 10:33

Tuttosport: “Verso la notte di Conference: impresa difficile, ma vietato smettere di sognare”

15 aprile 2026 10:03

Flachi: "Hai trovato una squadra seria e ti ha fatto tre pere. Non terrei Dodo, Mandragora e Kean"

10 aprile 2026 22:47

Bucciantini: "Gudmundsson è la delusione più grande, in campo sembra sempre svogliato"

10 aprile 2026 21:49

Bocci: "Contro il Crystal Palace Vanoli si è giocato la riconferma. Gudmundsson solita prestazione insufficiente"

10 aprile 2026 21:41

Bucciantini fiducioso: "Il Palace non è una irresistibile, credo ancora nella rimonta della Fiorentina"

10 aprile 2026 21:17

Lo Monaco attacca i difensori della Fiorentina: "Fanno diventare fenomeno anche chi non lo è"

10 aprile 2026 15:43

Malusci: “Bene i primi 5 minuti, poi loro superiori. Dodo? Non mi aspettavo un’entrata così"

10 aprile 2026 14:35

Valcareggi: "Commisso? Non può rappresentare Firenze. Paratici è un uomo di calcio, è ambizioso"

10 aprile 2026 14:16

Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò

10 aprile 2026 10:41

"Fiorentina? agli inguardabili chiedo un punto con la Lazio e di non fantasticare rimonte improbabili"

10 aprile 2026 01:08

Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"

10 aprile 2026 00:05

De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"

09 aprile 2026 23:30

La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0

09 aprile 2026 23:03

Conference, la probabile formazione. Piccoli dal primo minuto, Harrison e Gudmundsson sulle fasce

09 aprile 2026 14:21

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Il Crystal Palace è 1° in Conference League per xg creati, 2° per tiri totali. Ma la Fiorentina segna di più

09 aprile 2026 11:53

Gazzetta: "Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento"

08 aprile 2026 09:33

Conference, designato l’arbitro: Rumsas per Crystal Palace-Fiorentina

07 aprile 2026 14:39

Son cambiate le priorità? Vanoli deciso, in Conference no turnover, Fiorentina con i migliori

06 aprile 2026 21:41

Crystal Palace-Fiorentina, Selhurst Park sold out: atmosfera infuocata per i quarti di Conference

31 marzo 2026 20:40

Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"

30 marzo 2026 19:47

Crystal Palace-Fiorentina: info e modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti dal 30 marzo

29 marzo 2026 18:36

Fiorentina-Crystal Palace: Firenze si prepara per l'Europa. Da domani biglietti disponibili

25 marzo 2026 19:12

Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"

20 marzo 2026 22:32

Il Crystal Palace non giocherà fino alla gara di andata con la Fiorentina: ha 3 settimane di pausa

20 marzo 2026 12:49

Per i bookmaker il Crystal Palace è la favorita della Conference. La Fiorentina è dietro lo Strasburgo

20 marzo 2026 11:41

Tomczyk (All.Rakow): “Sconfitta dura da accettare, ma è venuta fuori la qualità della Fiorentina”

19 marzo 2026 22:20

Vanoli: "Contento che Kean s'arrabbi per il cambio, ma l'allenatore sono io e devo gestirlo"

19 marzo 2026 21:55

Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"

19 marzo 2026 21:55

Vanoli: "Reagire vuol dire stare bene fisicamente . Kean arrabbiato? Vuol dire che ha fame"

19 marzo 2026 21:36

Sarà Fiorentina-Crystal Palace ai quarti di finale. Andata il 9 Aprile a Londra, ritorno il 16 a Firenze

19 marzo 2026 21:27

Comuzzo: "Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference"

19 marzo 2026 21:13

Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

19 marzo 2026 18:36

Dalla Polonia avvertono: "C'è grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Daranno tutto"

19 marzo 2026 15:33

Tomczyk (All.Rakow): "Sappiamo come affrontare la Fiorentina, sognamo una serata speciale"

18 marzo 2026 23:15

Arsenic (Rakow): "Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito"

18 marzo 2026 22:59

Mutu: "Dopo Cremona la Fiorentina è quasi salva, la speranza è che possa tornare in finale di Conference"

18 marzo 2026 21:58

Vanoli: "Dobbiamo rendere stabili le prestazioni evitando alti e bassi, Piccoli è un diamante grezzo"

18 marzo 2026 21:07

Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua

18 marzo 2026 18:40

Rakow-Fiorentina, i convocati: Fortini non parte per la Polonia. C'è invece Gosens

18 marzo 2026 14:59

Brescianini: “Fuori dalla lista europea? Sarebbe stato bello esserci, ma ho capito le scelte”

17 marzo 2026 00:04

Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”

16 marzo 2026 23:37

Tomczyk dalla Polonia: "Per battere un avversario forte come la Fiorentina servirà un miracolo"

16 marzo 2026 15:24

Il Rakow mette nel mirino la Fiorentina: perde 3-1 lo scontro diretto e resta a -4 punti dalla vetta

15 marzo 2026 20:45

Nicoletti: "Non riesco a dare importanza alla Conference fino alle semifinali. Braschi da prima squadra"

14 marzo 2026 14:30

Galbiati: "La Conference è scomoda e porta via forze. Contro la Cremonese l'importante è non perdere"

14 marzo 2026 12:45

Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"

13 marzo 2026 19:04

Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"

12 marzo 2026 23:29

Vanoli: "Il turno si passa in Polonia, non oggi. Restiamo concentrati, il Rakow è squadra insidiosa"

12 marzo 2026 20:49

Bucciantini: "La partita di stasera è importane, la Fiorentina deve vincere questo trofeo nell'anno del centenario"

12 marzo 2026 20:45

Amerini: "Salvarsi il prima possibile per poi ripartire più forti di prima. Firenze e tifosi lo meritano"

12 marzo 2026 19:31

Verso la Cremonese, Kean accelera il recupero:doppia seduta di allenamento per provare a rientrare

12 marzo 2026 14:54

Galbiati: "Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi"

12 marzo 2026 14:19

Gazzetta avvisa: "Attenzione al norvegese Jonatan Braut Brunes, cugino di Haaland"

12 marzo 2026 10:37

Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite

11 marzo 2026 11:53

Pastore: "L'ultima cosa di cui ha bisogno la Fiorentina ora è un cambio di allenatore; confermerei Vanoli"

10 marzo 2026 21:43

Ufficializzato il cambio in lista UEFA: Christenses prende il posto di Lezzerini. De Gea dovrebbe riposare

10 marzo 2026 10:44

Rakow, Pienko avvisa: "Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Vogliamo vincere"

10 marzo 2026 10:20

Il Raków vince 2-0 e arriva lanciato a Firenze. Sullo sfondo c’è lo scontro salvezza con la Cremonese

08 marzo 2026 21:22

Bucchioni: "Non condivido l'ottimismo delle ultime settimane. Mentalmente c'è sempre superficialità"

02 marzo 2026 14:17

“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo

28 febbraio 2026 00:14

Il Rakow sui social: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all'ananas

27 febbraio 2026 23:43

Svelati gli orari delle due gare degli ottavi: si giocherà alle 21 al Franchi mentre sarà alle 18:45 il ritorno

27 febbraio 2026 18:22

Sarà Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19

27 febbraio 2026 14:15

Fabbian: "Questa partita ci servirà come lezione. Sicuro che dopo oggi ne usciremo ancora più squadra"

26 febbraio 2026 22:42

Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”

26 febbraio 2026 22:39

Fagioli: "Oggi sbagliato l'approccio. Ho 25 anni, non ho più tempo da perdere e sogno la nazionale"

26 febbraio 2026 22:24

Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi

26 febbraio 2026 22:11

Solomon si ferma nei supplementari: risentimento al retto femorale per l'israeliano

26 febbraio 2026 21:55

Kean: "Serve migliorare l'approccio alle gare di ritorno. Dobbiamo essere più lucidi, si può sempre migliorare"

26 febbraio 2026 21:52

Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica! In gol Fagioli e Kean

26 febbraio 2026 18:39

Vanoli: "il focus è dimenticare il 3-0, abbiamo fatto un passo ma ancora non abbiamo fatto niente"

26 febbraio 2026 18:26

Maslowski avverte la Fiorentina: "Siamo a Firenze per vincere. Oltre 1.000 tifosi dalla Polonia"

26 febbraio 2026 14:36

Probabile formazione Fiorentina: "Lezzerini confermato in porta, in difesa Pongracic-Comuzzo"

26 febbraio 2026 11:49

Vanoli: "Domani cercheremo la vittoria ma occhio a lunedì con l'Udinese. La priorità è il campionato"

25 febbraio 2026 19:41

Vanoli: "Vincere aiuta a vincere, domani non ci sono assenti. Comuzzo è un pilastro di questa squadra"

25 febbraio 2026 12:52

Conference League: Pululu rientra e minaccia la Fiorentina. 15 reti e 4 assist in questa stagione

25 febbraio 2026 11:05

Fiorentina-Jagiellonia sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Al var c'è il tedesco Brand

24 febbraio 2026 11:18

Tenerani: "Se vinciamo la Conference diventa una stagione incredibile ma il campionato va messo davanti a tutto"

21 febbraio 2026 17:09

Mandragora miglior marcatore viola in Conference: la UEFA incorona la sua punizione capolavoro

20 febbraio 2026 19:13

Fazzini: "Mi sono divertito, è un onore indossare questa maglia, mai pensato di andar via"

20 febbraio 2026 00:08

Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"

19 febbraio 2026 23:51

Vanoli: "Contento per Ranieri, gli ho tolto la fascia per il bene della Fiorentina; ci teniamo alla Conference"

19 febbraio 2026 23:49

Notte di Conference: Fiorentina travolgente, Crystal Palace bloccato a sorpresa dallo Zrinjski

19 febbraio 2026 23:27

La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli

19 febbraio 2026 22:54

Galbiati: "Giusto non rischiare i big in Conference. Guardate cosa è successo all'Inter con Lautaro"

19 febbraio 2026 19:15

Comotto: "Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino"

19 febbraio 2026 18:27

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