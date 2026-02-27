Il Rakow sui social: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all’ananas

Il legame tra la Fiorentina e le squadre polacche in Conference League continua a regalare episodi tutt’altro che banali. I tifosi viola ricordano bene l’incredibile ritorno dei quarti contro il Lech Poznan nel 2023, una gara che fece tremare il Franchi dopo un vantaggio costruito all’andata e quasi dilapidato nel match di ritorno. Un copione che, in parte, si è ripetuto anche ieri sera.

Contro lo Jagiellonia, infatti, la formazione gigliata ha rischiato grosso dopo aver accumulato un rassicurante margine di tre reti nella sfida d’andata in trasferta. Al ritorno, però, è arrivata una rimonta che ha riaperto tutto, costringendo la Fiorentina agli straordinari prima di conquistare il pass per il turno successivo nei tempi supplementari.

Ora il destino mette di nuovo i viola di fronte a un’avversaria polacca: sarà sfida al Rakow Czestochowa. Questa volta, rispetto ai precedenti, il ritorno si giocherà in Polonia, dettaglio che aggiunge ulteriore pepe a un confronto già carico di precedenti emotivi. Sui social, intanto, si respira aria di rivincita: tra i commenti compaiono anche sostenitori di Lech Poznan e Jagiellonia che, con tono ironico, evocano una sorta di “vendetta” calcistica.

A far sorridere e discutere però è stato soprattutto il messaggio pubblicato su X dall’account ufficiale del Rakow. In un italiano impeccabile, il club ha scritto: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo a Sosnowiec per una deliziosa pizza”, accompagnando il testo con una GIF che mostrava una pizza con ananas. Un chiaro riferimento allo stereotipo culinario che spesso viene associato agli italiani all’estero, usato questa volta come provocazione leggera in vista della doppia sfida europea. L’asse Firenze-Polonia promette ancora una volta scintille.