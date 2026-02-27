27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Rakow sui social: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all’ananas

News

Il Rakow sui social: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all’ananas

Redazione

27 Febbraio · 23:43

Aggiornamento: 27 Febbraio 2026 · 23:43

TAG:

Conference LeagueFiorentinaRakow

Condividi:

di

Dopo Lech e Jagiellonia, un’altra tappa polacca per i viola: un invito curioso, social scatenati e clima già rovente verso la sfida europea

Il legame tra la Fiorentina e le squadre polacche in Conference League continua a regalare episodi tutt’altro che banali. I tifosi viola ricordano bene l’incredibile ritorno dei quarti contro il Lech Poznan nel 2023, una gara che fece tremare il Franchi dopo un vantaggio costruito all’andata e quasi dilapidato nel match di ritorno. Un copione che, in parte, si è ripetuto anche ieri sera.

Contro lo Jagiellonia, infatti, la formazione gigliata ha rischiato grosso dopo aver accumulato un rassicurante margine di tre reti nella sfida d’andata in trasferta. Al ritorno, però, è arrivata una rimonta che ha riaperto tutto, costringendo la Fiorentina agli straordinari prima di conquistare il pass per il turno successivo nei tempi supplementari.

Ora il destino mette di nuovo i viola di fronte a un’avversaria polacca: sarà sfida al Rakow Czestochowa. Questa volta, rispetto ai precedenti, il ritorno si giocherà in Polonia, dettaglio che aggiunge ulteriore pepe a un confronto già carico di precedenti emotivi. Sui social, intanto, si respira aria di rivincita: tra i commenti compaiono anche sostenitori di Lech Poznan e Jagiellonia che, con tono ironico, evocano una sorta di “vendetta” calcistica.

A far sorridere e discutere però è stato soprattutto il messaggio pubblicato su X dall’account ufficiale del Rakow. In un italiano impeccabile, il club ha scritto: “Ciao Fiorentina. Vi invitiamo a Sosnowiec per una deliziosa pizza”, accompagnando il testo con una GIF che mostrava una pizza con ananas. Un chiaro riferimento allo stereotipo culinario che spesso viene associato agli italiani all’estero, usato questa volta come provocazione leggera in vista della doppia sfida europea. L’asse Firenze-Polonia promette ancora una volta scintille.

 

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio