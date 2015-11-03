Labaro Viola

Notizie Rakow Fiorentina

Tomczyk (All.Rakow): “Sconfitta dura da accettare, ma è venuta fuori la qualità della Fiorentina”

19 marzo 2026 22:20

Vanoli: "Contento che Kean s'arrabbi per il cambio, ma l'allenatore sono io e devo gestirlo"

19 marzo 2026 21:55

Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"

19 marzo 2026 21:55

Vanoli: "Reagire vuol dire stare bene fisicamente . Kean arrabbiato? Vuol dire che ha fame"

19 marzo 2026 21:36

Comuzzo: "Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference"

19 marzo 2026 21:13

Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta

19 marzo 2026 20:43

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE

19 marzo 2026 20:41

FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN E FAGIOLI TITOLARI, DODÓ TERZINO, FAZZINI ESTERNO

19 marzo 2026 17:34

Dalla Polonia: “Grande affluenza degli ultras polacchi, pronti a caricare la squadra per la vittoria contro la Fiorentina”

19 marzo 2026 15:44

Tomczyk (All.Rakow): "Sappiamo come affrontare la Fiorentina, sognamo una serata speciale"

18 marzo 2026 23:15

Arsenic (Rakow): "Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito"

18 marzo 2026 22:59

Gazzetta: “Kean verrà gestito: qualche minuto domani contro il Rakow poi titolare con l’Inter”

18 marzo 2026 09:16

Dalla Polonia: “Molte assenze in casa Rakow per la partita contro la Fiorentina. In dubbio il titolare Pienko”

16 marzo 2026 17:10

Il Rakow mette nel mirino la Fiorentina: perde 3-1 lo scontro diretto e resta a -4 punti dalla vetta

15 marzo 2026 20:45

Nazione sicura: “La Fiorentina formato Conference vince e mette metà timbro sui quarti”

13 marzo 2026 09:06

Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"

12 marzo 2026 23:29

Bucciantini: "La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà".

12 marzo 2026 23:21

La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'

12 marzo 2026 22:55

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO

12 marzo 2026 22:53

FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, MANDRAGORA IN REGIA, GOSENS A SINISTRA

12 marzo 2026 19:50

Galbiati: "Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi"

12 marzo 2026 14:19

Dalla Polonia: “La più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Il Rakow ha una buona occasione.”

12 marzo 2026 12:39

Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"

11 marzo 2026 14:25

Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite

11 marzo 2026 11:53

Rakow, Pienko avvisa: "Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Vogliamo vincere"

10 marzo 2026 10:20

Nazione sottolinea: “Rakow? La partita somiglia ad una scocciatura di cui tutti avrebbero fatto a meno”

10 marzo 2026 08:13

Allenatore Rakow: “La partita contro la Fiorentina è complicata ma ci alza l’asticella, siamo fiduciosi”

09 marzo 2026 17:49

Il Rakow sui social: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all'ananas

27 febbraio 2026 23:43

Borghi: “Ottimo sorteggio il Rakow, lo Strasburgo era tosto. Crystal Palace? Ci si penserà più avanti.”

27 febbraio 2026 22:05

Svelati gli orari delle due gare degli ottavi: si giocherà alle 21 al Franchi mentre sarà alle 18:45 il ritorno

27 febbraio 2026 18:22

Sarà Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19

27 febbraio 2026 14:15

Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi

26 febbraio 2026 22:11

Corriere dello Sport: "Formazione simile all'andata. Dodò e Comuzzo dal 1'. Altra chance per Fazzini e Lezzerini"

26 febbraio 2026 09:57

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