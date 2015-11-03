Notizie Rakow Fiorentina

Tomczyk (All.Rakow): “Sconfitta dura da accettare, ma è venuta fuori la qualità della Fiorentina”
19 marzo 2026 22:20
Vanoli: "Contento che Kean s'arrabbi per il cambio, ma l'allenatore sono io e devo gestirlo"
19 marzo 2026 21:55
Vanoli: "Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra"
19 marzo 2026 21:55
Vanoli: "Reagire vuol dire stare bene fisicamente . Kean arrabbiato? Vuol dire che ha fame"
19 marzo 2026 21:36
Comuzzo: "Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference"
19 marzo 2026 21:13
Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta
19 marzo 2026 20:43
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE
19 marzo 2026 20:41
FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN E FAGIOLI TITOLARI, DODÓ TERZINO, FAZZINI ESTERNO
19 marzo 2026 17:34
Dalla Polonia: “Grande affluenza degli ultras polacchi, pronti a caricare la squadra per la vittoria contro la Fiorentina”
19 marzo 2026 15:44
Tomczyk (All.Rakow): "Sappiamo come affrontare la Fiorentina, sognamo una serata speciale"
18 marzo 2026 23:15
Arsenic (Rakow): "Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito"
18 marzo 2026 22:59
Gazzetta: “Kean verrà gestito: qualche minuto domani contro il Rakow poi titolare con l’Inter”
18 marzo 2026 09:16
Dalla Polonia: “Molte assenze in casa Rakow per la partita contro la Fiorentina. In dubbio il titolare Pienko”
16 marzo 2026 17:10
Il Rakow mette nel mirino la Fiorentina: perde 3-1 lo scontro diretto e resta a -4 punti dalla vetta
15 marzo 2026 20:45
Nazione sicura: “La Fiorentina formato Conference vince e mette metà timbro sui quarti”
13 marzo 2026 09:06
Vanoli: "Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro"
12 marzo 2026 23:29
Bucciantini: "La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà".
12 marzo 2026 23:21
La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'
12 marzo 2026 22:55
PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IL MIGLIORE, PICCOLI SPRECA. GUDMUNDSSON PRECISO
12 marzo 2026 22:53
FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, MANDRAGORA IN REGIA, GOSENS A SINISTRA
12 marzo 2026 19:50
Galbiati: "Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi"
12 marzo 2026 14:19
Dalla Polonia: “La più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Il Rakow ha una buona occasione.”
12 marzo 2026 12:39
Vanoli: "In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c'è da lottare"
11 marzo 2026 14:25
Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite
11 marzo 2026 11:53
Rakow, Pienko avvisa: "Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Vogliamo vincere"
10 marzo 2026 10:20
Nazione sottolinea: “Rakow? La partita somiglia ad una scocciatura di cui tutti avrebbero fatto a meno”
10 marzo 2026 08:13
Allenatore Rakow: “La partita contro la Fiorentina è complicata ma ci alza l’asticella, siamo fiduciosi”
09 marzo 2026 17:49
Il Rakow sui social: "Ciao Fiorentina. Vi invitiamo per una deliziosa pizza”..all'ananas
27 febbraio 2026 23:43
Borghi: “Ottimo sorteggio il Rakow, lo Strasburgo era tosto. Crystal Palace? Ci si penserà più avanti.”
27 febbraio 2026 22:05
Svelati gli orari delle due gare degli ottavi: si giocherà alle 21 al Franchi mentre sarà alle 18:45 il ritorno
27 febbraio 2026 18:22
Sarà Fiorentina-Rakow agli ottavi di Conference: andata al Franchi il 12 marzo, ritorno il 19
27 febbraio 2026 14:15
Fiorentina, domani il sorteggio di Nyon: Strasburgo o Rakow sulla strada viola agli ottavi
26 febbraio 2026 22:11
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