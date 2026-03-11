Vanoli: “In questo momento un punto col Parma è guadagnato, bisogna capire che siamo questi e c’è da lottare”

A Sky Sport è intervenuto il tecnico viola Paolo Vanoli alla vigilia del match di domani contro il Rakow: “Bisogna pensare a domani perché ci teniamo e dobbiamo onorare la Conference fino in fondo contro un avversario che ha fatto bene nel girone e prende pochi gol. Dobbiamo essere concentrati sin da ora su questa gara e non su lunedì perché se la facciamo bene, potremo avere anche uno sprint migliore per la Cremonese.”

Prosegue: “Abbiamo un grande blasone, ma ora bisogna rimanere lucidi, so che col Parma dovevamo vincere, ma non ce l’abbiamo fatta e allora dobbiamo essere bravi a capire che il punto ci serve perché mancano 10 partite e i conti devono tornare. Dobbiamo dare di più, ma la situazione è questa e va capito.”

Su Kean: “Lo dobbiamo valutare ogni giorno e lo stiamo gestendo per averlo a Cremona. Domani non ci sarà e devo essere bravo io a scegliere la squadra migliore per far bene domani col Rakow.”

Sul pubblico: “I tifosi ci sostengono sempre e contano più di tutto, dobbiamo essere bravi a prendere la loro energia e metterla in campo. La contestazione deve essere uno stimolo per farci uscire da questo momento e lo hanno sempre fatto sin da quando sono arrivato e avevamo 4 punti.”