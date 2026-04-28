Bufera su Inter-Roma. Repubblica svela l'audio shock della sala var: "Fatti i fatti tuoi"

Inchiesta sugli arbitri: spunta il caso Inter-Roma e la frase “Fatti i fatti tuoi” in sala VAR. Audio secretato e polemiche

Si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano. Dopo gli avvisi di garanzia notificati al designatore Rocchi e al supervisore VAR Marco Gervasoni con l’ipotesi di “frode sportiva in concorso”, emerge un nuovo episodio destinato ad accendere ulteriormente il dibattito.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i casi analizzati dagli inquirenti ci sarebbe anche Inter-Roma della scorsa stagione.

Una gara che aveva già fatto discutere, soprattutto per il mancato rigore su Bisseck dopo un contatto con Ndicka. L’episodio, al centro delle polemiche nerazzurre, non fu rivisto ufficialmente nonostante un confronto interno nella sala VAR. In particolare, l’audio relativo a quella situazione non venne reso pubblico e rimase riservato per oltre un mese su decisione dello stesso Rocchi.

Sempre secondo Repubblica, uno dei testimoni ascoltati dagli investigatori — proveniente dall’ambiente arbitrale — avrebbe indicato proprio quel caso come esempio di “gestione anomala” delle comunicazioni tra VAR e assistenti. Nel dettaglio, durante l’azione incriminata, l’AVAR avrebbe segnalato un possibile fallo in area ai danni di Bisseck. Tuttavia, il VAR avrebbe chiuso immediatamente il confronto con la frase “Fatti i fatti tuoi”, interrompendo ogni ulteriore analisi e senza procedere a una revisione ufficiale dell’episodio.