Martinelli blinda la Samp, 6 cleen sheets in 14 match: un altro prestito o è pronto per la Fiorentina?

Martinelli si sta mettendo in mostra alla Sampdoria, a Giugno tornerà a Firenze. Il prossimo anno senza coppe rischia di non giocare mai

Tommaso Martinelli sta facendo benissimo in questo prestito alla Sampdoria. Nonostante qualche acciacco e qualche problema fisico ha comunque giocato con regolarità e ha giocato anche bene. È arrivato che la Samp era a rischio retrocessione in Serie C, ma anche grazie a lui le cose sono migliorate e adesso i blucerchiati possono dirsi tranquilli.

Con lui in campo infatti la Samp non ha subito reti in 6 occasioni su 14 partite. Buono anche il conto dei gol evitati secondo gli XG che è di 0.7. Un’esperienza sicuramente positiva per un ragazzo di talento che apre interrogativi sul suo futuro. Adesso bisogna capire infatti se è pronto per difendere la porta della Fiorentina e restare a Firenze oppure se per la sua crescita è meglio fare ancora un giro in prestito per mettere su esperienza e minuti nelle gambe.

Bisogna considerare che il prossimo anno la Fiorentina non farà le coppe, di conseguenza il 2º portiere è destinato a non giocare mai. Dunque con la permanenza di De Gea in viola per Martinelli restare al Viola Park potrebbe voler dire stare un anno fermo. Ma il futuro di De Gea, così come quello dei compagni, dopo un’annata così è tutt’altro che certo. E chissà che se dovesse partire a Firenze non si scelga di correre l’azzardo con Martinelli. Per Paratici e allenatore sarebbe sicuramente una mossa audace e coraggiosa