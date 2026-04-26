PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON E HARRISON SBAGLIANO GOL CLAMOROSI. FAGIOLI IL MIGLIORE, BENE RANIERI

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro il Sassuolo

De Gea 6 Subito impegnato dopo pochi minuti para bene in uscita. Per il resto ordinaria amministrazione

Dodò 6 Parte male con una palla persa che regala al Sassuolo il contropiede, poi si fa perdonare con avanzate e dribbling che regalano sempre vivacità alla catena di destra. Sui suoi piedi il contropiede dopo il calcio d'angolo, serve bene Solomon che sbaglia. Ci prova anche da fuori con un tiro potente e preciso ma Turati fa ottima parata

Rugani 6 Non ruba l'occhio ma è sempre ben posizionato. Attento, legge correttamente tutte le situazioni, interviene con ordine. Il difetto è che non sembra velocissimo e il passo non è dei migliori ma se consideriamo quanto è stato impegnato quest'anno la risposta la troviamo

Ranieri 6,5 Prende un giallo che è molto molto severo. Per il resto è colui che tiene alta l'attenzione dei compagni di reparto. Interviene sempre bene ed è bravo a saper intervenire quando è chiamato in causa

Balbo 6 Classe 2006 esordisce da titolare in serie A, gioca una gara degna. Si perde qualcosina in fase difensiva come quando non riesce a tenere Pinamonti che stampa la palla sul palo. In fase offensiva si muovo molto bene, mette nel messo dei buoni cross e sa accompagna bene le avanzate

Fagioli 6,5 Fa il regista e lo fa bene, gira bene la sfera e cerca spazi e varchi che spesso non ci sono perchè i movimenti senza palla dei giocatori viola sono pressocchè inesistenti

Mandragora 6 Buona partita del numero otto viola che dà il suo contributo in entrambe la fasi. Esce dal campo perchè ammonito, un giallo giusto e doveroso per un fallo tattico sacrosanto.

Ndour 5,5 Partita scialba dove chiaramente non sfigura ma ci ha abituato ad un piglio diverso. Utile in fase difensiva, poteva essere più determinato in fase offensiva. Si limita al compitino

Harrison 5 Dopo il gol di Lecce torna ai suoi livelli. Sbaglia un gol clamoroso a porta vuota perchè Turati aveva sbagliato l'uscita ma non riesce nemmeno a centrare la porta. Per il resto si vede pochissimo

Solomon 5 Si mangia un gol clamoroso nel primo tempo dove non riesce a centrare nemmeno la porta da pochi passi e con i difensori del Sassuolo che hanno cercato un salvataggio disperato. Sarebbe stato più facile sbagliare e lui lo ha fatto. Per il resto è poco incisivo

Gudmundsson 5,5 Non è il suo ruolo e si vede, cerca di giocare per gli altri e cerca tanto di dialogare con gli esterni e con le mezzali ma si muovono poco. Manca la cattiveria e l'incisività negli ultimi 20 metri. Ci prova tanto, mettendoci voglia e questo è un bene

Fabbian 5,5 Entra dentro per i colpi di testa in area, sa e può attaccare la porta bene, viene cercato e trovato ma non incide e sbaglia. Non preciso

Fazzini 6 Gioca esterno a destro, non è il suo ruolo, svolge il compito che gli viene dato con un paio di cross buoni

Comuzzo 6 Entra al posto di Balbo, ordinato in difesa e rischia anche il gol con un buon tiro da fuori area che fa la barba al palo