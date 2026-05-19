Flavio Ognissanti

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR GRANDIOSO, PERLA MERAVIGLIOSA DI MANDRAGORA, DE GEA TOP
17 maggio 2026 12:55
Kean si è riscaldato sul campo con il gruppo e poi ha lavorato a parte, sta aumentando i carichi di lavoro
13 maggio 2026 18:22
A fine stagione conferenza stampa di Paratici. Il suo futuro alla Fiorentina non è in discussione
13 maggio 2026 13:20
Paratici piace anche al Milan. La Fiorentina non può smentire che sia apprezzato da altri. Testa al futuro
11 maggio 2026 14:19
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, ATTACCO IMBARAZZANTE. RANIERI IL MIGLIORE
10 maggio 2026 16:38
La rabbia di Davis contro Dossena: "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita"
09 maggio 2026 20:56
Zaniolo furioso contro Dossena: "Ha insultato me, i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle"
09 maggio 2026 19:48
Vanoli verso l'addio, Iraola piace molto a Paratici ma il tecnico prende tempo. Sarri per ora snobbato
06 maggio 2026 20:22
PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON E HARRISON SBAGLIANO GOL CLAMOROSI. FAGIOLI IL MIGLIORE, BENE RANIERI
26 aprile 2026 14:26
Grosso alla Fiorentina? Nulla è stato deciso ma è un fedelissimo di Paratici, lo ha lanciato lui alla Juventus
23 aprile 2026 15:02
TMW rivela: “Contatti tra Sarri e Paratici per la panchina” ma la Fiorentina smentisce il contatto
22 aprile 2026 17:21
Giocatori Fiorentina insoddisfatti dalla gestioni infortuni di Pengue. Qualcuno ricorre a visite esterne
21 aprile 2026 15:47
Mediacom ancora non comunicato sulla nuova maglia? Motivi organizzativi per il centenario. La spiegazione
18 aprile 2026 13:28
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON SEGNA E CREA, NDOUR PREZIOSO, MALE PICCOLI
16 aprile 2026 21:25
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO
09 aprile 2026 22:57
Rebus medico su Solomon, prima si allena, poi si riferma, ricaduta per colpa della cattiva gestione?
08 aprile 2026 18:55
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN
04 aprile 2026 19:54
Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici
02 aprile 2026 21:28
Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre
02 aprile 2026 13:38
Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami
28 marzo 2026 19:51
PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE
22 marzo 2026 22:40
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE
19 marzo 2026 20:41
La Fiorentina ha piena fiducia in Vanoli, resterà al suo posto anche in caso di sconfitta a Cremona
10 marzo 2026 20:06
PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC
08 marzo 2026 16:57
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA
26 febbraio 2026 21:26
PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI
19 febbraio 2026 22:54
Da quando la Fiorentina ha cambiato modulo Kean ha segnato 5 gol in 8 partite. 1 gol ogni 95 minuti
15 febbraio 2026 13:31
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ DORME, SOLOMON GIOIELLO. KEAN SI FA PERDONARE DOPO L'ERRORE
07 febbraio 2026 22:43
Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto
03 febbraio 2026 15:52
Nedeljkovic alla Fiorentina, era fatta. Poi il Lipsia ha cambiato idea, non ha più voluto interrompere il prestito
02 febbraio 2026 21:17
Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze
01 febbraio 2026 22:42
PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA
31 gennaio 2026 19:55
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO
18 gennaio 2026 17:01
PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC
11 gennaio 2026 17:05
PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI
07 gennaio 2026 22:43
Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini
07 gennaio 2026 12:40
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PERFETTO, COMUZZO GIGANTE, KEAN GOL, SOLOMON QUASI ASSIST
04 gennaio 2026 17:00
PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL
27 dicembre 2025 14:27
PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP
21 dicembre 2025 19:57
Nessun giocatore della Fiorentina ha chiesto alla società di essere ceduto. Solo richieste info agli agenti
17 dicembre 2025 15:10
Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione
12 dicembre 2025 23:10
PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST
11 dicembre 2025 20:38
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ
06 dicembre 2025 16:54
Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma
02 dicembre 2025 15:42
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO
30 novembre 2025 19:51
PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC
27 novembre 2025 23:01
Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo
23 novembre 2025 22:46
PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA
22 novembre 2025 20:03
Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli
15 novembre 2025 14:37
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER
09 novembre 2025 16:53
PAGELLE FIORENTINA: SOHM IL MIGLIORE, DODÒ VOLA. PICCOLI MALE, KEAN SI MANGIA DUE GOL
06 novembre 2025 20:41
Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."
06 novembre 2025 15:01
Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: "Cosi andiamo in B". La reazione: "Non ti permettere, fuori"
05 novembre 2025 00:14
Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole
04 novembre 2025 21:21
Galoppa allenatore fino a giovedì, poi testa a testa tra Vanoli e De Rossi. In attesa del nuovo Ds
02 novembre 2025 22:23
Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia
02 novembre 2025 19:47
PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA
02 novembre 2025 16:57
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA
29 ottobre 2025 22:38
Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli
27 ottobre 2025 14:19
PAGELLE FIORENTINA: DA DODÒ NASCONO I 2 RIGORI. KEAN E GUD PRECISI, MALE GOSENS E NICOLUSSI
26 ottobre 2025 20:00
Senatori della Fiorentina chiedono a Pioli di cambiare qualcosa: rifiuto del tecnico, si va avanti cosi
21 ottobre 2025 12:48
PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON MALE, GOSENS QUASI PEGGIO. PERLA DI KEAN, BENE DODÒ
05 ottobre 2025 16:56
PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI SEGNA, NDOUR FA GOL E ASSIST. MALE GOSENS E FAGIOLI
02 ottobre 2025 22:55
PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI SPAESATO, KEAN MOLLE, FAZZINI CI PROVA. BENE RANIERI
28 settembre 2025 16:54
PAGELLE FIORENTINA: PERLA MANDRAGORA, PICCOLI NON TIRA MAI. KEAN UN FANTASMA
21 settembre 2025 20:10
Pioli passa alla difesa a 4, Comuzzo dalla panchina. Coppia Pongracic-Ranieri dal primo minuto
21 settembre 2025 13:22
PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE
13 settembre 2025 22:51
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS
31 agosto 2025 20:21
La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina
30 agosto 2025 12:38
PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO
24 agosto 2025 20:26
Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9
22 agosto 2025 13:39
Piccoli alla Fiorentina non mette in pericolo il futuro di Kean a Firenze: resterà e rinnoverà
20 agosto 2025 22:58
Caso Mandragora: non si allena per una botta ma il rinnovo è lontano. Cessione possibile
06 agosto 2025 20:09
TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE
03 agosto 2025 17:52
TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL
25 luglio 2025 21:50
Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto
10 luglio 2025 20:57
Dodò non ha aperto alla Juventus, nessun contatto tra le parti e nessuna richiesta fatta alla Fiorentina
10 luglio 2025 14:02
Nessun contatto tra Dodò e la società nell'ultimo mese. Telefonata con Pioli ma nessun passo avanti sul rinnovo
08 luglio 2025 13:17
Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina
02 giugno 2025 14:10
Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club
01 giugno 2025 20:58
Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina
30 maggio 2025 22:07
Palladino si è dimesso per colpa di Pradè: rapporto rotto e guerra interna. Negata chiamata a Commisso
28 maggio 2025 21:59
PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER
25 maggio 2025 22:45
Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina, ci è rimasto male per il rinnovo. Fissato il prezzo: 25 milioni
22 maggio 2025 14:50
Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...
21 maggio 2025 18:38
A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime
20 maggio 2025 18:51
PAGELLE FIORENTINA: PARISI QUASI PERFETTO, KEAN GRANDE BOMBER, MALE PONGRACIC
18 maggio 2025 22:48
Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore
14 maggio 2025 16:52
Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile
13 maggio 2025 14:36
PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL
12 maggio 2025 20:27
Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00
10 maggio 2025 16:29
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO
08 maggio 2025 23:42
PAGELLE FIORENTINA: KEAN CI PROVA, PONGRACIC ALTO LIVELLO, DE GEA PARA BENE. NDOUR SPENTO
04 maggio 2025 20:00
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO
01 maggio 2025 22:59
Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video
01 maggio 2025 14:21
Commisso saluta i tifosi viola e annuncia la partenza: “Seguirò ogni partita dall’America”
27 aprile 2025 23:24
PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA
27 aprile 2025 17:01
Dodò domani esce dall'ospedale, potrebbe tornare in campo nel ritorno contro il Betis a Firenze
26 aprile 2025 21:53
Sarà operato Dodò, si tratta di un intervento di 30 minuti. I tempi di recupero potrebbero allungarsi
25 aprile 2025 16:13
Dodò in ospedale, possibile operazione per appendicite. Salta l'Empoli, a rischio anche Betis e Roma
25 aprile 2025 11:57
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