Labaro Viola

Flavio Ognissanti

Flavio Ognissanti

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR GRANDIOSO, PERLA MERAVIGLIOSA DI MANDRAGORA, DE GEA TOP

17 maggio 2026 12:55

Kean si è riscaldato sul campo con il gruppo e poi ha lavorato a parte, sta aumentando i carichi di lavoro

13 maggio 2026 18:22

A fine stagione conferenza stampa di Paratici. Il suo futuro alla Fiorentina non è in discussione

13 maggio 2026 13:20

Paratici piace anche al Milan. La Fiorentina non può smentire che sia apprezzato da altri. Testa al futuro

11 maggio 2026 14:19

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, ATTACCO IMBARAZZANTE. RANIERI IL MIGLIORE

10 maggio 2026 16:38

La rabbia di Davis contro Dossena: "Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita"

09 maggio 2026 20:56

Zaniolo furioso contro Dossena: "Ha insultato me, i miei figli e il mio compagno per il colore della pelle"

09 maggio 2026 19:48

Vanoli verso l'addio, Iraola piace molto a Paratici ma il tecnico prende tempo. Sarri per ora snobbato

06 maggio 2026 20:22

PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON E HARRISON SBAGLIANO GOL CLAMOROSI. FAGIOLI IL MIGLIORE, BENE RANIERI

26 aprile 2026 14:26

Grosso alla Fiorentina? Nulla è stato deciso ma è un fedelissimo di Paratici, lo ha lanciato lui alla Juventus

23 aprile 2026 15:02

TMW rivela: “Contatti tra Sarri e Paratici per la panchina” ma la Fiorentina smentisce il contatto

22 aprile 2026 17:21

Giocatori Fiorentina insoddisfatti dalla gestioni infortuni di Pengue. Qualcuno ricorre a visite esterne

21 aprile 2026 15:47

Mediacom ancora non comunicato sulla nuova maglia? Motivi organizzativi per il centenario. La spiegazione

18 aprile 2026 13:28

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON SEGNA E CREA, NDOUR PREZIOSO, MALE PICCOLI

16 aprile 2026 21:25

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ HORROR SUI GOL, HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SBAGLIA TUTTO

09 aprile 2026 22:57

Rebus medico su Solomon, prima si allena, poi si riferma, ricaduta per colpa della cattiva gestione?

08 aprile 2026 18:55

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN

04 aprile 2026 19:54

Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici

02 aprile 2026 21:28

Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre

02 aprile 2026 13:38

Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami

28 marzo 2026 19:51

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE

22 marzo 2026 22:40

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE

19 marzo 2026 20:41

La Fiorentina ha piena fiducia in Vanoli, resterà al suo posto anche in caso di sconfitta a Cremona

10 marzo 2026 20:06

PAGELLE FIORENTINA: HARRISON IMBARAZZANTE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL, BENE PONGRACIC

08 marzo 2026 16:57

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI SALVATORE, MALE COMUZZO E MANDRAGORA. PAPERA DE GEA

26 febbraio 2026 21:26

PAGELLE FIORENTINA: FAZZINI IL MIGLIORE IN CAMPO, MANDRAGORA MERAVIGLIA, BENE FORTINI

19 febbraio 2026 22:54

Da quando la Fiorentina ha cambiato modulo Kean ha segnato 5 gol in 8 partite. 1 gol ogni 95 minuti

15 febbraio 2026 13:31

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ DORME, SOLOMON GIOIELLO. KEAN SI FA PERDONARE DOPO L'ERRORE

07 febbraio 2026 22:43

Retroscena Gosens, domenica è stato avvisato che poteva essere ceduto. Poi il calciatore si è opposto

03 febbraio 2026 15:52

Nedeljkovic alla Fiorentina, era fatta. Poi il Lipsia ha cambiato idea, non ha più voluto interrompere il prestito

02 febbraio 2026 21:17

Gosens rifiuta il Nottingham, non vuole lasciare la Fiorentina e ha deciso di restare a Firenze

01 febbraio 2026 22:42

PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA

31 gennaio 2026 19:55

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON PRECISO, DODÓ SHOW. FAGIOLI QUASI PERFETTO

18 gennaio 2026 17:01

PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC

11 gennaio 2026 17:05

PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI

07 gennaio 2026 22:43

Nzola voluto da Italiano? Fake News. Il tecnico chiese Zapata. Ma Pradè era vicino a Macia e Branchini

07 gennaio 2026 12:40

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PERFETTO, COMUZZO GIGANTE, KEAN GOL, SOLOMON QUASI ASSIST

04 gennaio 2026 17:00

PAGELLE FIORENTINA: KEAN SBAGLIA TUTTO, COMUZZO IL MIGLIORE, PICCOLI SI MANGIA UN GOL

27 dicembre 2025 14:27

PAGELLE FIORENTINA: PARISI IL MIGLIORE, GIOIELLO DI GUD, DOPPIO KEAN, COMUZZO AL TOP

21 dicembre 2025 19:57

Nessun giocatore della Fiorentina ha chiesto alla società di essere ceduto. Solo richieste info agli agenti

17 dicembre 2025 15:10

Giuntoli alla Fiorentina? Accetterebbe solo in caso di chiamata di Commisso e carta bianca sulla gestione

12 dicembre 2025 23:10

PAGELLE FIORENTINA: GUD AL POSTO GIUSTO, KEAN SEGNA E FA SEGNARE, DODÓ ASSIST

11 dicembre 2025 20:38

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ

06 dicembre 2025 16:54

Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma

02 dicembre 2025 15:42

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI INGUARDABILE, FAGIOLI FANTASMA, KEAN LOTTA NEL DESERTO

30 novembre 2025 19:51

PAGELLE FIORENTINA: DZEKO IMPRESENTABILE, NDOUR SPAESATO. COMUZZO SALVA SU JOVIC

27 novembre 2025 23:01

Incontro positivo tra il procuratore di Dodó e Goretti, la Fiorentina farà una nuova offerta per il rinnovo

23 novembre 2025 22:46

PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA

22 novembre 2025 20:03

Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

15 novembre 2025 14:37

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA GIOIE E DOLORI, BENE GUDMUNDSSON, PICCOLI DA BOMBER

09 novembre 2025 16:53

PAGELLE FIORENTINA: SOHM IL MIGLIORE, DODÒ VOLA. PICCOLI MALE, KEAN SI MANGIA DUE GOL

06 novembre 2025 20:41

Le 4 richieste (rifiutate) di Palladino alla Fiorentina: "Carta bianca, contatto diretto con Commisso, poi..."

06 novembre 2025 15:01

Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: "Cosi andiamo in B". La reazione: "Non ti permettere, fuori"

05 novembre 2025 00:14

Palladino ancora non contattato ma Goretti tiene aperta questa possibilità. La squadra lo rivuole

04 novembre 2025 21:21

Galoppa allenatore fino a giovedì, poi testa a testa tra Vanoli e De Rossi. In attesa del nuovo Ds

02 novembre 2025 22:23

Discussioni tra Goretti e Ferrari su chi deve decidere adesso. Il direttore tecnico chiede autonomia

02 novembre 2025 19:47

PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA

02 novembre 2025 16:57

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA

29 ottobre 2025 22:38

Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli

27 ottobre 2025 14:19

PAGELLE FIORENTINA: DA DODÒ NASCONO I 2 RIGORI. KEAN E GUD PRECISI, MALE GOSENS E NICOLUSSI

26 ottobre 2025 20:00

Senatori della Fiorentina chiedono a Pioli di cambiare qualcosa: rifiuto del tecnico, si va avanti cosi

21 ottobre 2025 12:48

PAGELLE FIORENTINA: GUDMUNDSSON MALE, GOSENS QUASI PEGGIO. PERLA DI KEAN, BENE DODÒ

05 ottobre 2025 16:56

PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI SEGNA, NDOUR FA GOL E ASSIST. MALE GOSENS E FAGIOLI

02 ottobre 2025 22:55

PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI SPAESATO, KEAN MOLLE, FAZZINI CI PROVA. BENE RANIERI

28 settembre 2025 16:54

PAGELLE FIORENTINA: PERLA MANDRAGORA, PICCOLI NON TIRA MAI. KEAN UN FANTASMA

21 settembre 2025 20:10

Pioli passa alla difesa a 4, Comuzzo dalla panchina. Coppia Pongracic-Ranieri dal primo minuto

21 settembre 2025 13:22

PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE

13 settembre 2025 22:51

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS

31 agosto 2025 20:21

La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina

30 agosto 2025 12:38

PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA PREZIOSO, PONGRACIC IMPERIOSO. KEAN E DE GEA SBAGLIANO

24 agosto 2025 20:26

Beltran non vuole andare in Russia. Ma intanto sceglie di lasciare la maglia numero 9

22 agosto 2025 13:39

Piccoli alla Fiorentina non mette in pericolo il futuro di Kean a Firenze: resterà e rinnoverà

20 agosto 2025 22:58

Caso Mandragora: non si allena per una botta ma il rinnovo è lontano. Cessione possibile

06 agosto 2025 20:09

TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE

03 agosto 2025 17:52

TOP E FLOP FIORENTINA: FAGIOLI DELIZIA IL VIOLA PARK, KEAN BOMBER. SABIRI SBAGLIA UN GOL

25 luglio 2025 21:50

Al-Hilal su Kean? Nessuna chiamata di Inzaghi al calciatore. Anche con la Fiorentina nessun contatto

10 luglio 2025 20:57

Dodò non ha aperto alla Juventus, nessun contatto tra le parti e nessuna richiesta fatta alla Fiorentina

10 luglio 2025 14:02

Nessun contatto tra Dodò e la società nell'ultimo mese. Telefonata con Pioli ma nessun passo avanti sul rinnovo

08 luglio 2025 13:17

Nonostante i sondaggi con gli agenti, la Fiorentina non è intenzionata a prendere Gilardino in panchina

02 giugno 2025 14:10

Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club

01 giugno 2025 20:58

Non trovano conferme le voci su Giuntoli come possibile nuovo direttore sportivo della Fiorentina

30 maggio 2025 22:07

Palladino si è dimesso per colpa di Pradè: rapporto rotto e guerra interna. Negata chiamata a Commisso

28 maggio 2025 21:59

PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA COMUZZO, FAGIOLI DISEGNA CALCIO, KEAN BOMBER

25 maggio 2025 22:45

Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina, ci è rimasto male per il rinnovo. Fissato il prezzo: 25 milioni

22 maggio 2025 14:50

Retroscena Gudmundsson: lo voleva Inzaghi all'Inter ma costava troppo. Se la Fiorentina non lo riscatta...

21 maggio 2025 18:38

A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime

20 maggio 2025 18:51

PAGELLE FIORENTINA: PARISI QUASI PERFETTO, KEAN GRANDE BOMBER, MALE PONGRACIC

18 maggio 2025 22:48

Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l'Empoli confronto sull'utilizzo fuori ruolo del giocatore

14 maggio 2025 16:52

Il Liverpool irrompe su Dodò, contatti col procuratore. Il rinnovo con la Fiorentina è fermo, addio possibile

13 maggio 2025 14:36

PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN UN FANTASMA, RICHARDSON E NDOUR IMBARAZZANTI. ROLLY GOL

12 maggio 2025 20:27

Ecco la bozza della maglia della Fiorentina 2025/26. Esordio contro il Bologna, è ispirata a quella 99/00

10 maggio 2025 16:29

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO

08 maggio 2025 23:42

PAGELLE FIORENTINA: KEAN CI PROVA, PONGRACIC ALTO LIVELLO, DE GEA PARA BENE. NDOUR SPENTO

04 maggio 2025 20:00

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO

01 maggio 2025 22:59

Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video

01 maggio 2025 14:21

Commisso saluta i tifosi viola e annuncia la partenza: “Seguirò ogni partita dall’America”

27 aprile 2025 23:24

PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ SEGNA E INVENTA. MANDRAGORA MERAVIGLIOSO, BELTRAN FANTASMA

27 aprile 2025 17:01

Dodò domani esce dall'ospedale, potrebbe tornare in campo nel ritorno contro il Betis a Firenze

26 aprile 2025 21:53

Sarà operato Dodò, si tratta di un intervento di 30 minuti. I tempi di recupero potrebbero allungarsi

25 aprile 2025 16:13

Dodò in ospedale, possibile operazione per appendicite. Salta l'Empoli, a rischio anche Betis e Roma

25 aprile 2025 11:57

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