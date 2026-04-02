Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre

Lamptey ha finito la sua stagione nella gara di settembre contro il Como, dopo l'infortunio non ha avuto il via libera per il ritorno in campo

Tariq Lamptey è arrivato in estate alla Fiorentina dal Brighton a titolo definitivo per 6 milioni di euro e con un ingaggio da 2,3 milioni lordi per 4 anni. Il terzino classe 2000, nella gara contro il Como a Firenze del 21 settembre, ha subito una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In teoria questo infortunio lo avrebbe dovuto tenere lontano dai campi per qualche mese ma in realtà, dopo l'operazione chirurgica, Lamptey non si è più visto. Da allora poche notizie su di lui ed è completamente sparito dei radar viola anche nella comunicazione. Dopo 7 mesi dall'infortunio non si è mai allenato con il gruppo nè nessuno ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.

Qual è la verità? Il terzino purtroppo non è integro fisicamente e non è stato dato il via libera per un suo ritorno in campo. La stagione per lui è dunque finita a settembre contro il Como, alla prima da titolare in campionato. Per questo motivo a gennaio la società viola aveva praticamente preso Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 di proprietà dell'Aston Villa ma in prestito al Lipsia, ma propria ad operazione praticamente definita la società tedesca si è tirata indietro e non ha più voluto liberare il calciatore. Ennesima dimostrazione che i dirigenti viola erano già al corrente della situazione Lamptey ed hanno provato a correre ai ripari. Resta da capire quale sarà il futuro di questo calciatore dato che pesa e non poco sul bilancio della Fiorentina.