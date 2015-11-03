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Notizie Lamptey Fiorentina

Ufficiale la rescissione del contratto di Lamptey dopo solo 25 minuti giocati in maglia viola in tutta la stagione

11 maggio 2026 20:48

TMW rivela: “Si può definire conclusa l’avventura di Lamptey alla Fiorentina. Risoluzione di contratto”

06 maggio 2026 17:06

Gazzetta: "Lamptey verso l’addio alla Fiorentina, prevista la risoluzione del contratto"

06 maggio 2026 10:21

Corriere dello Sport: "Rientro Lamptey? Previsto a marzo invece la sua stagione alla Fiorentina è finita"

28 aprile 2026 09:52

Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre

02 aprile 2026 13:38

Solomon, Mandragora e non solo. Nazione: “Lamptey? È ancora indietro per il rientro”

26 marzo 2026 10:26

La Fiorentina si compatta. A Bologna con al squadra ci saranno anche Dzeko, Kean e Lamptey

18 gennaio 2026 13:06

Finalmente Lamptey: il ghanese si rivede in campo dopo l’infortunio al crociato subito a settembre

08 gennaio 2026 16:33

Gli steward non riconoscono Lamptey e non lo fanno entrare allo stadio per Fiorentina-Dinamo Kiev

11 dicembre 2025 19:01

Repubblica: "Lamptey potrebbe rientrare dall'infortunio a marzo 2026"

16 ottobre 2025 09:41

Pengue: "Recupero eccellente per Lamptey, al Viola Park la tecnologia è un fattore chiave."

15 ottobre 2025 17:16

Oro Fiorentina: Dodò e Lamptey sono due dei dieci terzini destri più preziosi dell’intera Serie A

11 ottobre 2025 15:56

Lamptey operato a Villa Stuart dal Professor Mariani: rientro previsto tra 4/5 mesi

27 settembre 2025 18:11

Gazzetta non ha dubbi: "Lamptey era una pedina fondamentale per un cambio di sistema di gioco"

26 settembre 2025 10:01

Corriere Fiorentino sottolinea: "Carriera di Lamptey condizionata da numerosi stop fisici"

25 settembre 2025 08:46

Nazione evidenzia: “Vicenda nebulosa sull’infortunio di Lamptey, era stato rimandato in campo”

25 settembre 2025 08:04

Lamptey, talento di cristallo: una fragilità annunciata con la quale dover fare i conti

24 settembre 2025 22:09

Nazione rivela: “Infortunio Lamptey, sembra niente di grave. Ma le reali condizioni saranno note oggi”

24 settembre 2025 08:49

Nazione: “Lamptey ko, infortunio al ginocchio, oggi gli esami. Salterà sicuramente il Pisa”

22 settembre 2025 08:33

Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori

21 settembre 2025 18:41

Gazzetta: “Ipotesi difesa a 4 contro il Como. Chance dal 1’ per Lamptey?”

21 settembre 2025 09:22

Nazione: “Lamptey 'The Rocket' da 36 km/h. Velocità devastante e grande cuore per la beneficenza”

18 settembre 2025 13:09

Lamptey al Viola Park per il primo allenamento con i compagni dopo la convocazione col Ghana

11 settembre 2025 20:11

Gazzetta rivela: “Lamptey tra i top della Premier, l’11 torna a Firenze ora è in Nazionale”

05 settembre 2025 07:16

Le prime parole di Lamptey: "Sono entusiasta di iniziare e conoscere i compagni. Il progetto è chiaro"

01 settembre 2025 16:28

Lamptey lascerà subito Firenze, è stato convocato dal Ghana per le qualificazioni ai mondiali

01 settembre 2025 12:12

Corriere Fiorentino: “Lamptey ha firmato un quadriennale, ingaggio da 1,2 milioni”

01 settembre 2025 08:26

Nazione: “Lamptey alla Fiorentina per 6 milioni più bonus. Ieri l’intesa definitiva con il Brighton”

31 agosto 2025 09:35

Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"

30 agosto 2025 22:42

Di Marzio svela: "Fiorentina e Brighton in giornata previsto lo scambio di documenti per Lamptey"

30 agosto 2025 11:02

Pedullà: "Lamptey firmerà un quadriennale con la Fiorentina. 6 milioni più bonus al Brighton"

30 agosto 2025 10:55

Pedullà annuncia: "Lamptey e Fiorentina accordo totale, ora gli ultimi dettagli col Brighton"

30 agosto 2025 00:31

Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"

29 agosto 2025 15:07

Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"

26 agosto 2025 16:34

Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto alla cessione di Fortini. Lamptey può arrivare comunque”

26 agosto 2025 13:54

TMW: "La Fiorentina offre 6-7 milioni per Lamptey, il Brighton ne chiede 10. Fortini può partire"

25 agosto 2025 13:44

Corriere dello Sport: “Lamptey ha già dato il suo ok alla Fiorentina. Il Torino vuole Fortini”

25 agosto 2025 08:43

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Lamptey come vice Dodò: l’operazione con il Brighton è avviata”

24 agosto 2025 09:17

Gazzetta: “Lamptey vicino alla Fiorentina come vice Dodò. Il Brighton lo valuta circa 6 milioni”

23 agosto 2025 09:33

Nazione: “Lamptey ha aperto al trasferimento alla Fiorentina: costa circa 7 milioni”

23 agosto 2025 09:17

Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"

22 agosto 2025 16:52

Pedullà: “Lamptey può arrivare alla Fiorentina per 5/6 milioni. Fortini può partire in prestito”

22 agosto 2025 15:22

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