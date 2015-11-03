Notizie Lamptey Fiorentina

Ufficiale la rescissione del contratto di Lamptey dopo solo 25 minuti giocati in maglia viola in tutta la stagione
11 maggio 2026 20:48
TMW rivela: “Si può definire conclusa l’avventura di Lamptey alla Fiorentina. Risoluzione di contratto”
06 maggio 2026 17:06
Gazzetta: "Lamptey verso l’addio alla Fiorentina, prevista la risoluzione del contratto"
06 maggio 2026 10:21
Corriere dello Sport: "Rientro Lamptey? Previsto a marzo invece la sua stagione alla Fiorentina è finita"
28 aprile 2026 09:52
Che fine ha fatto Lamptey? La verità è che non integro fisicamente, la sua stagione è finita a settembre
02 aprile 2026 13:38
Solomon, Mandragora e non solo. Nazione: “Lamptey? È ancora indietro per il rientro”
26 marzo 2026 10:26
La Fiorentina si compatta. A Bologna con al squadra ci saranno anche Dzeko, Kean e Lamptey
18 gennaio 2026 13:06
Finalmente Lamptey: il ghanese si rivede in campo dopo l’infortunio al crociato subito a settembre
08 gennaio 2026 16:33
Gli steward non riconoscono Lamptey e non lo fanno entrare allo stadio per Fiorentina-Dinamo Kiev
11 dicembre 2025 19:01
Repubblica: "Lamptey potrebbe rientrare dall'infortunio a marzo 2026"
16 ottobre 2025 09:41
Pengue: "Recupero eccellente per Lamptey, al Viola Park la tecnologia è un fattore chiave."
15 ottobre 2025 17:16
Oro Fiorentina: Dodò e Lamptey sono due dei dieci terzini destri più preziosi dell’intera Serie A
11 ottobre 2025 15:56
Lamptey operato a Villa Stuart dal Professor Mariani: rientro previsto tra 4/5 mesi
27 settembre 2025 18:11
Gazzetta non ha dubbi: "Lamptey era una pedina fondamentale per un cambio di sistema di gioco"
26 settembre 2025 10:01
Corriere Fiorentino sottolinea: "Carriera di Lamptey condizionata da numerosi stop fisici"
25 settembre 2025 08:46
Nazione evidenzia: “Vicenda nebulosa sull’infortunio di Lamptey, era stato rimandato in campo”
25 settembre 2025 08:04
Lamptey, talento di cristallo: una fragilità annunciata con la quale dover fare i conti
24 settembre 2025 22:09
Nazione rivela: “Infortunio Lamptey, sembra niente di grave. Ma le reali condizioni saranno note oggi”
24 settembre 2025 08:49
Nazione: “Lamptey ko, infortunio al ginocchio, oggi gli esami. Salterà sicuramente il Pisa”
22 settembre 2025 08:33
Lamptey si fa male dopo 20 minuti e lascia il campo accompagnato a da 2 preparatori
21 settembre 2025 18:41
Gazzetta: “Ipotesi difesa a 4 contro il Como. Chance dal 1’ per Lamptey?”
21 settembre 2025 09:22
Nazione: “Lamptey 'The Rocket' da 36 km/h. Velocità devastante e grande cuore per la beneficenza”
18 settembre 2025 13:09
Lamptey al Viola Park per il primo allenamento con i compagni dopo la convocazione col Ghana
11 settembre 2025 20:11
Gazzetta rivela: “Lamptey tra i top della Premier, l’11 torna a Firenze ora è in Nazionale”
05 settembre 2025 07:16
Le prime parole di Lamptey: "Sono entusiasta di iniziare e conoscere i compagni. Il progetto è chiaro"
01 settembre 2025 16:28
Lamptey lascerà subito Firenze, è stato convocato dal Ghana per le qualificazioni ai mondiali
01 settembre 2025 12:12
Corriere Fiorentino: “Lamptey ha firmato un quadriennale, ingaggio da 1,2 milioni”
01 settembre 2025 08:26
Nazione: “Lamptey alla Fiorentina per 6 milioni più bonus. Ieri l’intesa definitiva con il Brighton”
31 agosto 2025 09:35
Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"
30 agosto 2025 22:42
Di Marzio svela: "Fiorentina e Brighton in giornata previsto lo scambio di documenti per Lamptey"
30 agosto 2025 11:02
Pedullà: "Lamptey firmerà un quadriennale con la Fiorentina. 6 milioni più bonus al Brighton"
30 agosto 2025 10:55
Pedullà annuncia: "Lamptey e Fiorentina accordo totale, ora gli ultimi dettagli col Brighton"
30 agosto 2025 00:31
Pedullà: "La Fiorentina ha messo Lindelof in stand-by. Nessun contatto con l'Atalanta per Comuzzo"
29 agosto 2025 15:07
Pedullà: "Trattativa avanzata per Nicolussi Caviglia per 7 milioni. Lindelof può arrivare, Comuzzo può andar via"
26 agosto 2025 16:34
Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto alla cessione di Fortini. Lamptey può arrivare comunque”
26 agosto 2025 13:54
TMW: "La Fiorentina offre 6-7 milioni per Lamptey, il Brighton ne chiede 10. Fortini può partire"
25 agosto 2025 13:44
Corriere dello Sport: “Lamptey ha già dato il suo ok alla Fiorentina. Il Torino vuole Fortini”
25 agosto 2025 08:43
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Lamptey come vice Dodò: l’operazione con il Brighton è avviata”
24 agosto 2025 09:17
Gazzetta: “Lamptey vicino alla Fiorentina come vice Dodò. Il Brighton lo valuta circa 6 milioni”
23 agosto 2025 09:33
Nazione: “Lamptey ha aperto al trasferimento alla Fiorentina: costa circa 7 milioni”
23 agosto 2025 09:17
Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"
22 agosto 2025 16:52
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