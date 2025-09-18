Nazione: “Lamptey 'The Rocket' da 36 km/h. Velocità devastante e grande cuore per la beneficenza”

Tariq è l’ottavo giocatore ghanese della storia della Fiorentina. Il primo fu Bismark ai tempi della C2, poi Salifu, Agyei, Acosty, Ashong, Boateng e Duncan

Nato a Londra, Tariq Lamptey ha vestito tutte le maglie della nazionale inglese fino alla maggiore età, quando poi ha deciso di rappresentare il Ghana a livello di nazionale maggiore. Il nuovo terzino/esterno della Fiorentina è famoso in Europa per essere uno dei giocatori più veloci in circolazione, toccando anche i 36 km/h di velocità massima ai tempi del Brighton. Da qui il soprannome di "The Rocket" (in italiano il razzo) per la sua rilevante velocità di corsa, che spera di poter sfruttare anche il mister viola Stefano Pioli, scrive La Nazione.

Predestinato e frenato dagli infortuni, Tariq è l’ottavo giocatore ghanese della storia della Fiorentina. Il primo fu Bismark ai tempi della C2, poi Salifu, Agyei, Acosty, Ashong, Boateng e Duncan. Non solo calcio per Lamptey, ma anche tanta solidarietà. L’esterno ha creato una fondazione che porta il suo nome e che organizza eventi con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza, in particolare ai bambini e agli studenti ghanesi.