Lamptey al Viola Park per il primo allenamento con i compagni dopo la convocazione col Ghana

Il classe 2000 era infatti già sbarcato a Firenze il giorno della partita contro il Torino (31 agosto), per poi lasciare la città il giorno seguente e raggiungere i connazionali del Ghana

Tariq Lamptey in campo al Viola Park per la prima volta. L'esterno anglo-ghanese, arrivato dalla Premier League dove aveva giocato col Brighton, oggi ha finalmente calcato i terreni di gioco del centro sportivo della Fiorentina dopo esser rientrato dagli impegni con la Nazionale africana. Il classe 2000 già era infatti sbarcato a Firenze il giorno della partita contro il Torino (31 agosto), per poi lasciare la città il giorno seguente e raggiungere i connazionali del Ghana durante le gare di questa sosta.

Questo giovedì, Lamptey, ha preso parte solo inizialmente all'allenamento della squadra di Pioli, prima di staccarsi e svolgere una seduta a parte assieme agli altri calciatori rientrati oggi.