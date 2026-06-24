Graziani: "Assurdo che Paratici debba disfarsi di 40 giocatori circa, la Fiorentina è piena di esuberi"

Il noto opinionista ed ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina, partendo da De Gea: "Prima di cambiare il portiere vedrei un attimo con chi sostituirlo perché è vero che costa tanto e ha un grande ingaggio, ma garantitemi che il cambio futuro sia del suo livello perché non lo possiamo dare via per qualcuno di più debole."

Sul mercato: "La Fiorentina è ferma perché Paratici deve cedere tanti esuberi che sono un peso non da poco. Purtroppo questa è una problematica di tutte le squadre e non va bene, sarebbe bello tornare come ai miei tempi con 18 titolari e 4 giovani aggregati."

Sulla Fiorentina: "Dobbiamo lavorare sui giovani italiani e a Firenze lo si sta facendo. Purtroppo oggi ci sono tanti stranieri e pochi italiani, infatti saremo condannati a piangere ancora, per questo dico che la Fiorentina deve costruirsi i campioni in casa nel settore giovanile poi i prezzi sono folli perché Palestra non può prendere 6 milioni di ingaggio."

Su Koleosho: "A me piace e sono felice se lo prendiamo perché è un giovane di valore e ci fa bene riportarlo a casa, a me piacerebbe riportare qua pure Kayode."

Sul CT: "Io terrei Baldini perché sa di calcio e non prende tanto di ingaggio, preferisco lui piuttosto che riprendere Mancini come si dice oppure andare da Conte che vuole 8 volte quello che ti chiede Baldini. La Nazionale va gestita, non hai tempo per allenare e Baldini sarebbe il top."