Labaro Viola

Notizie De Gea Fiorentina

Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"

20 maggio 2026 09:51

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"

18 maggio 2026 14:29

De Gea: il capitano della Fiorentina è ancora incedibile? Paratici riflette sul pesante ingaggio

17 maggio 2026 10:33

Nazione: "De Gea ha fatto sapere che vuole restare ma l'alto ingaggio fa riflettere la Fiorentina"

17 maggio 2026 09:59

Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"

16 maggio 2026 21:20

Repubblica: "De Gea a Firenze sta alla grande, ma lo stipendio pesa. Juve? Nulla di concreto"

14 maggio 2026 10:04

Tuttosport svela: “Fiorentina-Juve primo incontro per De Gea. Paratici spinge per la sua cessione”

12 maggio 2026 09:24

Corriere dello sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno. Mercato? Occhio alla Juve"

09 maggio 2026 10:08

Futuro di De Gea alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Dipende se arriverà un’offerta da parte dello United”

09 maggio 2026 09:32

Nazione: “De Gea resta, non vuole prendere in considerazione alcuna offerta. Lo United lo farà vacillare?”

08 maggio 2026 08:34

Ceccarini: “De Gea vuole restare alla Fiorentina, potrebbe cambiare idea solo con un’offerta dello United”

07 maggio 2026 08:27

Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"

06 maggio 2026 14:10

De Gea il migliore. Nazione: “Se il portiere che prende 4 gol è il meno peggio…”

05 maggio 2026 08:33

Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"

04 maggio 2026 14:16

Futuro De Gea? Corriere Fiorentino: "Paratici se lo terrà stretto alla Fiorentina ancora un anno"

03 maggio 2026 10:50

Corriere dello Sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina soprattutto se non arriverà un'offerta della Juve"

03 maggio 2026 10:08

De Gea più addio che permanenza. Repubblica: "Motivi economici ma anche caratteriali"

03 maggio 2026 09:54

Pagotto: "Martinelli deve fare un anno in prestito in A, rimandarlo di nuovo in B un errore"

02 maggio 2026 15:28

"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"

29 aprile 2026 22:33

Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"

29 aprile 2026 14:07

Juve su Alisson. Corriere dello Sport: "Ma De Gea è l'alternativa, dubbi sull'alto stipendio"

29 aprile 2026 09:38

Nazione lancia il dubbio: “Che farà De Gea se le voci della Juve dovessero diventare realtà?”

28 aprile 2026 09:27

Corriere dello Sport: "De Gea piano B della Juve. La Fiorentina può cederlo per 5 milioni"

24 aprile 2026 10:35

TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"

22 aprile 2026 14:50

Tuttosport: “De Gea verso l’addio, c’è la Juve. Fiorentina disposta a cederlo per 10 milioni”

22 aprile 2026 09:21

Dall'Inghilterra riportano: "Il Newcastle piomba su De Gea, il portiere potrebbe tornare in Premier dopo lo United"

19 aprile 2026 15:49

De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”

14 aprile 2026 09:00

Gazzetta: “De Gea con le braccia in alto allo scadere del recuperano evidenziano l’importanza dei 3 punti”

14 aprile 2026 08:50

Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”

13 aprile 2026 17:30

Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"

13 aprile 2026 10:36

Tuttosport: "De Gea in uscita, piace alla Juve. La Fiorentina chiede 15 milioni"

11 aprile 2026 09:46

De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"

09 aprile 2026 23:30

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Corriere dello Sport svela: "De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno"

08 aprile 2026 08:41

Corriere dello Sport esalta De Gea: "L'acchiappa-aquile! Si esaltava quando vedeva il Palace"

08 aprile 2026 08:39

Mareggini: "De Gea massacrato tutto l'anno: chi critica un portiere così lo rimpiangerà amaramente"

07 aprile 2026 14:38

De Gea: "Le parate sono per mio papà in ospedale: è un periodo difficile, lo abbraccio"

04 aprile 2026 23:02

Dal Viola Park: De Gea non si allenerà domani. Ha avuto un permesso per motivi familiari.

30 marzo 2026 19:29

De Gea ammette: “Non c’è una spiegazione, siamo partiti male. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita”

27 marzo 2026 09:34

De Gea: “Fiorentina? Decisione facile. Quando mi ha chiamato ero pronto”

27 marzo 2026 09:28

De Gea glissa sul futuro: “Ho ancora due anni di contratto, qui sto bene. Non è il momento di pensarci”

27 marzo 2026 09:27

De Gea: “Conference? Possiamo farcela. Vincere un trofeo sarebbe stupendo”

27 marzo 2026 09:26

Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

25 marzo 2026 22:45

Unai Simon: "Lavorato duro per essere titolare al posto di De Gea. Giusto? decide il CT"

25 marzo 2026 13:49

Viviano: "Se De Gea fosse bravo nelle uscite, sarebbe ancora a Manchester, io ripartirei da questa rosa"

25 marzo 2026 12:33

Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”

22 marzo 2026 23:57

Nazione: “L’Inter l’estate scorsa aveva cercato di tentare De Gea”

22 marzo 2026 09:51

Tuttosport svela: "Juventus su De Gea. Spagnolo in rotta con la Fiorentina"

19 marzo 2026 09:19

Corriere dello Sport sicuro: "De Gea in calo, Paratici costretto a guardarsi intorno"

15 marzo 2026 09:33

Chiarugi: “Sono sconvolto dalle parole di De Gea, i tifosi Viola soffrono. Kean è l'unico che può salvarci"

09 marzo 2026 16:07

Amoruso durissimo su De Gea: " E' come dire agli avversari di tirare da 60 metri tanto non paro. Dichiarazioni inaccettabili".

06 marzo 2026 18:40

Corriere dello Sport massacra De Gea: "In Serie A peggio di lui solo Montipò del Verona"

06 marzo 2026 10:28

Corriere dello Sport: "De Gea a fine stagione potrebbe lasciare la Fiorentina. Riflessioni in corso"

06 marzo 2026 10:26

Galli bacchetta De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest'anno è irriconoscibile"

06 marzo 2026 10:22

TMW riporta: "Di Gregorio piace a molte squadre in A, anche la Fiorentina potrebbe essere interessata a lui"

05 marzo 2026 13:41

Corriere dello Sport: "De Gea oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Ieri assente non solo per il compleanno della figlia"

05 marzo 2026 10:24

Corriere dello Sport: "De Gea piace all'estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?"

05 marzo 2026 09:20

Amoruso: "Quel che ha detto De Gea da capitano, per uno spogliatoio così debole, è follia"

04 marzo 2026 23:35

Sorrentino: "De Gea paga l'anno di inattività. Il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra"

04 marzo 2026 17:14

De Gea oggi non si allenerà. Il portiere ha chiesto un permesso per motivi familiari.

04 marzo 2026 16:22

Graziani: "De Gea ha fatto una stagione disastrosa, mi sembra impaurito quando gioca in porta"

04 marzo 2026 14:16

Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"

04 marzo 2026 13:56

Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"

04 marzo 2026 13:33

"Frasi di De Gea molto gravi, sanno di resa. Vanoli svegli i giocatori o metta la Primavera"

03 marzo 2026 22:47

Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"

03 marzo 2026 14:11

Bucchioni: "De Gea non è più il leader di prima, sembra pensi ad altro e non esce mai"

03 marzo 2026 13:40

De Gea: "Potevo uscire con i pugni sul primo gol, ma giocando cosi' avremmo subito gol lo stesso"

02 marzo 2026 23:47

Valcareggi: "De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento"

27 febbraio 2026 13:28

TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"

24 febbraio 2026 13:54

Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"

24 febbraio 2026 13:43

Polverosi: "Pisa pericoloso sui piazzati: De Gea guida la difesa viola, serve massima sicurezza nel derby"

23 febbraio 2026 09:58

Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”

23 febbraio 2026 09:23

Corriere Fiorentino: “De Gea ha come obiettivo essere al top col Pisa. in ballo un pezzo di salvezza”

19 febbraio 2026 09:58

Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

18 febbraio 2026 14:20

De Gea salterà Jagiellonia-Fiorentina per la sub-lussazione di un dito, Solomon out per influenza

18 febbraio 2026 10:26

A David De Gea il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport e il premio del Festival Il Magnifico

12 febbraio 2026 17:35

Braglia senza sconti: "Gli errori di De Gea stanno pesando nella corsa salvezza della Fiorentina"

12 febbraio 2026 15:37

Corriere dello Sport: "De Gea sta faticando, vuole tornare decisivo per salvare la Fiorentina"

12 febbraio 2026 09:25

La Fiorentina cerca il vero De Gea per rialzarsi: finora appena 3 clean sheet in 24 partite

12 febbraio 2026 08:20

Corriere dello Sport punge De Gea: "Troppe reti dalla distanza. I suoi errori condizionano la difesa e viceversa"

07 febbraio 2026 10:27

La Fiorentina ha subito 9 reti da tiri fuori area di rigore, è la squadra che ne ha subiti di più

05 febbraio 2026 12:16

Kean: "Spero di tornare prima possibile per i compagni e per Firenze che mi ha dato tanto"

28 gennaio 2026 21:40

De Gea: "Momento triste e complicato, ma restiamo uniti come una vera famiglia"

18 gennaio 2026 14:58

TMW, Kean non si è allenato oggi, problemi alla caviglia. Verrà valutato domani per il Bologna

16 gennaio 2026 17:44

Fiorentina peggior rendimento esterno in Serie A. E le prossime trasferte sono Bologna e Napoli

16 gennaio 2026 12:19

Sabatini: "La Fiorentina è l’Inter della corsa salvezza. De Gea capitano ha portato mentalità e leadership"

15 gennaio 2026 20:24

Lo scontro con Pulisic lascia il segno: De Gea mostra la caviglia sanguinante sui social

12 gennaio 2026 10:58

Il girone dell’incertezza e i segnali di riscatto: De Gea resta al centro del destino viola

09 gennaio 2026 23:18

Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"

09 gennaio 2026 13:56

Il messaggio di capitan De Gea ai compagni su Instagram dopo il pareggio a Roma: "Continuiamo"

08 gennaio 2026 15:43

De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"

08 gennaio 2026 00:00

Nazione: “De Gea capitano? Un segno del destino. È il baricentro emotivo e tecnico dello spogliatoio”

06 gennaio 2026 10:00

Kean segna e De Gea para: i due pilastri viola finalmente nella propria versione migliore!

05 gennaio 2026 10:12

De Gea: "Quando si va sulla stessa strada arrivano i 3 punti. Ho già fatto il capitano allo United"

04 gennaio 2026 17:51

Nazione: “De Gea parla da capitano, ma sul tavolo anche varianti tattiche. Confermata difesa a 4”

30 dicembre 2025 09:14

Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"

23 dicembre 2025 11:35

TgR rivela: "Vanoli ha chiesto a Ranieri di fare un passo indietro. Da ieri De Gea è il nuovo capitano"

22 dicembre 2025 18:04

Nazione: “De Gea capitano, la scelta di Vanoli ha fatto discutere. Ma la società non ci ha messo bocca”

22 dicembre 2025 09:10

La scelta di affidare la fascia a De Gea e non a Ranieri è stata di Vanoli

21 dicembre 2025 20:30

Bucchioni: “Vanoli non ha ancora capito dove si trova, lavora in un mondo tutto suo”

21 dicembre 2025 17:32

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