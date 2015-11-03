Notizie De Gea Fiorentina

Corriere dello Sport: "De Gea resta alla Fiorentina. Nelle prossime settimane incontrerà il club"
20 maggio 2026 09:51
Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"
18 maggio 2026 14:29
De Gea: il capitano della Fiorentina è ancora incedibile? Paratici riflette sul pesante ingaggio
17 maggio 2026 10:33
Nazione: "De Gea ha fatto sapere che vuole restare ma l'alto ingaggio fa riflettere la Fiorentina"
17 maggio 2026 09:59
Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"
16 maggio 2026 21:20
Repubblica: "De Gea a Firenze sta alla grande, ma lo stipendio pesa. Juve? Nulla di concreto"
14 maggio 2026 10:04
Tuttosport svela: “Fiorentina-Juve primo incontro per De Gea. Paratici spinge per la sua cessione”
12 maggio 2026 09:24
Corriere dello sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno. Mercato? Occhio alla Juve"
09 maggio 2026 10:08
Futuro di De Gea alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “Dipende se arriverà un’offerta da parte dello United”
09 maggio 2026 09:32
Nazione: “De Gea resta, non vuole prendere in considerazione alcuna offerta. Lo United lo farà vacillare?”
08 maggio 2026 08:34
Ceccarini: “De Gea vuole restare alla Fiorentina, potrebbe cambiare idea solo con un’offerta dello United”
07 maggio 2026 08:27
Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"
06 maggio 2026 14:10
De Gea il migliore. Nazione: “Se il portiere che prende 4 gol è il meno peggio…”
05 maggio 2026 08:33
Galli: "De Gea guadagna tanto, potrebbe essere ceduto se si avesse il coraggio di puntare sui giovani"
04 maggio 2026 14:16
Futuro De Gea? Corriere Fiorentino: "Paratici se lo terrà stretto alla Fiorentina ancora un anno"
03 maggio 2026 10:50
Corriere dello Sport: "De Gea vuole restare alla Fiorentina soprattutto se non arriverà un'offerta della Juve"
03 maggio 2026 10:08
De Gea più addio che permanenza. Repubblica: "Motivi economici ma anche caratteriali"
03 maggio 2026 09:54
Pagotto: "Martinelli deve fare un anno in prestito in A, rimandarlo di nuovo in B un errore"
02 maggio 2026 15:28
"De Gea un lusso per la Fiorentina. Martinelli? Samp società gloriosa, giusto lasciarlo in prestito"
29 aprile 2026 22:33
Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"
29 aprile 2026 14:07
Juve su Alisson. Corriere dello Sport: "Ma De Gea è l'alternativa, dubbi sull'alto stipendio"
29 aprile 2026 09:38
Nazione lancia il dubbio: “Che farà De Gea se le voci della Juve dovessero diventare realtà?”
28 aprile 2026 09:27
Corriere dello Sport: "De Gea piano B della Juve. La Fiorentina può cederlo per 5 milioni"
24 aprile 2026 10:35
TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus"
22 aprile 2026 14:50
Tuttosport: “De Gea verso l’addio, c’è la Juve. Fiorentina disposta a cederlo per 10 milioni”
22 aprile 2026 09:21
Dall'Inghilterra riportano: "Il Newcastle piomba su De Gea, il portiere potrebbe tornare in Premier dopo lo United"
19 aprile 2026 15:49
De Gea da 7,5. Nazione: “Ci sono le sue mani sulla salvezza. La parata più difficile su Ratkov”
14 aprile 2026 09:00
Gazzetta: “De Gea con le braccia in alto allo scadere del recuperano evidenziano l’importanza dei 3 punti”
14 aprile 2026 08:50
Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”
13 aprile 2026 17:30
Corriere dello Sport: "Fiorentina, match point salvezza: affidamento totale ai senatori"
13 aprile 2026 10:36
Tuttosport: "De Gea in uscita, piace alla Juve. La Fiorentina chiede 15 milioni"
11 aprile 2026 09:46
De Gea: "Al ritorno dovremo fare una cosa meravigliosa ma testa alla Lazio, non possiamo retrocedere"
09 aprile 2026 23:30
De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
09 aprile 2026 13:59
Corriere dello Sport svela: "De Gea vuole restare alla Fiorentina almeno un altro anno"
08 aprile 2026 08:41
Corriere dello Sport esalta De Gea: "L'acchiappa-aquile! Si esaltava quando vedeva il Palace"
08 aprile 2026 08:39
Mareggini: "De Gea massacrato tutto l'anno: chi critica un portiere così lo rimpiangerà amaramente"
07 aprile 2026 14:38
De Gea: "Le parate sono per mio papà in ospedale: è un periodo difficile, lo abbraccio"
04 aprile 2026 23:02
Dal Viola Park: De Gea non si allenerà domani. Ha avuto un permesso per motivi familiari.
30 marzo 2026 19:29
De Gea ammette: “Non c’è una spiegazione, siamo partiti male. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita”
27 marzo 2026 09:34
De Gea: “Fiorentina? Decisione facile. Quando mi ha chiamato ero pronto”
27 marzo 2026 09:28
De Gea glissa sul futuro: “Ho ancora due anni di contratto, qui sto bene. Non è il momento di pensarci”
27 marzo 2026 09:27
De Gea: “Conference? Possiamo farcela. Vincere un trofeo sarebbe stupendo”
27 marzo 2026 09:26
Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?
25 marzo 2026 22:45
Unai Simon: "Lavorato duro per essere titolare al posto di De Gea. Giusto? decide il CT"
25 marzo 2026 13:49
Viviano: "Se De Gea fosse bravo nelle uscite, sarebbe ancora a Manchester, io ripartirei da questa rosa"
25 marzo 2026 12:33
Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”
22 marzo 2026 23:57
Nazione: “L’Inter l’estate scorsa aveva cercato di tentare De Gea”
22 marzo 2026 09:51
Tuttosport svela: "Juventus su De Gea. Spagnolo in rotta con la Fiorentina"
19 marzo 2026 09:19
Corriere dello Sport sicuro: "De Gea in calo, Paratici costretto a guardarsi intorno"
15 marzo 2026 09:33
Chiarugi: “Sono sconvolto dalle parole di De Gea, i tifosi Viola soffrono. Kean è l'unico che può salvarci"
09 marzo 2026 16:07
Amoruso durissimo su De Gea: " E' come dire agli avversari di tirare da 60 metri tanto non paro. Dichiarazioni inaccettabili".
06 marzo 2026 18:40
Corriere dello Sport massacra De Gea: "In Serie A peggio di lui solo Montipò del Verona"
06 marzo 2026 10:28
Corriere dello Sport: "De Gea a fine stagione potrebbe lasciare la Fiorentina. Riflessioni in corso"
06 marzo 2026 10:26
Galli bacchetta De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa del genere. Lo stimo ma quest'anno è irriconoscibile"
06 marzo 2026 10:22
TMW riporta: "Di Gregorio piace a molte squadre in A, anche la Fiorentina potrebbe essere interessata a lui"
05 marzo 2026 13:41
Corriere dello Sport: "De Gea oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Ieri assente non solo per il compleanno della figlia"
05 marzo 2026 10:24
Corriere dello Sport: "De Gea piace all'estero. La Fiorentina piomberà su Di Gregorio della Juve?"
05 marzo 2026 09:20
Amoruso: "Quel che ha detto De Gea da capitano, per uno spogliatoio così debole, è follia"
04 marzo 2026 23:35
Sorrentino: "De Gea paga l'anno di inattività. Il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra"
04 marzo 2026 17:14
De Gea oggi non si allenerà. Il portiere ha chiesto un permesso per motivi familiari.
04 marzo 2026 16:22
Graziani: "De Gea ha fatto una stagione disastrosa, mi sembra impaurito quando gioca in porta"
04 marzo 2026 14:16
Graziani: "Non è Vanoli il problema della Fiorentina, se lo mandi via non sai chi prendere dopo"
04 marzo 2026 13:56
Bucciantini: "Gudmundsson è una delusione, si continua a credere in uno che non ha fatto mai nulla"
04 marzo 2026 13:33
"Frasi di De Gea molto gravi, sanno di resa. Vanoli svegli i giocatori o metta la Primavera"
03 marzo 2026 22:47
Galli: "De Gea è irriconoscibile, non dà sicurezza da inizio campionato e sbaglia troppo"
03 marzo 2026 14:11
Bucchioni: "De Gea non è più il leader di prima, sembra pensi ad altro e non esce mai"
03 marzo 2026 13:40
De Gea: "Potevo uscire con i pugni sul primo gol, ma giocando cosi' avremmo subito gol lo stesso"
02 marzo 2026 23:47
Valcareggi: "De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento"
27 febbraio 2026 13:28
TuttoSport rilancia: "Alla Juventus piace De Gea, possibile scambio in estate con Perin"
24 febbraio 2026 13:54
Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"
24 febbraio 2026 13:43
Polverosi: "Pisa pericoloso sui piazzati: De Gea guida la difesa viola, serve massima sicurezza nel derby"
23 febbraio 2026 09:58
Tuttosport svela: “De Gea alla Juventus? Nel mirino della Fiorentina c’è Perin. Si farà lo scambio?”
23 febbraio 2026 09:23
Corriere Fiorentino: “De Gea ha come obiettivo essere al top col Pisa. in ballo un pezzo di salvezza”
19 febbraio 2026 09:58
Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili
18 febbraio 2026 14:20
De Gea salterà Jagiellonia-Fiorentina per la sub-lussazione di un dito, Solomon out per influenza
18 febbraio 2026 10:26
A David De Gea il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport e il premio del Festival Il Magnifico
12 febbraio 2026 17:35
Braglia senza sconti: "Gli errori di De Gea stanno pesando nella corsa salvezza della Fiorentina"
12 febbraio 2026 15:37
Corriere dello Sport: "De Gea sta faticando, vuole tornare decisivo per salvare la Fiorentina"
12 febbraio 2026 09:25
La Fiorentina cerca il vero De Gea per rialzarsi: finora appena 3 clean sheet in 24 partite
12 febbraio 2026 08:20
Corriere dello Sport punge De Gea: "Troppe reti dalla distanza. I suoi errori condizionano la difesa e viceversa"
07 febbraio 2026 10:27
La Fiorentina ha subito 9 reti da tiri fuori area di rigore, è la squadra che ne ha subiti di più
05 febbraio 2026 12:16
Kean: "Spero di tornare prima possibile per i compagni e per Firenze che mi ha dato tanto"
28 gennaio 2026 21:40
De Gea: "Momento triste e complicato, ma restiamo uniti come una vera famiglia"
18 gennaio 2026 14:58
TMW, Kean non si è allenato oggi, problemi alla caviglia. Verrà valutato domani per il Bologna
16 gennaio 2026 17:44
Fiorentina peggior rendimento esterno in Serie A. E le prossime trasferte sono Bologna e Napoli
16 gennaio 2026 12:19
Sabatini: "La Fiorentina è l’Inter della corsa salvezza. De Gea capitano ha portato mentalità e leadership"
15 gennaio 2026 20:24
Lo scontro con Pulisic lascia il segno: De Gea mostra la caviglia sanguinante sui social
12 gennaio 2026 10:58
Il girone dell’incertezza e i segnali di riscatto: De Gea resta al centro del destino viola
09 gennaio 2026 23:18
Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"
09 gennaio 2026 13:56
Il messaggio di capitan De Gea ai compagni su Instagram dopo il pareggio a Roma: "Continuiamo"
08 gennaio 2026 15:43
De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"
08 gennaio 2026 00:00
Nazione: “De Gea capitano? Un segno del destino. È il baricentro emotivo e tecnico dello spogliatoio”
06 gennaio 2026 10:00
Kean segna e De Gea para: i due pilastri viola finalmente nella propria versione migliore!
05 gennaio 2026 10:12
De Gea: "Quando si va sulla stessa strada arrivano i 3 punti. Ho già fatto il capitano allo United"
04 gennaio 2026 17:51
Nazione: “De Gea parla da capitano, ma sul tavolo anche varianti tattiche. Confermata difesa a 4”
30 dicembre 2025 09:14
Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"
23 dicembre 2025 11:35
TgR rivela: "Vanoli ha chiesto a Ranieri di fare un passo indietro. Da ieri De Gea è il nuovo capitano"
22 dicembre 2025 18:04
Nazione: “De Gea capitano, la scelta di Vanoli ha fatto discutere. Ma la società non ci ha messo bocca”
22 dicembre 2025 09:10
La scelta di affidare la fascia a De Gea e non a Ranieri è stata di Vanoli
21 dicembre 2025 20:30
Bucchioni: “Vanoli non ha ancora capito dove si trova, lavora in un mondo tutto suo”
21 dicembre 2025 17:32
Archivio