Toldo su De Gea: "A Firenze tutti i portieri sono stati criticati, ma lui è sempre rimasto sereno"

L'ex portiere viola ha parlato del suo attuale collega spagnolo in viola

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Bruno, l'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo ha rievocato la sua gloriosa parentesi in maglia viola, commentando poi le dinamiche odierne del club.

Riferendosi al legame profondo con l'ambiente, l'ex numero uno ha ricordato: "L'esperienza a Firenze ha consacrato la mia carriera a grandi livelli, fungendo da traino fondamentale e segnandomi profondamente a livello umano. Sono stato guidato da un patron di grande temperamento, ho lavorato con tecnici di enorme valore e ho condiviso lo spogliatoio con colleghi straordinari, con i quali mantengo tuttora un ottimo legame. Insieme abbiamo firmato imprese memorabili, superando i nostri stessi limiti. La tifoseria mi ha manifestato un affetto immenso fin dall'inizio, e io ho sempre risposto con la massima trasparenza e autenticità".

Spostando poi l'attenzione sulle difficoltà della squadra, Toldo ha spiegato che "quando i risultati non arrivano, è inevitabile che si chiuda un capitolo per aprirne un altro; il calcio vive di dinamiche cicliche. Fortunatamente la squadra è riuscita a mantenere la categoria in questa stagione, ma adesso è fondamentale fare tesoro degli sbagli passati per gettare basi più solide".

Infine, l'ex portiere ha voluto spendere parole di difesa per l'attuale numero uno della Fiorentina: "Per quanto riguarda De Gea, la perfezione non appartiene a nessun atleta, men che meno a chi sta tra i pali. Nella storia della Fiorentina, ogni grande interprete del ruolo è finito sul banco degli imputati, a partire da me fino a Galli o Sarti: fa semplicemente parte del mestiere. Ad ogni modo, ho notato che lo spagnolo ha mantenuto un atteggiamento molto equilibrato, nonostante le turbolenze dell'annata".