Notizie Toldo Fiorentina

Toldo difende Vanoli: "Un uomo vero, con lui la Fiorentina si può salvare perché ha occhio nel mestiere"
05 marzo 2026 14:05
Toldo: "Pioli persona perbene, ma in campo non vedo una squadra. Vanoli? ha il carattere giusto"
03 novembre 2025 23:41
Toldo: "De Gea è un punto fisso per la Fiorentina, è un grande portiere che dà sicurezza al reparto"
29 giugno 2025 13:48
Toldo: "De Gea è impressionante, non sbaglia niente, il suo rinnovo è un acquisto fondamentale"
13 giugno 2025 14:37
Carnasciali: “Toldo è nella storia viola, De Gea ancora no. Firenze è una piazza superiore a Bergamo”
20 maggio 2025 15:55
Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"
19 aprile 2025 23:18
Toldo: "La Fiorentina ultimamente ha lanciato grandi allenatori, scelte sempre azzeccate della società"
12 aprile 2025 13:39
Toldo: "Non guardo più le partite, leggo solo i risultati ma leggere del 3-0 alla Juventus è stato bello"
22 marzo 2025 22:24
Toldo: "Il corso di primo soccorso è da potenziare, i giocatori ed i ragazzi non sono preparati"
02 dicembre 2024 10:33
Toldo: "De Gea portiere di alta qualità, è freddo tra i pali e dà sicurezza. Ottima scelta della Fiorentina"
24 settembre 2024 13:48
Toldo: "Questa Fiorentina sembra la mia, Commisso come Cecchi Gori, Italiano come Ranieri"
05 giugno 2023 11:38
Toldo alla Gazzetta: "L'Inter è potente e in forma, ma anche la Viola non scherza"
24 maggio 2023 11:46
Toldo: “Coppa Italia? Sapore unico, prima volta senza Batistuta. Auguro alla Fiorentina di centrare la finale”
27 aprile 2023 09:56
Toldo: “Non guardo il calcio in tv. Nel 2006 volevo tornare alla Fiorentina ma la società si oppose”
27 marzo 2023 09:43
"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"
18 dicembre 2022 13:03
Batistuta non ha dubbi: "Troppo facile dire Buffon, è stato Toldo il portiere più forte, un grandissimo"
19 ottobre 2022 19:53
Toldo ricorda: "Restavamo con Batistuta al buio dopo gli allenamenti, lui tirava, io paravo"
08 febbraio 2022 21:22
Toldo: "Non abbiamo vinto lo scudetto per l'infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo"
09 dicembre 2021 18:13
Toldo: "Fiorentina, gran calcio. La società deve continuare a fare bene. Difetti? Li hanno tutti"
02 dicembre 2021 14:04
Toldo: "Italiano non è come Malesani. Lo hanno fatto fuori per quello che diceva e faceva"
28 settembre 2021 22:01
Toldo: "A Firenze la rabbia sfocia in amore. Un onore essere ricordato con Batistuta e Rui Costa"
04 agosto 2021 23:06
Toldo: "La Fiorentina deve lottare per i vertici. È strano sentir parlare di retrocessione"
08 dicembre 2020 19:01
Toldo: "Castrovilli e Chiesa presto lasceranno Firenze. Spero che i viola raggiungano l'Europa League"
26 settembre 2020 09:27
Rui Costa: "Avrei finito la mia carriera alla Fiorentina se non ci fosse stata la crisi economica. Amo Firenze"
06 giugno 2020 12:33
Toldo: "Firenze merita altri grandi campioni come Ribery. Chiesa? Gli consiglio di restare umile"
15 aprile 2020 10:51
Toldo su Batistuta: "Spostava gli equilibri. Mai vista una forza caratteriale e fisica così.."
14 aprile 2020 14:07
Toldo: "Montella? Fa con quello che ha. La causa delle difficoltà? È un fattore societario"
09 dicembre 2019 11:46
Toldo: "Chiesa? Non è un simulatore, ma deve evitare di mettere in difficoltà gli arbitri"
29 ottobre 2019 00:54
Toldo: "Commisso è passionale come Cecchi Gori. I passi della Fiorentina sono più piccoli di quelli delle grandi squadre"
27 settembre 2019 12:42
Toldo: "Cecchi Gori è un signore e ha fatto tanti sforzi per la Fiorentina"
26 marzo 2019 14:04
Tanti Auguri Francesco Toldo! Compie oggi 47 anni. Storia dal suo arrivo, fino ai tre trofei in viola
02 dicembre 2018 17:23
Ancora Toldo: "I DV all'inizio avevano più entusiasmo. La Fiorentina non è l'Udinese"
08 novembre 2018 08:46
Toldo prende le difese del VAR: "Sta migliorando il calcio, non c'è più la cultura del sospetto"
01 ottobre 2018 20:26
Enrico Chiesa: "Batistuta impressionante, Toldo attento e posato. La mia soddisfazione più grande..."
21 febbraio 2018 11:30
Toldo: "Federico e Enrico Chiesa hanno qualcosa in comune, ma il figlio farà più fatica del padre..."
09 gennaio 2018 19:46
Toldo: "La parata più bella della mia carriera? Quella su Kanu a Wembley"
04 dicembre 2017 12:21
Toldo: "Buffon è geloso della sua porta, ora deve fare spazio ad altri come Donnarumma"
27 marzo 2017 22:05
Cecchi Gori: "Oggi sono stato invitato allo stadio ma ho scelto di venire qui. Ringrazio la Fiorentina"
12 marzo 2017 18:05
Toldo: "La Fiorentina il mio primo amore. Ilicic è fortissimo. Quando Batistuta si avvicinava a me in allenamento..."
26 novembre 2016 12:23
"Quanti soldi alla Fiorentina: ci aiutai mio papà. Smisi per una promessa"
14 settembre 2016 14:23
Archivio