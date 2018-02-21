Enrico Chiesa: "Batistuta impressionante, Toldo attento e posato. La mia soddisfazione più grande..."

Enrico Chiesa, padre di Federico, ha parlato della sua Fiorentina a PassioneCalcio.it: “La soddisfazione più grande è stata vincere lo stesso anno Coppa Uefa e Coppa Italia col Parma (oltre a quella c...

Enrico Chiesa, padre di Federico, ha parlato della sua Fiorentina a PassioneCalcio.it: “La soddisfazione più grande è stata vincere lo stesso anno Coppa Uefa e Coppa Italia col Parma (oltre a quella con la Fiorentina nel 2000-2001) e ritornare a giocare nonostante i gravi infortuni subiti. Toldo? È sempre stato un portiere molto attento e posato. Batistuta? È stato un calciatore davvero impressionante. Ho avuto modo di giocarci solo un anno, e quando sono arrivato era già più che affermato. Balbo? Con lui invece ho condiviso l’esperienza sia nel Parma che nella Fiorentina. Quello che però chi ha avuto un’evoluzione straordinaria è stato Crespo. Ho passato con lui tre anni ed ho contribuito alla sua crescita”.