Notizie Batistuta Fiorentina

Batistuta si confronta con i migliori 9 al mondo: "Io al top meglio di Ibra, Haaland e Shevchenko"
28 marzo 2026 16:17
Batistuta: “All’inizio non amavo Firenze e lei non amava me. Poi ho lavorato per diventare Batigol”
26 marzo 2026 13:40
Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"
23 marzo 2026 22:39
Cassano: "Avevo l'accordo per venire alla Fiorentina. A Batistuta ho detto in faccia quello che era"
20 marzo 2026 14:44
R.Galli: "Fiorentina dipendente da Fagioli più di quanto lo sia stata un tempo da Batistuta"
28 febbraio 2026 22:24
Batistuta duro: “Firenze mi ama, ma la Fiorentina non mi chiama: mi aspettavo almeno una telefonata”
17 febbraio 2026 16:23
Batistuta: “Non mi sono mai pentito di aver rifiutato dei top club per la Fiorentina.”
17 febbraio 2026 16:04
Batistuta sui fiorentini: "Sento per Firenze quello che Firenze sente per me, lo sentirò fino alla morte"
14 febbraio 2026 11:56
Batistuta: "Se potessi in questo momento scenderei in campo a calciare o ad aiutare la Fiorentina"
14 febbraio 2026 11:31
Batistuta invitato a Trigoria ma pensa alla Fiorentina: “Con Ranieri ho vinto la Supercoppa"
13 febbraio 2026 16:23
Batistuta shock: “Ero sovrappeso, Bielsa mi disse che così non potevo giocare”
10 febbraio 2026 11:03
Nazione: “Un nuovo contatto tra la Fiorentina e Batistuta non c’è stato. Da capire se ci sarà nei prossimi mesi”
10 febbraio 2026 09:38
Corriere dello Sport: "La Fiorentina invita Batistuta ma all'ex calciatore non risulta"
08 febbraio 2026 10:28
La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi
07 febbraio 2026 16:30
Batistuta: "Sto aspettando una chiamata dalla Fiorentina, non mi hanno mai considerato"
06 febbraio 2026 21:08
Batistuta torna a Firenze per festeggiare il compleanno: a cena con gli amici per i 57 anni
04 febbraio 2026 12:04
Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"
01 febbraio 2026 18:41
Dott. Manzuoli frena Kean: "Rischio ricaduta. Inutile forzare la caviglia, nemmeno Batistuta giocava in condizioni simili"
22 gennaio 2026 22:49
Adani: "Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni"
15 gennaio 2026 13:31
Batistuta racconta: “Bielsa mi disse che ero grasso. Problema alle gambe? Ho una protesi, ora sorrido”
05 dicembre 2025 17:05
"Il Barça chiese Toldo, lui rispose quanto costava Rivaldo. Cecchi Gori ultimo matto come noi"
21 novembre 2025 23:19
“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93
17 novembre 2025 22:33
Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”
15 novembre 2025 15:14
Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"
17 ottobre 2025 14:09
Batistuta: "Lasciare la Fiorentina la decisione più dura. A Firenze ero il re e diventai un traditore"
17 ottobre 2025 12:57
Ambrosini: "Il 3-1 Viola a San Siro? Me lo ricordo. Sulla punizione di Bati ho rischiato di lasciarci la testa"
16 ottobre 2025 15:40
Bressan: "Batistuta straordinario in campo, ma come uomo mi ha deluso. Non era un vero capitano"
15 ottobre 2025 15:56
Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"
15 settembre 2025 12:01
Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"
08 agosto 2025 21:32
Pisacane: "Il quarto figlio avrebbe dovuto chiamarsi Gabriel anzichè Marco, però il cane si chiama Batistuta"
19 luglio 2025 15:12
Baiano: "Vorrei vedere Batistuta come team manager, ma la sua figura potrebbe oscurare tutti in società"
07 giugno 2025 16:34
Cecchi Gori: “Kean miglior centravanti italiano. Fiorentina fai come me con Batistuta"
02 maggio 2025 22:19
Oliveira si racconta: "Batistuta all'inizio non voleva parlarmi, chiesi aiuto a Ranieri poi diventammo amici"
28 marzo 2025 22:21
Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"
27 marzo 2025 11:23
Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza
25 marzo 2025 13:04
Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri
21 marzo 2025 19:23
Corriere dello Sport: "Kean a quota 20 gol alla prima stagione alla Fiorentina, come Toni e Gilardino"
15 marzo 2025 09:11
Cecchi Gori su Batistuta: "Al mediatore che lo trattava dissi di andare in Argentina e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola"
16 gennaio 2025 20:34
Dybala scavalca Higuain tra i migliori marcatori argentini in Serie A. In testa c'è Batistuta con 184 gol
22 dicembre 2024 14:41
Grave lutto per Batistuta, è morta la mamma. Il messaggio del figlio di Gabriel: "Ho fatto come papà con te"
06 dicembre 2024 18:13
Beltran: “La 9 di Batistuta un enorme orgoglio. Il vero Vichingo stanno iniziando a vederlo ora. Sogno un trofeo”
22 novembre 2024 09:10
Malesani: “Kean un po’ somiglia a Batistuta, ma fare come lui è difficile. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina”
12 novembre 2024 10:33
"Assist di Rui Costa e diagonale di Batistuta, sul primo gol abbiamo rivisto l'azione di quella Fiorentina"
11 novembre 2024 12:43
Aldair: "Fiorentina-Roma suscita sempre bei ricordi e grandi emozioni, qui con il principale"
27 ottobre 2024 15:00
Ranieri: “Batistuta? Prima del Barça dissi che era bello silenziare i tifosi. Lui segnò e con il dito zittì lo stadio”
10 ottobre 2024 09:44
Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"
09 ottobre 2024 19:35
Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"
28 settembre 2024 18:18
Flachi racconta: "Bati? Il suo sponsor gli mandava gli scarpini ogni domenica, gli duravano 2 partite"
27 settembre 2024 17:12
Adani elogia Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, viveva solo per fare gol"
18 agosto 2024 17:50
Ceccherini racconta l'aneddoto: "Incontrai Batistuta, gli dissi «Spero che almeno qui tu vinca»"
26 giugno 2024 19:33
Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"
14 giugno 2024 16:42
Beltran rivela: "Batistuta a cena mi disse che la gente di Firenze mi avrebbe fatto impazzire"
02 maggio 2024 14:01
Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"
27 aprile 2024 21:15
L'ex Fiorentina Salah rivela: "Tra gli argentini adoro Batistuta. L'ho incontrato e mi ha autografato la maglia"
06 aprile 2024 16:50
Flachi racconta: "Quando ero alla Fiorentina creai l'esultanza della statua di Batistuta, gliela prestai"
26 marzo 2024 23:33
Caressa la spara grossa: "Retegui mi ricorda il primo Batistuta". Zazzaroni: "Somiglia a Borgonovo"
23 marzo 2024 21:07
Retegui: "Paragone con Batistuta? Non ci penso, lui è stato un grande campione con Fiorentina e Roma. La strada è lunga"
23 marzo 2024 14:45
Maccabi Haifa, sentite Refaelov: "Contentissimo di affrontare la Fiorentina, conosco anche Batistuta"
06 marzo 2024 22:18
Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern
24 febbraio 2024 12:38
José Di Leo (ex vice CT dell'Argentina ): "Batistuta il 9 più forte, Beltrán crescerà tanto in Italia"
24 gennaio 2024 19:07
Il video del gol meraviglioso di Batistuta alla partita del Cuore. Tiro a giro da fuori area a pallonetto
20 novembre 2023 12:53
Tutti in piedi per Batistuta, il video della standing ovation dello stadio alla sua uscita dal campo
18 novembre 2023 23:26
Batistuta: "Mi sento fiorentino e dovevo dare una mano. Viola Park? Non sono qui per questo"
18 novembre 2023 21:53
Batistuta scherza con Spalletti, Prandelli a colloquio con Buffon. Entusiasmo a Empoli per la solidarietà
18 novembre 2023 21:35
Batistuta: “Firenze è la mia casa, appena sono arrivato all’aeroporto tanto affetto. Vi aspetto al Castellani”
18 novembre 2023 09:34
“Da quel giorno non sono stato più Batistuta ma Batigol”, la Fiorentina, Firenze e la partita contro la Juve
03 novembre 2023 08:26
Burdisso: "Tutti mi chiedono se Beltran è il nuovo Batistuta. Ha grandi potenzialità tecniche e fisiche"
12 settembre 2023 14:43
Batistuta chiude la porta alla politica: “Non la farò né in Italia né in Argentina. Ci vada chi è preparato”
07 settembre 2023 16:20
Batistuta sindaco di Firenze? Bufera nel centrodestra: "Servono nomi credibili" Galli: "Non so nulla"
07 settembre 2023 11:02
Amministrative, l’ultima indiscrezione: “Batistuta sindaco, contatti avviati con l’opposizione del centrodestra”
06 settembre 2023 09:18
Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"
25 luglio 2023 13:11
Batistuta denunciato per maltrattamenti ai dipendenti, si difende: "Ecco le 35 case costruite per loro"
06 luglio 2023 15:08
Ranieri: "Dopo la vittoria della Coppa volevamo fare una partitella ma il Franchi era troppo pieno"
22 maggio 2023 14:28
Maledizione semifinali Fiorentina in Europa: ultima vittoria nel 62. Ultimo gol? Batistuta al Camp Nou
11 maggio 2023 09:55
Batistuta rivede e commenta il gol contro il Barcellona: "Poverino il portiere, non poteva fare nulla..."
10 maggio 2023 21:04
Toldo: “Coppa Italia? Sapore unico, prima volta senza Batistuta. Auguro alla Fiorentina di centrare la finale”
27 aprile 2023 09:56
Ceccherini: "Amavo troppo Batistuta, quando lo incontravo per il troppo affetto diventavo fastidioso"
26 aprile 2023 02:32
La macchina di Batistuta usata a Firenze nel 1997 è in vendita per 30 mila euro. Collezionisti in gara
15 aprile 2023 18:18
Luciano Dati: "Batistuta sembra sempre un calciatore. Un trofeo? Contro chi gioca senza braccia..."
29 marzo 2023 20:53
Batistuta a Firenze ritrova Luciano Dati: "Sempre una grande emozione, difficile trattenere le lacrime"
28 marzo 2023 21:17
Pazzini si accoda a Mancini: "Retegui? Paragone con Batistuta impegnativo, ma ci sta. Sono simili fisicamente"
25 marzo 2023 16:40
Pedullà demolisce Mancini: "Batistuta dovrebbe denunciarlo. Lui pensa che siamo tutti degli imbecilli"
24 marzo 2023 20:56
Mancini la spara grossa: "Retegui mi ricorda Batistuta appena arrivò in Italia, ragazzo sveglio"
22 marzo 2023 19:51
"Retegui mi sembra Batistuta, cerca lo spazio ed ha fame di gol, uno dei migliori nove in Argentina"
21 marzo 2023 15:30
L'UEFA celebra Gabriel Batistuta: 23 anni fa l'eurogol dell'argentino al Manchester United
15 marzo 2023 18:46
Retegui, l'argentino convocato in nazionale. Il papà: "Gli piace Batistuta, possente e tecnico come lui"
10 marzo 2023 16:11
Batistuta ricorda Astori: "Cinque anni senza te. Abbiamo condiviso la stessa fascia, non ti scorderemo mai"
04 marzo 2023 16:40
Materazzi: "Per fermare Batistuta ti dovevi fare il segno della croce, è stato il più forte mai affrontato"
06 febbraio 2023 12:54
Batistuta carica l'ambiente in vista del big match: "Siete pronti?"
15 gennaio 2023 18:32
Batistuta stuzzica Ferrara: "Per tutte le botte che mi davi oggi non giocheresti tante partite"
10 gennaio 2023 12:39
Batistuta: "Non sono stato d'accordo con cessioni di Vlahovic e Chiesa, se vuoi vincere li devi tenere"
09 gennaio 2023 23:46
L'Argentina vince il mondiale, Batistuta non regge l'emozione e scoppia in lacrime in diretta
20 dicembre 2022 12:55
Di Maria e Otamendi abbracciano e ringraziano Batistuta dopo aver vinto il mondiale con l'Argentina
19 dicembre 2022 12:40
Adani racconta: "Dopo Ronaldo, Batistuta è stato il giocatore più forte con cui abbia mai giocato"
17 dicembre 2022 20:30
Batistuta ricorda Mihajlovic con foto di Sampdoria-Fiorentina: "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa"
16 dicembre 2022 17:02
Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"
14 dicembre 2022 13:01
Messi annuncia: "La finale di domenica in Qatar sarà la mia ultima partita in un Mondiale"
14 dicembre 2022 11:45
Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"
10 dicembre 2022 16:46
Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"
10 dicembre 2022 13:35
Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite
09 dicembre 2022 23:16
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