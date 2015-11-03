Labaro Viola

Notizie Batistuta Fiorentina

Batistuta si confronta con i migliori 9 al mondo: "Io al top meglio di Ibra, Haaland e Shevchenko"

28 marzo 2026 16:17

Batistuta: “All’inizio non amavo Firenze e lei non amava me. Poi ho lavorato per diventare Batigol”

26 marzo 2026 13:40

Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"

23 marzo 2026 22:39

Cassano: "Avevo l'accordo per venire alla Fiorentina. A Batistuta ho detto in faccia quello che era"

20 marzo 2026 14:44

R.Galli: "Fiorentina dipendente da Fagioli più di quanto lo sia stata un tempo da Batistuta"

28 febbraio 2026 22:24

Batistuta duro: “Firenze mi ama, ma la Fiorentina non mi chiama: mi aspettavo almeno una telefonata”

17 febbraio 2026 16:23

Batistuta: “Non mi sono mai pentito di aver rifiutato dei top club per la Fiorentina.”

17 febbraio 2026 16:04

Batistuta sui fiorentini: "Sento per Firenze quello che Firenze sente per me, lo sentirò fino alla morte"

14 febbraio 2026 11:56

Batistuta: "Se potessi in questo momento scenderei in campo a calciare o ad aiutare la Fiorentina"

14 febbraio 2026 11:31

Batistuta invitato a Trigoria ma pensa alla Fiorentina: “Con Ranieri ho vinto la Supercoppa"

13 febbraio 2026 16:23

Batistuta shock: “Ero sovrappeso, Bielsa mi disse che così non potevo giocare”

10 febbraio 2026 11:03

Nazione: “Un nuovo contatto tra la Fiorentina e Batistuta non c’è stato. Da capire se ci sarà nei prossimi mesi”

10 febbraio 2026 09:38

Corriere dello Sport: "La Fiorentina invita Batistuta ma all'ex calciatore non risulta"

08 febbraio 2026 10:28

La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi

07 febbraio 2026 16:30

Batistuta: "Sto aspettando una chiamata dalla Fiorentina, non mi hanno mai considerato"

06 febbraio 2026 21:08

Batistuta torna a Firenze per festeggiare il compleanno: a cena con gli amici per i 57 anni

04 febbraio 2026 12:04

Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"

01 febbraio 2026 18:41

Dott. Manzuoli frena Kean: "Rischio ricaduta. Inutile forzare la caviglia, nemmeno Batistuta giocava in condizioni simili"

22 gennaio 2026 22:49

Adani: "Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni"

15 gennaio 2026 13:31

Batistuta racconta: “Bielsa mi disse che ero grasso. Problema alle gambe? Ho una protesi, ora sorrido”

05 dicembre 2025 17:05

"Il Barça chiese Toldo, lui rispose quanto costava Rivaldo. Cecchi Gori ultimo matto come noi"

21 novembre 2025 23:19

“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93

17 novembre 2025 22:33

Malesani rivela: “Cecchi Gori stava vendendo Batistuta nel ‘97, ma lo convinsi a non cederlo”

15 novembre 2025 15:14

Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"

17 ottobre 2025 14:09

Batistuta: "Lasciare la Fiorentina la decisione più dura. A Firenze ero il re e diventai un traditore"

17 ottobre 2025 12:57

Ambrosini: "Il 3-1 Viola a San Siro? Me lo ricordo. Sulla punizione di Bati ho rischiato di lasciarci la testa"

16 ottobre 2025 15:40

Bressan: "Batistuta straordinario in campo, ma come uomo mi ha deluso. Non era un vero capitano"

15 ottobre 2025 15:56

Bettarini: "Cecchi Gori disse ad Edmundo che a Bagno a Ripoli c'era il mare, Batistuta era un po' tirchio"

15 settembre 2025 12:01

Bressan: "Se il Bologna ha fatto la Champions, allora anche la Fiorentina la può conquistare davvero"

08 agosto 2025 21:32

Pisacane: "Il quarto figlio avrebbe dovuto chiamarsi Gabriel anzichè Marco, però il cane si chiama Batistuta"

19 luglio 2025 15:12

Baiano: "Vorrei vedere Batistuta come team manager, ma la sua figura potrebbe oscurare tutti in società"

07 giugno 2025 16:34

Cecchi Gori: “Kean miglior centravanti italiano. Fiorentina fai come me con Batistuta"

02 maggio 2025 22:19

Oliveira si racconta: "Batistuta all'inizio non voleva parlarmi, chiesi aiuto a Ranieri poi diventammo amici"

28 marzo 2025 22:21

Frey e la foto con Batistuta: "Quanto avrei voluto giocare con te... Meglio tardi che mai!"

27 marzo 2025 11:23

Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza

25 marzo 2025 13:04

Svelata la squad list per il Pepito Day: Batistuta, Toldo, Frey, Gomez, Godin e tanti altri

21 marzo 2025 19:23

Corriere dello Sport: "Kean a quota 20 gol alla prima stagione alla Fiorentina, come Toni e Gilardino"

15 marzo 2025 09:11

Cecchi Gori su Batistuta: "Al mediatore che lo trattava dissi di andare in Argentina e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola"

16 gennaio 2025 20:34

Dybala scavalca Higuain tra i migliori marcatori argentini in Serie A. In testa c'è Batistuta con 184 gol

22 dicembre 2024 14:41

Grave lutto per Batistuta, è morta la mamma. Il messaggio del figlio di Gabriel: "Ho fatto come papà con te"

06 dicembre 2024 18:13

Beltran: “La 9 di Batistuta un enorme orgoglio. Il vero Vichingo stanno iniziando a vederlo ora. Sogno un trofeo”

22 novembre 2024 09:10

Malesani: “Kean un po’ somiglia a Batistuta, ma fare come lui è difficile. Ma non chiediamo troppo alla Fiorentina” 

12 novembre 2024 10:33

"Assist di Rui Costa e diagonale di Batistuta, sul primo gol abbiamo rivisto l'azione di quella Fiorentina"

11 novembre 2024 12:43

Aldair: "Fiorentina-Roma suscita sempre bei ricordi e grandi emozioni, qui con il principale"

27 ottobre 2024 15:00

Ranieri: “Batistuta? Prima del Barça dissi che era bello silenziare i tifosi. Lui segnò e con il dito zittì lo stadio”

10 ottobre 2024 09:44

Monti: "De Gea vale Batistuta. Ha portato la Fiorentina in Conference e con il Milan l'ha vinta lui"

09 ottobre 2024 19:35

Sentite Colombo: "Mi paragonano a Batistuta per il tiro potente. Con la Fiorentina partita diversa dalle altre"

28 settembre 2024 18:18

Flachi racconta: "Bati? Il suo sponsor gli mandava gli scarpini ogni domenica, gli duravano 2 partite"

27 settembre 2024 17:12

Adani elogia Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, viveva solo per fare gol"

18 agosto 2024 17:50

Ceccherini racconta l'aneddoto: "Incontrai Batistuta, gli dissi «Spero che almeno qui tu vinca»"

26 giugno 2024 19:33

Batistuta: "Messi e Maradona maghi, io mi occupavo solo di fare gol. Il ritiro dal calcio mi ha dato pace"

14 giugno 2024 16:42

Beltran rivela: "Batistuta a cena mi disse che la gente di Firenze mi avrebbe fatto impazzire"

02 maggio 2024 14:01

Bruno: "Lerda mi chiamò terrone di m***a. Lo presi a pugni con Bati nel sottopassaggio"

27 aprile 2024 21:15

L'ex Fiorentina Salah rivela: "Tra gli argentini adoro Batistuta. L'ho incontrato e mi ha autografato la maglia"

06 aprile 2024 16:50

Flachi racconta: "Quando ero alla Fiorentina creai l'esultanza della statua di Batistuta, gliela prestai"

26 marzo 2024 23:33

Caressa la spara grossa: "Retegui mi ricorda il primo Batistuta". Zazzaroni: "Somiglia a Borgonovo"

23 marzo 2024 21:07

Retegui: "Paragone con Batistuta? Non ci penso, lui è stato un grande campione con Fiorentina e Roma. La strada è lunga"

23 marzo 2024 14:45

Maccabi Haifa, sentite Refaelov: "Contentissimo di affrontare la Fiorentina, conosco anche Batistuta"

06 marzo 2024 22:18

Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern

24 febbraio 2024 12:38

José Di Leo (ex vice CT dell'Argentina ): "Batistuta il 9 più forte, Beltrán crescerà tanto in Italia"

24 gennaio 2024 19:07

Il video del gol meraviglioso di Batistuta alla partita del Cuore. Tiro a giro da fuori area a pallonetto

20 novembre 2023 12:53

Tutti in piedi per Batistuta, il video della standing ovation dello stadio alla sua uscita dal campo

18 novembre 2023 23:26

Batistuta: "Mi sento fiorentino e dovevo dare una mano. Viola Park? Non sono qui per questo"

18 novembre 2023 21:53

Batistuta scherza con Spalletti, Prandelli a colloquio con Buffon. Entusiasmo a Empoli per la solidarietà

18 novembre 2023 21:35

Batistuta: “Firenze è la mia casa, appena sono arrivato all’aeroporto tanto affetto. Vi aspetto al Castellani”

18 novembre 2023 09:34

“Da quel giorno non sono stato più Batistuta ma Batigol”, la Fiorentina, Firenze e la partita contro la Juve 

03 novembre 2023 08:26

Burdisso: "Tutti mi chiedono se Beltran è il nuovo Batistuta. Ha grandi potenzialità tecniche e fisiche"

12 settembre 2023 14:43

Batistuta chiude la porta alla politica: “Non la farò né in Italia né in Argentina. Ci vada chi è preparato”

07 settembre 2023 16:20

Batistuta sindaco di Firenze? Bufera nel centrodestra: "Servono nomi credibili" Galli: "Non so nulla"

07 settembre 2023 11:02

Amministrative, l’ultima indiscrezione: “Batistuta sindaco, contatti avviati con l’opposizione del centrodestra”

06 settembre 2023 09:18

Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"

25 luglio 2023 13:11

Batistuta denunciato per maltrattamenti ai dipendenti, si difende: "Ecco le 35 case costruite per loro"

06 luglio 2023 15:08

Ranieri: "Dopo la vittoria della Coppa volevamo fare una partitella ma il Franchi era troppo pieno"

22 maggio 2023 14:28

Maledizione semifinali Fiorentina in Europa: ultima vittoria nel 62. Ultimo gol? Batistuta al Camp Nou

11 maggio 2023 09:55

Batistuta rivede e commenta il gol contro il Barcellona: "Poverino il portiere, non poteva fare nulla..."

10 maggio 2023 21:04

Toldo: “Coppa Italia? Sapore unico, prima volta senza Batistuta. Auguro alla Fiorentina di centrare la finale”

27 aprile 2023 09:56

Ceccherini: "Amavo troppo Batistuta, quando lo incontravo per il troppo affetto diventavo fastidioso"

26 aprile 2023 02:32

La macchina di Batistuta usata a Firenze nel 1997 è in vendita per 30 mila euro. Collezionisti in gara

15 aprile 2023 18:18

Luciano Dati: "Batistuta sembra sempre un calciatore. Un trofeo? Contro chi gioca senza braccia..."

29 marzo 2023 20:53

Batistuta a Firenze ritrova Luciano Dati: "Sempre una grande emozione, difficile trattenere le lacrime"

28 marzo 2023 21:17

Pazzini si accoda a Mancini: "Retegui? Paragone con Batistuta impegnativo, ma ci sta. Sono simili fisicamente"

25 marzo 2023 16:40

Pedullà demolisce Mancini: "Batistuta dovrebbe denunciarlo. Lui pensa che siamo tutti degli imbecilli"

24 marzo 2023 20:56

Mancini la spara grossa: "Retegui mi ricorda Batistuta appena arrivò in Italia, ragazzo sveglio"

22 marzo 2023 19:51

"Retegui mi sembra Batistuta, cerca lo spazio ed ha fame di gol, uno dei migliori nove in Argentina"

21 marzo 2023 15:30

L'UEFA celebra Gabriel Batistuta: 23 anni fa l'eurogol dell'argentino al Manchester United

15 marzo 2023 18:46

Retegui, l'argentino convocato in nazionale. Il papà: "Gli piace Batistuta, possente e tecnico come lui"

10 marzo 2023 16:11

Batistuta ricorda Astori: "Cinque anni senza te. Abbiamo condiviso la stessa fascia, non ti scorderemo mai"

04 marzo 2023 16:40

Materazzi: "Per fermare Batistuta ti dovevi fare il segno della croce, è stato il più forte mai affrontato"

06 febbraio 2023 12:54

Batistuta carica l'ambiente in vista del big match: "Siete pronti?"

15 gennaio 2023 18:32

Batistuta stuzzica Ferrara: "Per tutte le botte che mi davi oggi non giocheresti tante partite"

10 gennaio 2023 12:39

Batistuta: "Non sono stato d'accordo con cessioni di Vlahovic e Chiesa, se vuoi vincere li devi tenere"

09 gennaio 2023 23:46

L'Argentina vince il mondiale, Batistuta non regge l'emozione e scoppia in lacrime in diretta

20 dicembre 2022 12:55

Di Maria e Otamendi abbracciano e ringraziano Batistuta dopo aver vinto il mondiale con l'Argentina

19 dicembre 2022 12:40

Adani racconta: "Dopo Ronaldo, Batistuta è stato il giocatore più forte con cui abbia mai giocato"

17 dicembre 2022 20:30

Batistuta ricorda Mihajlovic con foto di Sampdoria-Fiorentina: "Quante battaglie in campo. Ciao Sinisa"

16 dicembre 2022 17:02

Adani rammaricato: "Sarebbe stato un sogno vedere Maradona e Messi alle spalle di Batistuta"

14 dicembre 2022 13:01

Messi annuncia: "La finale di domenica in Qatar sarà la mia ultima partita in un Mondiale"

14 dicembre 2022 11:45

Messi scrive a Batistuta: "Un grande onore essere al tuo livello. Non conta il nome, conta l'Argentina"

10 dicembre 2022 16:46

Batistuta esalta Messi: "E' un onore condividere il record di gol con te, spero che lo supererai presto"

10 dicembre 2022 13:35

Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

09 dicembre 2022 23:16

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