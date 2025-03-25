Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza

Antonio Cassano sarebbe dovuto essere in campo al Franchi il 22 marzo al Pepito Day. Lo aveva annunciato lo stesso Rossi

Quella di Antonio Cassano era stata una presenza annunciato al Pepito Day, che si è giocato il 22 marzo allo stadio Franchi con grandi calciatori che hanno fatto la storia della Fiorentina ed ex compagni del talento italo americano. Lo stesso Giuseppe Rossi, nel giorno della presentazione dell'evento, fece il nome di Cassano come uno dei grandi ospiti attesi al Franchi. I due si sono conosciuti in Nazionale ed hanno conservato un grande rapporto.

Il 22 marzo però, sul terreno del Franchi, Cassano non si è visto, come mai? A far fare dietrofront a Giuseppe Rossi riguardo la sua presenza è stato il cattivo rapporto che c'è tra Batistuta e Cassano. Il Re Leone, altro grande ospite dell'evento, è stato oggetto di dichiarazioni pesanti da parte di Cassano e questo ha portato Batistuta a non avere una grande considerazione dell'ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Il fastidio di Gabriel era inevitabile. Fatta notare questa cosa a Rossi, Pepito ha preferito rinunciare a Cassano, evitando ogni tipo di tensione o imbarazzo.