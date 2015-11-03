Notizie Cassano Fiorentina

Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"
24 aprile 2026 14:47
Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"
15 aprile 2026 14:45
Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"
15 aprile 2026 14:35
Allegri risponde a Cassano: "Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento"
11 aprile 2026 18:17
Cassano: "I calciatori italiani sono scarsi; escluso Donnarumma gli altri sono delle pippe allucinanti"
02 aprile 2026 21:58
Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"
30 marzo 2026 23:18
Cassano: "Il talento ce lo avevo io, Fagioli per me è scarso. La Fiorentina non ha giocatori validi"
23 marzo 2026 21:24
Cassano: "Avevo l'accordo per venire alla Fiorentina. A Batistuta ho detto in faccia quello che era"
20 marzo 2026 14:44
Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"
10 marzo 2026 18:40
Cassano elogia Prandelli: "Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze"
10 marzo 2026 14:35
Cassano asfalta la Juventus: ”La morale a Bastoni? Avete sempre fatto più danni della grandine!”
17 febbraio 2026 10:48
Cassano: "Il VAR va tolto, Sozza ha fatto errori clamorosi che neanche in terza categoria si vedono"
09 gennaio 2026 10:44
Cassano: "Paratici è un uomo di calcio, ma Firenze non risparmia nessuno se non convince coi risultati"
23 dicembre 2025 10:41
Cassano duro: "Kean che si svegli invece di fare i griddy. Bisogna attaccare al muro diversi calciatori"
09 dicembre 2025 12:25
Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"
09 dicembre 2025 11:36
Cassano duro: ”A prescindere dal risultato contro il Lecce, Pioli a Firenze chiaramente non ha futuro"
31 ottobre 2025 15:26
Cassano duro: "De Gea fa una papera, dorme peggio di Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere"
21 ottobre 2025 12:51
Cassano duro su Pioli: "Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero"
17 ottobre 2025 14:28
Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"
22 settembre 2025 21:58
Cassano: “Pioli scelta sbagliatissima. Chi va in Arabia ha smesso col calcio. Consigliai Iraola a Pradè”
09 settembre 2025 16:22
Cassano: "Nessuno ha cercato Sarri nel calcio che conta, la sua unica possibilità era la Lazio"
17 luglio 2025 15:06
Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"
14 luglio 2025 14:20
Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"
28 maggio 2025 13:30
Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"
27 maggio 2025 13:44
Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"
15 aprile 2025 20:18
Cassano attacca Nico e Vlahovic: "Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi"
08 aprile 2025 14:35
Cassano su Kean: "Fa la guerra con tutti, sarà l'attaccante titolare della Nazionale"
01 aprile 2025 18:37
Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza
25 marzo 2025 13:04
Cassano: "Prima critiche a Italiano ora a Palladino, cosa vogliono a Firenze? lo scudetto?"
17 marzo 2025 23:42
Sentite Cassano: "Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Lo ha costretto a rimanere dietro"
18 febbraio 2025 14:00
Cassano: "35 milioni per Comuzzo? un anno e mezzo fa faceva panchina in Primavera"
31 gennaio 2025 23:39
Cassano: "Palladino sta facendo un lavoro eccezionale, Colpani non è da questi ambienti e livelli"
21 gennaio 2025 12:27
Cassano attacca Vlahovic: "Giocatore improponibile, è isterico e non sa stoppare un pallone"
08 gennaio 2025 13:24
Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”
07 gennaio 2025 12:55
Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean"
10 dicembre 2024 13:01
Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"
02 dicembre 2024 23:16
Cassano: "Fiorentina e Lazio in lotta per la Champions, vedo Milan e Juventus fuori dalle prime 4"
28 novembre 2024 15:59
Cassano: "Sottil ha qualità fisica e tecnica, se non si perde da solo può arrivare lontano"
25 novembre 2024 23:51
Cassano critica Colpani: "Giocatore di poca personalità, a Firenze sta facendo male"
19 novembre 2024 18:59
Cassano su Vlahovic: "Critica Motta? È stato pagato 75 milioni e fa c****e. Non è colpa dell'allenatore"
19 novembre 2024 16:18
Cassano: "Quando c'è da dar le botte vanno tutti su Pradè ma i complimenti non glieli fa mai nessuno"
12 novembre 2024 13:34
Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"
08 novembre 2024 22:52
Cassano: "In Italia ci sono arbitri in malafede. Guardate il gol annullato al Monza contro il Milan"
07 novembre 2024 17:56
Cassano non ha dubbi: "Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla. La Juventus lo ha strapagato"
02 novembre 2024 12:10
Cassano: "Sulla Fiorentina ho sbagliato, chiedo scusa. Beltran è forte ma non ha la stampa amica"
01 novembre 2024 23:36
Sentite Cassano: "Kean non mi piace come calciatore ma adesso sta facendo bene, preferisco Beltran"
29 ottobre 2024 12:41
Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"
26 ottobre 2024 13:43
Cassano attacca Rocchi: "Non andare a fare le interviste e a spiegarti che non capisci una minc**a"
22 ottobre 2024 12:41
Vieri duro: "Per me Adani e Cassano non esistono più, non devono parlare della mia famiglia"
17 ottobre 2024 11:31
Tacconi duro: "Avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci, calcio di oggi è una noia mortale"
14 ottobre 2024 12:13
Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"
10 ottobre 2024 18:09
Cassano racconta il dramma dell'abbandono: "Mai visto mio padre, si fece vivo dopo il gol all'Inter"
10 ottobre 2024 17:51
Cassano attacca Vieri: "Ci hai tradito e adesso da solo non ti guarda nemmeno più tua madre"
09 ottobre 2024 20:00
Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"
09 ottobre 2024 09:06
Cassano sul torto arbitrale alla Fiorentina: "Il rigore su Colpani è grande come una casa se lo dai su Dodò"
08 ottobre 2024 16:28
Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"
08 ottobre 2024 12:19
Cassano massacra Kean: "Lo facciamo passare per buono, si butta a terra, stoppa con lo stinco"
03 ottobre 2024 12:29
La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"
30 settembre 2024 22:36
Cassano: "Nico Gonzalez mi piace tantissimo ma un conto è giocare a Firenze, un altro alla Juventus"
19 settembre 2024 12:29
Cassano: "Pradè è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba soldi, è onesto"
18 settembre 2024 10:48
Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"
17 settembre 2024 13:25
Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"
13 settembre 2024 23:31
Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"
12 settembre 2024 11:10
Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"
05 settembre 2024 00:00
Cassano: "Palladino ha detto che alla Fiorentina devono essere 11 Kean, ma sono 66 anni che non fa 1 gol"
27 agosto 2024 12:42
Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"
24 agosto 2024 13:13
Cassano: "Non so chi farà i gol di Nico. Kean e Colpani incognite. Gudmundsson viene dall'oltretomba"
21 agosto 2024 13:42
Sentite Cassano: "Italiano ha fatto 3 finali senza attaccanti. Dopo Vlahovic solo scarti alla Fiorentina"
04 giugno 2024 19:36
Cassano: "Nico è stato un flop in questa stagione, mi piace tanto ma ha fatto male tutto l'anno"
27 maggio 2024 13:13
Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: "Faremo rumore, niente sarà come prima"
20 maggio 2024 23:18
Adani annuncia: "Nuovo programma con Cassano e Ventola alla prima giornata della prossima stagione"
02 maggio 2024 16:06
Sentite Cassano: "Italiano alla Juventus? I bianconeri ora hanno bisogno di un tecnico di spessore"
08 aprile 2024 12:14
Cassano attacca Allegri: "La Juve ha 17 nazionali, ha speso 160 milioni e gioca alla carlona"
08 aprile 2024 08:41
Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"
08 aprile 2024 08:39
"Stasera Cassano alla Domenica Sportiva" l'annuncio di Lele Adani. Commenterà Juventus-Fiorentina
07 aprile 2024 16:58
Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"
04 marzo 2024 21:21
La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"
26 gennaio 2024 17:46
Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi
30 novembre 2023 15:26
Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia
28 novembre 2023 10:12
Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"
17 novembre 2023 16:19
Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"
14 novembre 2023 23:59
La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A
11 novembre 2023 11:18
Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"
07 novembre 2023 18:55
Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale
04 novembre 2023 13:29
Cassano: "Se non fosse stato per gli errori di Kayode e Parisi, Osimhen non l'avrebbe mai presa"
10 ottobre 2023 17:11
Cassano: "Che spettacolo veder la Fiorentina, Nico Gonzalez fenomenale. Kouamè rinato grazie a Italiano"
06 ottobre 2023 22:31
Cassano denuncia: "Allegri viene difeso dai soliti giornalisti amici. Pioli invece viene massacrato"
26 settembre 2023 16:23
Cassano: "Chi critica Italiano è in malafede o è incompetente. I tifosi pensino a tifare e non rompano"
22 settembre 2023 21:40
Cassano entusiasta: "Fiorentina-Atalanta è stata uno spot per il calcio, una vera goduria"
19 settembre 2023 16:40
Cassano: "A Commisso non gli fanno fare lo stadio, lui spende soldi reali, non casini e plusvalenze"
08 settembre 2023 13:53
Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"
29 agosto 2023 22:46
Cassano esalta Arthur: "Adesso ha l'allenatore che è un fenomeno, a Genova una partita come Xavi"
22 agosto 2023 13:55
Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter"
22 agosto 2023 11:02
Cassano racconta: "Era fatta con la Fiorentina. Mi aveva venduto Marotta, così Garrone lo ha cacciato"
30 maggio 2023 18:08
Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"
27 maggio 2023 14:56
Cassano: "Tifo Fiorentina, comunque vada eccezionali. West Ham ha più ritmo, noi più qualità di gioco"
27 maggio 2023 14:09
Cassano: "Super super Fiorentina. Se Allegri allena la Juve, Italiano può allenare chi vuole"
19 maggio 2023 17:20
Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"
15 maggio 2023 17:49
Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"
09 maggio 2023 15:01
Cassano: "Dopo aver festeggiato per 5 giorni il Napoli ha battuto una Fiorentina che lotta per l'Europa"
08 maggio 2023 18:16
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