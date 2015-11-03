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Notizie Cassano Fiorentina

Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"

24 aprile 2026 14:47

Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"

15 aprile 2026 14:45

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"

15 aprile 2026 14:35

Allegri risponde a Cassano: "Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento"

11 aprile 2026 18:17

Cassano: "I calciatori italiani sono scarsi; escluso Donnarumma gli altri sono delle pippe allucinanti"

02 aprile 2026 21:58

Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"

30 marzo 2026 23:18

Cassano: "Il talento ce lo avevo io, Fagioli per me è scarso. La Fiorentina non ha giocatori validi"

23 marzo 2026 21:24

Cassano: "Avevo l'accordo per venire alla Fiorentina. A Batistuta ho detto in faccia quello che era"

20 marzo 2026 14:44

Jankto scatenato: "Davide Nicola è un cogli**e". Cassano si è dimenticato di andare a scuola"

10 marzo 2026 18:40

Cassano elogia Prandelli: "Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze"

10 marzo 2026 14:35

Cassano asfalta la Juventus: ”La morale a Bastoni? Avete sempre fatto più danni della grandine!”

17 febbraio 2026 10:48

Cassano: "Il VAR va tolto, Sozza ha fatto errori clamorosi che neanche in terza categoria si vedono"

09 gennaio 2026 10:44

Cassano: "Paratici è un uomo di calcio, ma Firenze non risparmia nessuno se non convince coi risultati"

23 dicembre 2025 10:41

Cassano duro: "Kean che si svegli invece di fare i griddy. Bisogna attaccare al muro diversi calciatori"

09 dicembre 2025 12:25

Cassano: "Chiamai Pradè per consigliargli Iraola." Il tecnico risponde: "Sono sorpreso dalle sue parole"

09 dicembre 2025 11:36

Cassano duro: ”A prescindere dal risultato contro il Lecce, Pioli a Firenze chiaramente non ha futuro"

31 ottobre 2025 15:26

Cassano duro: "De Gea fa una papera, dorme peggio di Pizzigoni. Rocchi si dovrebbe dimettere"

21 ottobre 2025 12:51

Cassano duro su Pioli: "Ha preso tanti soldi in Arabia, ma ha perso i contatti col calcio vero"

17 ottobre 2025 14:28

Cassano duro su Pioli: "La Fiorentina ha sbagliato a riprenderlo, ogni partita fa sempre peggio"

22 settembre 2025 21:58

Cassano: “Pioli scelta sbagliatissima. Chi va in Arabia ha smesso col calcio. Consigliai Iraola a Pradè”

09 settembre 2025 16:22

Cassano: "Nessuno ha cercato Sarri nel calcio che conta, la sua unica possibilità era la Lazio"

17 luglio 2025 15:06

Cassano: "Ho consigliato Iraola a Pradé, ma mi ha detto che era complicato farlo venire a Firenze"

14 luglio 2025 14:20

Adani e Cassano preferiscono Retegui: "Lui è stato il miglior attaccante del campionato, è più forte di Kean"

28 maggio 2025 13:30

Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"

27 maggio 2025 13:44

Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"

15 aprile 2025 20:18

Cassano attacca Nico e Vlahovic: "Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi"

08 aprile 2025 14:35

Cassano su Kean: "Fa la guerra con tutti, sarà l'attaccante titolare della Nazionale"

01 aprile 2025 18:37

Cassano fu annunciato al Pepito Day. Ma il cattivo rapporto con Batistuta ha fatto saltare la presenza

25 marzo 2025 13:04

Cassano: "Prima critiche a Italiano ora a Palladino, cosa vogliono a Firenze? lo scudetto?"

17 marzo 2025 23:42

Sentite Cassano: "Diao ha disintegrato Dodo con passo e personalità. Lo ha costretto a rimanere dietro"

18 febbraio 2025 14:00

Cassano: "35 milioni per Comuzzo? un anno e mezzo fa faceva panchina in Primavera"

31 gennaio 2025 23:39

Cassano: "Palladino sta facendo un lavoro eccezionale, Colpani non è da questi ambienti e livelli"

21 gennaio 2025 12:27

Cassano attacca Vlahovic: "Giocatore improponibile, è isterico e non sa stoppare un pallone"

08 gennaio 2025 13:24

Cassano attacca Leao: “È un calciatore farlocco senza co***oni”. Leao risponde: “Che pagliaccio”

07 gennaio 2025 12:55

Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori Biraghi. Ha dato anche un segnale a Kean"

10 dicembre 2024 13:01

Cassano: "Io ci sono passato, inizialmente può esserci scoramento, la gente gli stia vicino"

02 dicembre 2024 23:16

Cassano: "Fiorentina e Lazio in lotta per la Champions, vedo Milan e Juventus fuori dalle prime 4"

28 novembre 2024 15:59

Cassano: "Sottil ha qualità fisica e tecnica, se non si perde da solo può arrivare lontano"

25 novembre 2024 23:51

Cassano critica Colpani: "Giocatore di poca personalità, a Firenze sta facendo male"

19 novembre 2024 18:59

Cassano su Vlahovic: "Critica Motta? È stato pagato 75 milioni e fa c****e. Non è colpa dell'allenatore"

19 novembre 2024 16:18

Cassano: "Quando c'è da dar le botte vanno tutti su Pradè ma i complimenti non glieli fa mai nessuno"

12 novembre 2024 13:34

Cassano: "Comuzzo bella novità in Nazionale, ma dov'è Chiesa? era il più forte e non lo vediamo più"

08 novembre 2024 22:52

Cassano: "In Italia ci sono arbitri in malafede. Guardate il gol annullato al Monza contro il Milan"

07 novembre 2024 17:56

Cassano non ha dubbi: "Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla. La Juventus lo ha strapagato"

02 novembre 2024 12:10

Cassano: "Sulla Fiorentina ho sbagliato, chiedo scusa. Beltran è forte ma non ha la stampa amica"

01 novembre 2024 23:36

Sentite Cassano: "Kean non mi piace come calciatore ma adesso sta facendo bene, preferisco Beltran"

29 ottobre 2024 12:41

Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"

26 ottobre 2024 13:43

Cassano attacca Rocchi: "Non andare a fare le interviste e a spiegarti che non capisci una minc**a"

22 ottobre 2024 12:41

Vieri duro: "Per me Adani e Cassano non esistono più, non devono parlare della mia famiglia"

17 ottobre 2024 11:31

Tacconi duro: "Avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci, calcio di oggi è una noia mortale"

14 ottobre 2024 12:13

Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"

10 ottobre 2024 18:09

Cassano racconta il dramma dell'abbandono: "Mai visto mio padre, si fece vivo dopo il gol all'Inter"

10 ottobre 2024 17:51

Cassano attacca Vieri: "Ci hai tradito e adesso da solo non ti guarda nemmeno più tua madre"

09 ottobre 2024 20:00

Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"

09 ottobre 2024 09:06

Cassano sul torto arbitrale alla Fiorentina: "Il rigore su Colpani è grande come una casa se lo dai su Dodò"

08 ottobre 2024 16:28

Cassano elogia la Fiorentina: "Ha meritato. Comuzzo puntava Leao e così superava 4 giocatori"

08 ottobre 2024 12:19

Cassano massacra Kean: "Lo facciamo passare per buono, si butta a terra, stoppa con lo stinco"

03 ottobre 2024 12:29

La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"

30 settembre 2024 22:36

Cassano: "Nico Gonzalez mi piace tantissimo ma un conto è giocare a Firenze, un altro alla Juventus"

19 settembre 2024 12:29

Cassano: "Pradè è una delle poche persone del mondo del calcio che non ruba soldi, è onesto"

18 settembre 2024 10:48

Cassano: "Fiorentina piena di limiti. Palladino non vede Beltran, che è molto più forte di Kean"

17 settembre 2024 13:25

Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"

13 settembre 2024 23:31

Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"

12 settembre 2024 11:10

Cassano duro con Inzaghi e Barella, la reazione della Curva Nord nerazzurra: "Hai rotto il c***o"

05 settembre 2024 00:00

Cassano: "Palladino ha detto che alla Fiorentina devono essere 11 Kean, ma sono 66 anni che non fa 1 gol"

27 agosto 2024 12:42

Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"

24 agosto 2024 13:13

Cassano: "Non so chi farà i gol di Nico. Kean e Colpani incognite. Gudmundsson viene dall'oltretomba"

21 agosto 2024 13:42

Sentite Cassano: "Italiano ha fatto 3 finali senza attaccanti. Dopo Vlahovic solo scarti alla Fiorentina"

04 giugno 2024 19:36

Cassano: "Nico è stato un flop in questa stagione, mi piace tanto ma ha fatto male tutto l'anno"

27 maggio 2024 13:13

Adani, Cassano e Ventola sono pronti a tornare: "Faremo rumore, niente sarà come prima"

20 maggio 2024 23:18

Adani annuncia: "Nuovo programma con Cassano e Ventola alla prima giornata della prossima stagione"

02 maggio 2024 16:06

Sentite Cassano: "Italiano alla Juventus? I bianconeri ora hanno bisogno di un tecnico di spessore"

08 aprile 2024 12:14

Cassano attacca Allegri: "La Juve ha 17 nazionali, ha speso 160 milioni e gioca alla carlona"

08 aprile 2024 08:41

Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"

08 aprile 2024 08:39

"Stasera Cassano alla Domenica Sportiva" l'annuncio di Lele Adani. Commenterà Juventus-Fiorentina

07 aprile 2024 16:58

Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"

04 marzo 2024 21:21

La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"

26 gennaio 2024 17:46

Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi

30 novembre 2023 15:26

Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia

28 novembre 2023 10:12

Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"

17 novembre 2023 16:19

Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"

14 novembre 2023 23:59

La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A

11 novembre 2023 11:18

Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"

07 novembre 2023 18:55

Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale

04 novembre 2023 13:29

Cassano: "Se non fosse stato per gli errori di Kayode e Parisi, Osimhen non l'avrebbe mai presa"

10 ottobre 2023 17:11

Cassano: "Che spettacolo veder la Fiorentina, Nico Gonzalez fenomenale. Kouamè rinato grazie a Italiano"

06 ottobre 2023 22:31

Cassano denuncia: "Allegri viene difeso dai soliti giornalisti amici. Pioli invece viene massacrato"

26 settembre 2023 16:23

Cassano: "Chi critica Italiano è in malafede o è incompetente. I tifosi pensino a tifare e non rompano"

22 settembre 2023 21:40

Cassano entusiasta: "Fiorentina-Atalanta è stata uno spot per il calcio, una vera goduria"

19 settembre 2023 16:40

Cassano: "A Commisso non gli fanno fare lo stadio, lui spende soldi reali, non casini e plusvalenze"

08 settembre 2023 13:53

Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"

29 agosto 2023 22:46

Cassano esalta Arthur: "Adesso ha l'allenatore che è un fenomeno, a Genova una partita come Xavi"

22 agosto 2023 13:55

Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter"

22 agosto 2023 11:02

Cassano racconta: "Era fatta con la Fiorentina. Mi aveva venduto Marotta, così Garrone lo ha cacciato"

30 maggio 2023 18:08

Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"

27 maggio 2023 14:56

Cassano: "Tifo Fiorentina, comunque vada eccezionali. West Ham ha più ritmo, noi più qualità di gioco"

27 maggio 2023 14:09

Cassano: "Super super Fiorentina. Se Allegri allena la Juve, Italiano può allenare chi vuole"

19 maggio 2023 17:20

Cassano controcorrente: "Carnesecchi è una pippa allucinante, ha due ciofeche al posto delle mani"

15 maggio 2023 17:49

Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"

09 maggio 2023 15:01

Cassano: "Dopo aver festeggiato per 5 giorni il Napoli ha battuto una Fiorentina che lotta per l'Europa"

08 maggio 2023 18:16

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