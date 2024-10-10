Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"

Cassano non dimentica l'esperienza all'europeo del 2012 con la Nazionale Italiana con Cesare Prandelli in panchina

Nel corso del podcast Viva El Futbol, Antonio Cassano ha raccontato le scelte tattiche di Cesare Prandelli nell'europeo del 2012, queste le sue parole sull'ex allenatore della Fiorentina:

"Nell'europeo del 2012 Prandelli faceva ruotare benissimo tutto il centrocampo, era fenomenale sotto questo punto di vista, diceva di ruotare perchè Pirlo lo andavano sempre a pressare e marcavano, diceva a Pirlo di andare via e poi faceva abbassare Montolivo o Marchisio. Prandelli era geniale dal punto di vista tattico, era fenomenale, infatti in quell'europeo non eravamo la seconda squadra più forte dopo la Spagna ma siamo arrivati in finale perchè Prandelli è stato un top nella preparazione. Lui faceva girare bene il centrocampo con dei giochini di posizione tra Pirlo, Marchisio e Montolivo. Giocavamo 3-5-2 con sulle fascia Balzaretti e Maggio, in difesa Bonucci, Chiellini e Barzagli"