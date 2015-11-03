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Notizie Prandelli Fiorentina

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"

18 maggio 2026 14:04

Prandelli promuove Vanoli: "Ha grandi meriti, pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti"

27 aprile 2026 10:04

Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"

19 aprile 2026 15:19

Bojinov: “A Firenze devi saper reggere la pressione: oggi i giovani hanno paura. Prandelli? Il più forte di tutti”

12 marzo 2026 15:38

Cassano elogia Prandelli: "Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze"

10 marzo 2026 14:35

Lupoli: "Prandelli alla Fiorentina? Chi meglio di lui conosce la piazza e sa entrare nell'ambiente?

17 dicembre 2025 14:30

Bocci: "Via subito Vanoli, la Fiorentina ha bisogno di un uomo come Prandelli che conosce Firenze"

15 dicembre 2025 13:33

Bocci: “Prandelli aiuterebbe Vanoli. Io toglierei i social ai calciatori e ne limiterei le dichiarazioni”

11 dicembre 2025 16:03

Bocci scuote la Fiorentina: "È il momento di dare una svolta alla stagione. Porterei subito Prandelli in società"

01 dicembre 2025 16:30

Morfeo: “Prandelli un secondo padre. Firenze? Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi”

24 novembre 2025 08:53

Prandelli: "Ero sicuro che Pioli fosse l'uomo giusto, quando le cose non vanno, bisogna reagire"

21 novembre 2025 13:36

Prandelli: “Fiorentina? Una scintilla per svoltare. Se Pioli non ce l’ha fatta, un problema c’è”

19 novembre 2025 08:46

Prandelli: “Pioli non è l’unico responsabile. Vanoli? Spero non resti solo a gestire questa situazione”

17 novembre 2025 09:46

Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”

17 novembre 2025 09:19

Prandelli: “Fiorentina? Si salva se riesce ad essere unita. Vedo analogie con post penalizzazione Calciopoli”

17 novembre 2025 09:18

Prandelli sicuro: “Pioli tirerà fuori le caratteristiche migliori dai giocatori anche con scelte impopolari”

21 ottobre 2025 19:16

Prandelli non ha dubbi: "La Fiorentina ne verrà fuori, Pioli è bravo"

25 settembre 2025 10:43

Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"

11 settembre 2025 20:11

Prandelli: "Ottimista per la prossima stagione, Pioli una garanzia. Kean vincerà la classifica marcatori"

19 agosto 2025 16:15

Prandelli: "Pioli garanzia, farà sognare i tifosi. Dzeko un campione, Fazzini pronto per Firenze"

25 giugno 2025 21:02

Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"

19 giugno 2025 11:54

Prandelli: "Fiorentina ancora in lotta per la Champions? Perché no? Il Bologna la meriterebbe"

06 maggio 2025 08:29

Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"

28 aprile 2025 23:43

Prandelli: "La Fiorentina può giocare meglio, Palladino deve mettere da parte il proprio ego"

18 aprile 2025 15:26

Prandelli: "Palladino sta facendo benissimo. A Commisso avrei chiesto chi voleva licenziarlo"

16 aprile 2025 08:48

Prandelli esalta Italiano: "Miglior allenatore in Serie A. È cambiato rispetto all'anno scorso alla Fiorentina"

03 aprile 2025 08:59

Gazzetta: "Prandelli in Nazionale? Chiamato da Gravina per il ruolo di direttore tecnico"

29 marzo 2025 09:43

Prandelli: "Palladino? Ha dovuto rivedere i suoi piani nella Fiorentina. Al Maradona trovi sempre grandi motivazioni"

07 marzo 2025 13:02

Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"

06 marzo 2025 13:38

Prandelli: "Firenze ti ama se sei un uomo e la rispetti. I tifosi viola mi sono sempre stati vicino"

24 febbraio 2025 11:10

Prandelli: "Se fossi Palladino vorrei capire chi ha cercato di mandarlo via, lo ha detto Commisso"

14 febbraio 2025 21:20

VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"

20 novembre 2024 12:34

Prandelli: "Palladino ha un'idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo"

19 novembre 2024 22:30

Prandelli: "Fiorentina unica squadra ad avere 13 italiani in rosa. Bravo Palladino a mettersi in discussione"

18 novembre 2024 18:24

Prandelli: "Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina"

12 novembre 2024 14:01

Prandelli: "La Fiorentina rischia con il Verona, squadra solida e con grande carattere"

09 novembre 2024 19:21

Prandelli: "Fiorentina possibile outsider in campionato, sta sorprendendo, complimenti a Palladino"

30 ottobre 2024 22:46

Sentite Prandelli: “Balotelli? Tutti vorremmo un gol meraviglioso al debutto, sarebbe una favola”

30 ottobre 2024 09:10

Prandelli: "Costruire dal basso? Moda. Quando la Fiorentina ha fatto gol su rinvio ho detto finalmente"

19 ottobre 2024 16:05

Viviano: "Prandelli mi ha fatto una merdata non portandomi all'Europeo. Rimane però un grande uomo"

15 ottobre 2024 11:19

Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"

10 ottobre 2024 18:09

Prandelli: "Non mi manca il calcio, ero ormai cotto. Troppo fanatismo nei moduli. Ora faccio il nonno"

02 ottobre 2024 11:53

Viviano confessa: "Molti giocatori fumano, me compreso. Prandelli veniva a chiedermi le sigarette"

25 settembre 2024 15:57

Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"

13 settembre 2024 23:31

Prandelli: "Parole Commisso? Le dice da quando è arrivato in Italia. Ci vuole la forza di rivedere certe cose"

11 settembre 2024 15:30

Cesare Prandelli torna in panchina: sarà il nuovo allenatore della Nazionale non profit

06 settembre 2024 18:08

Prandelli: "Nico Gonzalez? Se vuoi essere ambizioso devi sempre tenere i migliori. Palladino mi piace"

01 agosto 2024 16:57

Prandelli: "Palladino? Ci farà divertire. Nico va lasciato libero di esprimersi. Kean? Serve ruolo definitivo"

25 luglio 2024 07:18

Prandelli: "Palladino è furbo ed ha idee. Kean? Il suo ruolo deve essere ben definito"

04 luglio 2024 19:46

Prandelli: "Ottimo lavoro di Italiano, non gli hanno trovato uno che fa gol. Ieri avevano paura di sbilanciarsi"

30 maggio 2024 18:11

Prandelli: "La Fiorentina è una seconda pelle per me, stasera so che mi emozionerò tantissimo"

29 maggio 2024 14:47

Guerra tra 45 fiorentini e Prandelli, il 17 aprile l'udienza al Tar, nel caos il cancello della villa a Firenze

02 aprile 2024 18:52

Prandelli: "Non ho assolutamente lasciato la Fiorentina per stress. Italiano? Ascolti il cuore"

20 marzo 2024 08:44

Prandelli ricorda Barone: "Chiedeva giustizia per la Fiorentina. Ci siamo sempre detti tutto in faccia"

20 marzo 2024 08:43

Prandelli: "Motta via a giugno? Non so, ma io rimasi alla Fiorentina perché convinto dal progetto"

16 febbraio 2024 11:51

Prandelli: "Italiano è migliorato molto, alla Fiorentina serve l'attaccante. Sembra si sia retrocessi..."

08 febbraio 2024 19:47

Prandelli non ha dubbi: “La Fiorentina lotterà fino alla fine per un posto in Champions. Cresce continuamente”

03 gennaio 2024 10:05

Thiago Motta: "Prandelli fondamentare per me, adesso ho il figlio nello staff, è straordinario"

21 dicembre 2023 00:13

Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"

06 dicembre 2023 12:36

Prandelli è sicuro: "Jovic è potenzialmente molto valido. Forse deve solo capire che è nel Milan"

24 novembre 2023 19:22

Prandelli: "I bambini a Firenze appena nascono devono pensare solo alla Fiorentina"

21 novembre 2023 21:37

Felipe Melo: "Prandelli alla Fiorentina grande uomo e allenatore, ha fatto differenza nella mia carriera"

17 novembre 2023 19:14

Prandelli non ha dubbi: "La Fiorentina deve lottare per la Champions. Firenze è straordinaria"

13 novembre 2023 16:46

Prandelli amareggiato: "Gli ultras hanno dato una lezione a tutti. Una partita si rimanda"

06 novembre 2023 10:51

Prandelli: “Fiorentina propositiva e da Champions. Vlahovic e Chiesa? Avranno bisogno di tappi”

04 novembre 2023 09:34

Prandelli rivela: "Una volta ho visto un film sull'alluvione e mi ha fatto capire come sono i fiorentini"

19 ottobre 2023 11:15

Prandelli: "Quando venni con la Juve a giocare a Firenze capii cosa è il calcio qui, anche Platini tremava"

19 ottobre 2023 11:10

Prandelli: "Alla Fiorentina stavo sulle palle a tutti. Ecco perché mi sono dimesso, erano tutti individualisti"

13 ottobre 2023 05:22

Prandelli: "La Fiorentina può lottare per il quarto posto, l'ho detto mesi fa. Italiano è bravo, sa preparare le partite'

12 ottobre 2023 20:45

Prandelli: "Mi sento un tifoso viola. Dopo aver parlato con lo psicologo, lasciai la Fiorentina per troppa ansia"

12 ottobre 2023 17:10

Prandelli: "Un trauma per i giocatori del Napoli perdere Spalletti, bisogna cancellare tutti i ricordi"

08 ottobre 2023 12:38

Graziani contro Prandelli: "Ma quale stress, non mi fate ridere. Con milioni di stipendio che sofferenze..."

27 settembre 2023 14:56

Prandelli spiega le dimissioni alla Fiorentina: "Dovevo risolvere i problemi da solo, mi è mancata l'aria"

27 settembre 2023 13:34

Prandelli: “Fiorentina squadra da battere in Conference. Beltran ha colpi di livello. Italiano allenatore lanciato” 

24 agosto 2023 08:40

Prandelli contro l'operazione di mercato: "Vlahovic varrà più di 100 milioni. Ma quale scambio con Lukaku"

08 agosto 2023 21:31

Prandelli: "Bonaventura ha fatto una stagione tecnicamente pazzesca, è determinante"

30 giugno 2023 10:48

Prandelli: "Un bambino mi ha detto che non vuole più tifare Fiorentina, gli ho detto che vincere sarà più bello"

09 giugno 2023 13:26

Prandelli e l'amore per la Fiorentina: "Voglio troppo bene alla Viola, non posso vederla soffrire"

06 giugno 2023 12:45

Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"

06 giugno 2023 09:55

Semioli: "Prandelli? Una grande persona prima che un grande allenatore. Tutt'ora sa darmi consigli"

04 giugno 2023 12:47

Donadel: "Prandelli? Con lui ci fu un gran feeling, vederci giocare era una goduria. C'erano molti campioni"

29 maggio 2023 14:56

Prandelli confessa: "Stasera non guarderò la partita, emotivamente sono ancora troppo coinvolto"

24 maggio 2023 16:20

Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"

15 maggio 2023 14:32

Prandelli ricorda: "Con me alla Fiorentina Jorgensen ha fatto tutti i ruoli tranne il portiere"

27 aprile 2023 12:01

Prandelli punta il dito contro la Juventus: "Il problema non è Vlahovic ma la sua squadra"

13 marzo 2023 15:17

Prandelli non cambia idea: "Basta allenare, la panchina che sogno è quella del parco con i nipoti"

13 marzo 2023 12:07

Prandelli non ha dubbi: "Ripresa della Fiorentina? Verticalizzano di più e hanno scelto la punta titolare"

06 marzo 2023 16:30

Prandelli applaude: "Grande Fiorentina, il Milan ha trovato una squadra brava a verticalizzare"

05 marzo 2023 13:31

"Classifica pessima, ma niente paragoni con la Fiorentina di Montella-Iachini-Prandelli. Quella le buscava"

26 febbraio 2023 16:30

Prandelli: “Italiano? Non si innamori troppo del sistema di gioco. Vlahovic? Un predestinato”

14 febbraio 2023 09:20

Prandelli commenta illeciti Juventus: "In Italia manca etica, educazione e cultura sportiva"

07 febbraio 2023 13:06

Corriere dello Sport: “Una Fiorentinaccia, a tratti inguardabile. Poco meglio di quella Iachini-Prandelli”

23 gennaio 2023 08:28

Prandelli sulla sua Fiorentina: "Toni il migliore in area, Jorgensen il più importante, lottai con Ujfalusi"

16 gennaio 2023 18:28

Tuttosport, anche Prandelli che ha lanciato Vlahovic tra i nomi della Juve in caso di esonero di Allegri

12 ottobre 2022 12:10

L'aneddoto di Frey: "-19 per Calciopoli? Nessuno scelse di andarsene, eravamo un gruppo vero"

10 ottobre 2022 08:55

Colpaccio per lo staff del Pisa che si aggiudica il super preparatore ex Fiorentina Valter Vio

27 giugno 2022 12:48

Prandelli racconta quando Della Valle aveva venduto Mutu alla Roma: "Pensavo fosse uno scherzo"

13 giugno 2022 13:12

La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi

13 giugno 2022 12:38

Prandelli difende Cassano: "Grande intenditore di calcio, ha conoscenza enorme anche sui giocatori"

26 maggio 2022 14:47

Mutu rivela: "Ho chiesto di poter venire a vedere Fiorentina-Juventus, mi hanno detto di inviare mail"

24 maggio 2022 18:16

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