Notizie Prandelli Fiorentina

Prandelli: "Vanoli deve essere confermato da Paratici, sarebbe il tecnico giusto per il futuro"
18 maggio 2026 14:04
Prandelli promuove Vanoli: "Ha grandi meriti, pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti"
27 aprile 2026 10:04
Prandelli su Vlahovic: "Va rinnovato perché è un attaccante da 30 gol come era a Firenze e può fare benissimo"
19 aprile 2026 15:19
Bojinov: “A Firenze devi saper reggere la pressione: oggi i giovani hanno paura. Prandelli? Il più forte di tutti”
12 marzo 2026 15:38
Cassano elogia Prandelli: "Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze"
10 marzo 2026 14:35
Lupoli: "Prandelli alla Fiorentina? Chi meglio di lui conosce la piazza e sa entrare nell'ambiente?
17 dicembre 2025 14:30
Bocci: "Via subito Vanoli, la Fiorentina ha bisogno di un uomo come Prandelli che conosce Firenze"
15 dicembre 2025 13:33
Bocci: “Prandelli aiuterebbe Vanoli. Io toglierei i social ai calciatori e ne limiterei le dichiarazioni”
11 dicembre 2025 16:03
Bocci scuote la Fiorentina: "È il momento di dare una svolta alla stagione. Porterei subito Prandelli in società"
01 dicembre 2025 16:30
Morfeo: “Prandelli un secondo padre. Firenze? Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi”
24 novembre 2025 08:53
Prandelli: "Ero sicuro che Pioli fosse l'uomo giusto, quando le cose non vanno, bisogna reagire"
21 novembre 2025 13:36
Prandelli: “Fiorentina? Una scintilla per svoltare. Se Pioli non ce l’ha fatta, un problema c’è”
19 novembre 2025 08:46
Prandelli: “Pioli non è l’unico responsabile. Vanoli? Spero non resti solo a gestire questa situazione”
17 novembre 2025 09:46
Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”
17 novembre 2025 09:19
Prandelli: “Fiorentina? Si salva se riesce ad essere unita. Vedo analogie con post penalizzazione Calciopoli”
17 novembre 2025 09:18
Prandelli sicuro: “Pioli tirerà fuori le caratteristiche migliori dai giocatori anche con scelte impopolari”
21 ottobre 2025 19:16
Prandelli non ha dubbi: "La Fiorentina ne verrà fuori, Pioli è bravo"
25 settembre 2025 10:43
Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"
11 settembre 2025 20:11
Prandelli: "Ottimista per la prossima stagione, Pioli una garanzia. Kean vincerà la classifica marcatori"
19 agosto 2025 16:15
Prandelli: "Pioli garanzia, farà sognare i tifosi. Dzeko un campione, Fazzini pronto per Firenze"
25 giugno 2025 21:02
Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"
19 giugno 2025 11:54
Prandelli: "Fiorentina ancora in lotta per la Champions? Perché no? Il Bologna la meriterebbe"
06 maggio 2025 08:29
Vargas rivela: "Il nostro segreto per la Champions? Giovedì in discoteca, domenica in campo"
28 aprile 2025 23:43
Prandelli: "La Fiorentina può giocare meglio, Palladino deve mettere da parte il proprio ego"
18 aprile 2025 15:26
Prandelli: "Palladino sta facendo benissimo. A Commisso avrei chiesto chi voleva licenziarlo"
16 aprile 2025 08:48
Prandelli esalta Italiano: "Miglior allenatore in Serie A. È cambiato rispetto all'anno scorso alla Fiorentina"
03 aprile 2025 08:59
Gazzetta: "Prandelli in Nazionale? Chiamato da Gravina per il ruolo di direttore tecnico"
29 marzo 2025 09:43
Prandelli: "Palladino? Ha dovuto rivedere i suoi piani nella Fiorentina. Al Maradona trovi sempre grandi motivazioni"
07 marzo 2025 13:02
Prandelli: "Ho allenato Vlahovic alla Fiorentina, è fortissimo. Uscirà rafforzato da questo momento difficile"
06 marzo 2025 13:38
Prandelli: "Firenze ti ama se sei un uomo e la rispetti. I tifosi viola mi sono sempre stati vicino"
24 febbraio 2025 11:10
Prandelli: "Se fossi Palladino vorrei capire chi ha cercato di mandarlo via, lo ha detto Commisso"
14 febbraio 2025 21:20
VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: "Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol"
20 novembre 2024 12:34
Prandelli: "Palladino ha un'idea di calcio e sa leggere le situazioni, è molto sveglio e furbo"
19 novembre 2024 22:30
Prandelli: "Fiorentina unica squadra ad avere 13 italiani in rosa. Bravo Palladino a mettersi in discussione"
18 novembre 2024 18:24
Prandelli: "Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina"
12 novembre 2024 14:01
Prandelli: "La Fiorentina rischia con il Verona, squadra solida e con grande carattere"
09 novembre 2024 19:21
Prandelli: "Fiorentina possibile outsider in campionato, sta sorprendendo, complimenti a Palladino"
30 ottobre 2024 22:46
Sentite Prandelli: “Balotelli? Tutti vorremmo un gol meraviglioso al debutto, sarebbe una favola”
30 ottobre 2024 09:10
Prandelli: "Costruire dal basso? Moda. Quando la Fiorentina ha fatto gol su rinvio ho detto finalmente"
19 ottobre 2024 16:05
Viviano: "Prandelli mi ha fatto una merdata non portandomi all'Europeo. Rimane però un grande uomo"
15 ottobre 2024 11:19
Cassano elogia Prandelli: "Geniale tatticamente, era fenomenale. Grazie a lui siamo arrivati in finale"
10 ottobre 2024 18:09
Prandelli: "Non mi manca il calcio, ero ormai cotto. Troppo fanatismo nei moduli. Ora faccio il nonno"
02 ottobre 2024 11:53
Viviano confessa: "Molti giocatori fumano, me compreso. Prandelli veniva a chiedermi le sigarette"
25 settembre 2024 15:57
Cassano: "Conte ha la stampa a favore. Prandelli dopo la finale 2012 non lo ha calcolato nessuno"
13 settembre 2024 23:31
Prandelli: "Parole Commisso? Le dice da quando è arrivato in Italia. Ci vuole la forza di rivedere certe cose"
11 settembre 2024 15:30
Cesare Prandelli torna in panchina: sarà il nuovo allenatore della Nazionale non profit
06 settembre 2024 18:08
Prandelli: "Nico Gonzalez? Se vuoi essere ambizioso devi sempre tenere i migliori. Palladino mi piace"
01 agosto 2024 16:57
Prandelli: "Palladino? Ci farà divertire. Nico va lasciato libero di esprimersi. Kean? Serve ruolo definitivo"
25 luglio 2024 07:18
Prandelli: "Palladino è furbo ed ha idee. Kean? Il suo ruolo deve essere ben definito"
04 luglio 2024 19:46
Prandelli: "Ottimo lavoro di Italiano, non gli hanno trovato uno che fa gol. Ieri avevano paura di sbilanciarsi"
30 maggio 2024 18:11
Prandelli: "La Fiorentina è una seconda pelle per me, stasera so che mi emozionerò tantissimo"
29 maggio 2024 14:47
Guerra tra 45 fiorentini e Prandelli, il 17 aprile l'udienza al Tar, nel caos il cancello della villa a Firenze
02 aprile 2024 18:52
Prandelli: "Non ho assolutamente lasciato la Fiorentina per stress. Italiano? Ascolti il cuore"
20 marzo 2024 08:44
Prandelli ricorda Barone: "Chiedeva giustizia per la Fiorentina. Ci siamo sempre detti tutto in faccia"
20 marzo 2024 08:43
Prandelli: "Motta via a giugno? Non so, ma io rimasi alla Fiorentina perché convinto dal progetto"
16 febbraio 2024 11:51
Prandelli: "Italiano è migliorato molto, alla Fiorentina serve l'attaccante. Sembra si sia retrocessi..."
08 febbraio 2024 19:47
Prandelli non ha dubbi: “La Fiorentina lotterà fino alla fine per un posto in Champions. Cresce continuamente”
03 gennaio 2024 10:05
Thiago Motta: "Prandelli fondamentare per me, adesso ho il figlio nello staff, è straordinario"
21 dicembre 2023 00:13
Frey: "Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli"
06 dicembre 2023 12:36
Prandelli è sicuro: "Jovic è potenzialmente molto valido. Forse deve solo capire che è nel Milan"
24 novembre 2023 19:22
Prandelli: "I bambini a Firenze appena nascono devono pensare solo alla Fiorentina"
21 novembre 2023 21:37
Felipe Melo: "Prandelli alla Fiorentina grande uomo e allenatore, ha fatto differenza nella mia carriera"
17 novembre 2023 19:14
Prandelli non ha dubbi: "La Fiorentina deve lottare per la Champions. Firenze è straordinaria"
13 novembre 2023 16:46
Prandelli amareggiato: "Gli ultras hanno dato una lezione a tutti. Una partita si rimanda"
06 novembre 2023 10:51
Prandelli: “Fiorentina propositiva e da Champions. Vlahovic e Chiesa? Avranno bisogno di tappi”
04 novembre 2023 09:34
Prandelli rivela: "Una volta ho visto un film sull'alluvione e mi ha fatto capire come sono i fiorentini"
19 ottobre 2023 11:15
Prandelli: "Quando venni con la Juve a giocare a Firenze capii cosa è il calcio qui, anche Platini tremava"
19 ottobre 2023 11:10
Prandelli: "Alla Fiorentina stavo sulle palle a tutti. Ecco perché mi sono dimesso, erano tutti individualisti"
13 ottobre 2023 05:22
Prandelli: "La Fiorentina può lottare per il quarto posto, l'ho detto mesi fa. Italiano è bravo, sa preparare le partite'
12 ottobre 2023 20:45
Prandelli: "Mi sento un tifoso viola. Dopo aver parlato con lo psicologo, lasciai la Fiorentina per troppa ansia"
12 ottobre 2023 17:10
Prandelli: "Un trauma per i giocatori del Napoli perdere Spalletti, bisogna cancellare tutti i ricordi"
08 ottobre 2023 12:38
Graziani contro Prandelli: "Ma quale stress, non mi fate ridere. Con milioni di stipendio che sofferenze..."
27 settembre 2023 14:56
Prandelli spiega le dimissioni alla Fiorentina: "Dovevo risolvere i problemi da solo, mi è mancata l'aria"
27 settembre 2023 13:34
Prandelli: “Fiorentina squadra da battere in Conference. Beltran ha colpi di livello. Italiano allenatore lanciato”
24 agosto 2023 08:40
Prandelli contro l'operazione di mercato: "Vlahovic varrà più di 100 milioni. Ma quale scambio con Lukaku"
08 agosto 2023 21:31
Prandelli: "Bonaventura ha fatto una stagione tecnicamente pazzesca, è determinante"
30 giugno 2023 10:48
Prandelli: "Un bambino mi ha detto che non vuole più tifare Fiorentina, gli ho detto che vincere sarà più bello"
09 giugno 2023 13:26
Prandelli e l'amore per la Fiorentina: "Voglio troppo bene alla Viola, non posso vederla soffrire"
06 giugno 2023 12:45
Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"
06 giugno 2023 09:55
Semioli: "Prandelli? Una grande persona prima che un grande allenatore. Tutt'ora sa darmi consigli"
04 giugno 2023 12:47
Donadel: "Prandelli? Con lui ci fu un gran feeling, vederci giocare era una goduria. C'erano molti campioni"
29 maggio 2023 14:56
Prandelli confessa: "Stasera non guarderò la partita, emotivamente sono ancora troppo coinvolto"
24 maggio 2023 16:20
Bojinov: "In Castrovilli rivedo Rui Costa. Jovic e Terzic? Io con Prandelli e Corvino ero aggressivo"
15 maggio 2023 14:32
Prandelli ricorda: "Con me alla Fiorentina Jorgensen ha fatto tutti i ruoli tranne il portiere"
27 aprile 2023 12:01
Prandelli punta il dito contro la Juventus: "Il problema non è Vlahovic ma la sua squadra"
13 marzo 2023 15:17
Prandelli non cambia idea: "Basta allenare, la panchina che sogno è quella del parco con i nipoti"
13 marzo 2023 12:07
Prandelli non ha dubbi: "Ripresa della Fiorentina? Verticalizzano di più e hanno scelto la punta titolare"
06 marzo 2023 16:30
Prandelli applaude: "Grande Fiorentina, il Milan ha trovato una squadra brava a verticalizzare"
05 marzo 2023 13:31
"Classifica pessima, ma niente paragoni con la Fiorentina di Montella-Iachini-Prandelli. Quella le buscava"
26 febbraio 2023 16:30
Prandelli: “Italiano? Non si innamori troppo del sistema di gioco. Vlahovic? Un predestinato”
14 febbraio 2023 09:20
Prandelli commenta illeciti Juventus: "In Italia manca etica, educazione e cultura sportiva"
07 febbraio 2023 13:06
Corriere dello Sport: “Una Fiorentinaccia, a tratti inguardabile. Poco meglio di quella Iachini-Prandelli”
23 gennaio 2023 08:28
Prandelli sulla sua Fiorentina: "Toni il migliore in area, Jorgensen il più importante, lottai con Ujfalusi"
16 gennaio 2023 18:28
Tuttosport, anche Prandelli che ha lanciato Vlahovic tra i nomi della Juve in caso di esonero di Allegri
12 ottobre 2022 12:10
L'aneddoto di Frey: "-19 per Calciopoli? Nessuno scelse di andarsene, eravamo un gruppo vero"
10 ottobre 2022 08:55
Colpaccio per lo staff del Pisa che si aggiudica il super preparatore ex Fiorentina Valter Vio
27 giugno 2022 12:48
Prandelli racconta quando Della Valle aveva venduto Mutu alla Roma: "Pensavo fosse uno scherzo"
13 giugno 2022 13:12
La Fiorentina di Prandelli si ritrova in Romania per omaggiare Mutu. Ci sono tutti, da Toni a Ujfalusi
13 giugno 2022 12:38
Prandelli difende Cassano: "Grande intenditore di calcio, ha conoscenza enorme anche sui giocatori"
26 maggio 2022 14:47
Mutu rivela: "Ho chiesto di poter venire a vedere Fiorentina-Juventus, mi hanno detto di inviare mail"
24 maggio 2022 18:16
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