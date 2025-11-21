Prandelli: “Ero sicuro che Pioli fosse l’uomo giusto, quando le cose non vanno, bisogna reagire”

A Lady Radio è intervenuto l’ex tecnico viola Cesare Prandelli per parlare della Fiorentina che giocherà domani contro la Juventus: “Mi aspetto una reazione perché i giocatori vorranno dimostrare che non hanno colpe per la situazione e daranno l’anima, per Firenze questa è la partita dell’anno e ci sarà uno stadio bello caldo nonostante i lavori pronto a spingere i ragazzi. Personalmente sono ottimista perché il pubblico farà la sua parte, chiaramente non so come giocherà Vanoli, ma verrà fatta una bella prestazione.”

Prosegue: “I giocatori verranno trascinati proprio dal pubblico, poi devono fare la loro parte in campo. A livello di motivazioni c’è poco da dire e per un allenatore è facile da preparare, sul piano tecnico-tattico è molto complicata ovviamente. Vanoli è un allenatore preparato che ha esperienza e dovrà essere bravo a cucire l’abito giusto per la sua Fiorentina, ma ripeto sono fiducioso.”

Su Pioli: “Non so perché le cose non siano andate bene, il progetto era bello, nelle prime difficoltà però quest’idea di calcio si è persa perché ha trovato tanti problemi, magari non sarei tornato subito sui miei passi poi è chiaro che se le cose non vanno, il primo che paga è l’allenatore, bisognava fare più quadrato attorno a lui creando una bella unità d’intenti con i dirigenti.”