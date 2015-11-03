Labaro Viola

Notizie Pioli Fiorentina

Rescissione Pioli? Nazione rivela: “Un lungo lavoro iniziato a novembre da Ferrari”

17 maggio 2026 09:45

TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"

15 maggio 2026 21:13

Risolto il contratto di Pioli. TMW si interroga: "Segnale che ha deciso di ripartire?"

15 maggio 2026 20:30

Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"

13 maggio 2026 14:58

"Pioli non è uno che se ne frega, l'ho visto ancora molto provato dall'esperienza alla Fiorentina"

12 maggio 2026 22:41

"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"

12 maggio 2026 22:20

Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto"

12 maggio 2026 14:19

TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"

10 maggio 2026 17:33

Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli

03 maggio 2026 11:36

TMW rivela: “Nella lista di Malagò come prossimo allenatore della Nazionale c’è anche Pioli”

02 maggio 2026 21:34

La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"

01 maggio 2026 16:17

Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: "L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina"

30 aprile 2026 13:06

Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"

24 aprile 2026 14:47

Il Leicester è clamorosamente retrocesso in terza serie. In estate vinse contro la Fiorentina di Pioli

21 aprile 2026 23:41

Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all'Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina

11 aprile 2026 13:54

Corriere Fiorentino svela: “Infortuni? Fiorentina tra le squadre più virtuose ed il merito è di Pioli”

11 aprile 2026 09:42

Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”

03 aprile 2026 17:07

Amoruso attacca: "Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto"

31 marzo 2026 18:21

Gazzetta: “Da Pioli a Vanoli tante cose sono cambiate modulo compreso, difesa a livelli accettabili”

30 marzo 2026 08:57

Sandrelli attacca: "Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola"

25 marzo 2026 15:13

Corriere Fiorentino duro: "Con Pioli forse oggi la Fiorentina sarebbe condannata"

24 marzo 2026 08:07

Nazione: “Fiorentina non ancora fuori pericolo ma la media punti da 0,4 con Pioli è salita a 1,26 con Vanoli”

18 marzo 2026 09:20

Bordata di Ferrara a Pioli: "Appena se ne è andato dall'Arabia hanno stappato lo champagne"

11 marzo 2026 21:19

Cecchi: “Fiorentina senza idee, vittima dello stesso virus che la colpì con Pioli. Siamo al paradosso”

09 marzo 2026 09:46

Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”

06 marzo 2026 09:04

Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

05 marzo 2026 08:51

CM.com: Pioli, Toro o Lazio per il futuro. Fino al 2028 costa oltre 5 milioni l'anno alla Fiorentina

04 marzo 2026 22:41

Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano”

04 marzo 2026 16:07

Vallesi: “Con Pioli è stato uno psicodramma, ha fatto rendere male tutti i giocatori. È la causa del disastro Viola"

25 febbraio 2026 14:39

Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”

23 febbraio 2026 09:34

La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"

22 febbraio 2026 15:05

Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”

22 febbraio 2026 09:37

La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”

19 febbraio 2026 22:03

Tesser sicuro: "Pioli non è impazzito, ha trovato difficoltà perché c'erano già dei problemi"

23 gennaio 2026 18:03

Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"

19 gennaio 2026 13:44

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"

14 gennaio 2026 13:25

Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"

13 gennaio 2026 13:45

Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"

12 gennaio 2026 13:55

Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"

12 gennaio 2026 13:28

Caviglia, Dzeko, Viti e non solo: in uscita molti acquisti estivi. L’emblema del fallimento di Pioli e Prade’

08 gennaio 2026 13:28

Nonostante i 1000 errori Vanoli ha fatto il doppio dei punti di Pioli. Adesso c'è speranza

05 gennaio 2026 11:54

Pioli, voto 4. Nazione: “Non fa gruppo e il gruppo non lo segue. Tutto diventa un flop”

31 dicembre 2025 09:48

Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"

29 dicembre 2025 12:01

Gazzetta, Paratici vuole esonerare Vanoli se perde con la Cremonese, ma Pioli non tornerà

29 dicembre 2025 09:40

Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”

29 dicembre 2025 09:18

Impallomeni: "La crisi della Fiorentina è tecnica, non societaria, ed è partita da Pioli che ha sballottato la squadra"

23 dicembre 2025 15:41

Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"

23 dicembre 2025 11:35

Orlando: “Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Così ti salvi”

22 dicembre 2025 16:54

Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"

21 dicembre 2025 10:23

Gazzetta: “Se non tornerà Pioli, ancora sotto contratto, resta viva l’ipotesi Iachini”

21 dicembre 2025 10:01

Gazzetta: “Allenatore? Con Paratici o resta Vanoli, o torna Pioli. Oppure ipotesi quarto allenatore”

21 dicembre 2025 09:52

Gazzetta sicura: “Pioli non si è dimesso perché convinto di poter cambiare rotta alla stagione”

21 dicembre 2025 09:46

Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”

20 dicembre 2025 15:26

Sentite Mauro: "Richiamerei subito Pioli perché è l'unico che può ribaltare la situazione viola"

16 dicembre 2025 13:49

Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"

16 dicembre 2025 13:24

Nazione: “Pioli se verrà ricontattato non potrà rifiutarsi di tornare alla Fiorentina salvo se si dimetterà”

16 dicembre 2025 08:43

Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"

15 dicembre 2025 13:27

Gazzetta svela: “La Fiorentina potrebbe richiamare Pioli che è sotto contratto fino al 2028”

15 dicembre 2025 09:24

Bucchioni: "Richiamerei Pioli con un dirigente esperto, i dirigenti da Ferrari in giù sono inadeguati"

15 dicembre 2025 00:26

Gazzetta evidenzia: “Il capo d’accusa principale nei confronti di Pioli è la condizione atletica deficitaria”

14 dicembre 2025 09:12

Ferrara: "Vanoli ha dato un segnale di scelte coraggiose. Se non ci sono esterni è colpa di Pioli"

13 dicembre 2025 15:36

Garlando: "Pioli è uno degli allenatori italiani più forti. A Firenze è stato tradito dal troppo amore per la città"

12 dicembre 2025 16:32

Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"

11 dicembre 2025 20:58

Commisso: "Pioli è stato un investimento importante e lui voleva Firenze ma i risultati non sono arrivati"

11 dicembre 2025 08:30

Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani

09 dicembre 2025 21:27

Sosa attacca Dodo: "Non si può vedere uno che festeggia per una rimessa laterale quando sei ultimo"

09 dicembre 2025 14:12

Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”

08 dicembre 2025 15:47

Monti: "Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina"

08 dicembre 2025 14:09

Bucchioni: "Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto"

08 dicembre 2025 11:08

Chiarugi: “I calciatori non hanno più alibi, a me Pioli piaceva. Solo Kean può toglierci da questa situazione”

03 dicembre 2025 09:26

Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"

02 dicembre 2025 23:44

Vanoli non è Pioli: lui sotto la curva a parlare con i tifosi, l'altro scappò e lasciò la squadra sola

02 dicembre 2025 13:09

Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85

28 novembre 2025 12:05

Criscitiello sicuro: "Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione"

25 novembre 2025 23:05

Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”

25 novembre 2025 19:12

Trevisani: "Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, Vlahovic tira la maglia di Marì non è rigore"

25 novembre 2025 11:35

Pioli no, Vanoli vedremo... dal disastro alla speranza, urge fare punti

22 novembre 2025 14:48

Roggi: "L'obiettivo Viola è la salvezza. Mi spiazza vedere la classifica, ritenevo Pioli l'uomo giusto"

21 novembre 2025 16:09

Prandelli: "Ero sicuro che Pioli fosse l'uomo giusto, quando le cose non vanno, bisogna reagire"

21 novembre 2025 13:36

Prandelli: “Fiorentina? Una scintilla per svoltare. Se Pioli non ce l’ha fatta, un problema c’è”

19 novembre 2025 08:46

Maldini: "Speravo che Pioli facesse bene alla Fiorentina. In Italia per me c'è solo il Milan, non lavoro altrove"

18 novembre 2025 21:30

Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”

17 novembre 2025 21:39

Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"

17 novembre 2025 13:40

Prandelli: “Pioli non è l’unico responsabile. Vanoli? Spero non resti solo a gestire questa situazione”

17 novembre 2025 09:46

Nazione svela: “Sohm arrivato su impulso di Pioli, a chi avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie”

17 novembre 2025 09:39

Drago: "Per Pioli è stato difficile tornare in Italia. In Arabia la pressione è minore e i giocatori scadenti"

16 novembre 2025 16:06

Nazione svela: “Pioli voleva togliere la fascia di capitano a Ranieri per darla a Gosens”

16 novembre 2025 09:45

Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"

16 novembre 2025 09:25

Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”

16 novembre 2025 09:23

Giannitti: "La Fiorentina con Pioli ha sbagliato tutto ma Vanoli può dare la scintilla giusta"

15 novembre 2025 14:32

Berisha: "Dispiace per Pioli. Difficile capire cosa sia successo. Gasperini miglior allenatore, gli auguro lo scudetto"

14 novembre 2025 20:19

Maspero: "Un anno fa la Fiorentina era solida e matura, oggi è senza guida ma non è tutta colpa di Pioli"

14 novembre 2025 15:42

Fabbri: "Con Pioli ultime gare un horror, la squadra non lo seguiva più. Io non provavo emozioni"

14 novembre 2025 15:26

Valcareggi: "Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio"

14 novembre 2025 13:06

Cor.Fio: "Fagioli e Gudmundsson, ora bisogna voltare pagina, serve una svolta. Gli alibi sono finiti"

14 novembre 2025 09:12

Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"

12 novembre 2025 22:42

Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."

12 novembre 2025 21:55

Piccinetti: "Pioli aveva perso la bussola. Come faceva a parlare di Champions con questi giocatori?”

12 novembre 2025 15:42

Mandorlini: "Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito"

12 novembre 2025 14:19

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