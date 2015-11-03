Notizie Pioli Fiorentina

Rescissione Pioli? Nazione rivela: “Un lungo lavoro iniziato a novembre da Ferrari”
17 maggio 2026 09:45
TMW rivela: "Pioli e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per la risoluzione a metà strada"
15 maggio 2026 21:13
Risolto il contratto di Pioli. TMW si interroga: "Segnale che ha deciso di ripartire?"
15 maggio 2026 20:30
Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"
13 maggio 2026 14:58
"Pioli non è uno che se ne frega, l'ho visto ancora molto provato dall'esperienza alla Fiorentina"
12 maggio 2026 22:41
"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. Erano pronti i documenti, ma la squalifica bloccò tutto"
12 maggio 2026 22:20
Tuttosport riporta: "Paratici sta cercando un accordo con Pioli per risolvere il suo contratto"
12 maggio 2026 14:19
TMW riporta: "Anche Pioli entra nella lista per la futura panchina dell'Atalanta se parte Palladino"
10 maggio 2026 17:33
Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli
03 maggio 2026 11:36
TMW rivela: “Nella lista di Malagò come prossimo allenatore della Nazionale c’è anche Pioli”
02 maggio 2026 21:34
La Repubblica riporta: "Per la Nazionale spunta anche il nome di Pioli, l'ex viola tra i papabili"
01 maggio 2026 16:17
Palladino via dall'Atalanta? Cm.it: "L'ex Fiorentina Pioli pronto a tornare a guidare una panchina"
30 aprile 2026 13:06
Cassano torna su Iraola: "Glielo dissi di prenderlo a Pradé, ma ha preso uno che dopo un mese è stato cacciato"
24 aprile 2026 14:47
Il Leicester è clamorosamente retrocesso in terza serie. In estate vinse contro la Fiorentina di Pioli
21 aprile 2026 23:41
Retroscena Roma, fu contattato Pioli ma scelse di rimanere all'Al Nassr, poi fu convinto dalla Fiorentina
11 aprile 2026 13:54
Corriere Fiorentino svela: “Infortuni? Fiorentina tra le squadre più virtuose ed il merito è di Pioli”
11 aprile 2026 09:42
Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”
03 aprile 2026 17:07
Amoruso attacca: "Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto"
31 marzo 2026 18:21
Gazzetta: “Da Pioli a Vanoli tante cose sono cambiate modulo compreso, difesa a livelli accettabili”
30 marzo 2026 08:57
Sandrelli attacca: "Vanoli e Pioli hanno fallito, sono indifendibili. La squadra è guarita da sola"
25 marzo 2026 15:13
Corriere Fiorentino duro: "Con Pioli forse oggi la Fiorentina sarebbe condannata"
24 marzo 2026 08:07
Nazione: “Fiorentina non ancora fuori pericolo ma la media punti da 0,4 con Pioli è salita a 1,26 con Vanoli”
18 marzo 2026 09:20
Bordata di Ferrara a Pioli: "Appena se ne è andato dall'Arabia hanno stappato lo champagne"
11 marzo 2026 21:19
Cecchi: “Fiorentina senza idee, vittima dello stesso virus che la colpì con Pioli. Siamo al paradosso”
09 marzo 2026 09:46
Malesani: “Palladino? Con lui continuità, l’arrivo di Pioli ha influito negativamente. Problema credo sia mentale”
06 marzo 2026 09:04
Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”
05 marzo 2026 08:51
CM.com: Pioli, Toro o Lazio per il futuro. Fino al 2028 costa oltre 5 milioni l'anno alla Fiorentina
04 marzo 2026 22:41
Pioli ricorda Astori con una storia Instagram: “Per sempre capitano”
04 marzo 2026 16:07
Vallesi: “Con Pioli è stato uno psicodramma, ha fatto rendere male tutti i giocatori. È la causa del disastro Viola"
25 febbraio 2026 14:39
Gazzetta punge Pioli: “A Pisa preferì Nicolussi Caviglia a Fagioli. Con Vanoli Nicolò fuori solo una volta”
23 febbraio 2026 09:34
La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"
22 febbraio 2026 15:05
Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”
22 febbraio 2026 09:37
La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”
19 febbraio 2026 22:03
Tesser sicuro: "Pioli non è impazzito, ha trovato difficoltà perché c'erano già dei problemi"
23 gennaio 2026 18:03
Bocci: "La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica"
19 gennaio 2026 13:44
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Orlando: "Pioli è arrivato a Firenze spento ed indisponente, Pradé si è dimesso a causa sua"
14 gennaio 2026 13:25
Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"
13 gennaio 2026 13:45
Padovan durissimo: "Pioli ha fallito completamente a Firenze, ha dimostrato di essere ormai un tecnico finito"
12 gennaio 2026 13:55
Cecchi difende Kean: "Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà"
12 gennaio 2026 13:28
Caviglia, Dzeko, Viti e non solo: in uscita molti acquisti estivi. L’emblema del fallimento di Pioli e Prade’
08 gennaio 2026 13:28
Nonostante i 1000 errori Vanoli ha fatto il doppio dei punti di Pioli. Adesso c'è speranza
05 gennaio 2026 11:54
Pioli, voto 4. Nazione: “Non fa gruppo e il gruppo non lo segue. Tutto diventa un flop”
31 dicembre 2025 09:48
Scugnizzo Viola: "Chiediamo scusa noi. Perchè loro non lo faranno mai. Vendetela!"
29 dicembre 2025 12:01
Gazzetta, Paratici vuole esonerare Vanoli se perde con la Cremonese, ma Pioli non tornerà
29 dicembre 2025 09:40
Nazione: “Vanoli via? Escluso il ritorno di Pioli. Cioffi e Gotti sono i due candidati”
29 dicembre 2025 09:18
Impallomeni: "La crisi della Fiorentina è tecnica, non societaria, ed è partita da Pioli che ha sballottato la squadra"
23 dicembre 2025 15:41
Orlando: "Ranieri non si è arrabbiato per la fascia tolta, vuole troppo bene alla Fiorentina e ha capito"
23 dicembre 2025 11:35
Orlando: “Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Così ti salvi”
22 dicembre 2025 16:54
Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"
21 dicembre 2025 10:23
Gazzetta: “Se non tornerà Pioli, ancora sotto contratto, resta viva l’ipotesi Iachini”
21 dicembre 2025 10:01
Gazzetta: “Allenatore? Con Paratici o resta Vanoli, o torna Pioli. Oppure ipotesi quarto allenatore”
21 dicembre 2025 09:52
Gazzetta sicura: “Pioli non si è dimesso perché convinto di poter cambiare rotta alla stagione”
21 dicembre 2025 09:46
Moggi: “Ricordo che Pioli sognava lo Scudetto, ma ora la Fiorentina rischia la retrocessione”
20 dicembre 2025 15:26
Sentite Mauro: "Richiamerei subito Pioli perché è l'unico che può ribaltare la situazione viola"
16 dicembre 2025 13:49
Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"
16 dicembre 2025 13:24
Nazione: “Pioli se verrà ricontattato non potrà rifiutarsi di tornare alla Fiorentina salvo se si dimetterà”
16 dicembre 2025 08:43
Malusci: "Vanoli deve essere mandato via subito, riprenderei Pioli affiancato da un manager esperto"
15 dicembre 2025 13:27
Gazzetta svela: “La Fiorentina potrebbe richiamare Pioli che è sotto contratto fino al 2028”
15 dicembre 2025 09:24
Bucchioni: "Richiamerei Pioli con un dirigente esperto, i dirigenti da Ferrari in giù sono inadeguati"
15 dicembre 2025 00:26
Gazzetta evidenzia: “Il capo d’accusa principale nei confronti di Pioli è la condizione atletica deficitaria”
14 dicembre 2025 09:12
Ferrara: "Vanoli ha dato un segnale di scelte coraggiose. Se non ci sono esterni è colpa di Pioli"
13 dicembre 2025 15:36
Garlando: "Pioli è uno degli allenatori italiani più forti. A Firenze è stato tradito dal troppo amore per la città"
12 dicembre 2025 16:32
Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"
11 dicembre 2025 20:58
Commisso: "Pioli è stato un investimento importante e lui voleva Firenze ma i risultati non sono arrivati"
11 dicembre 2025 08:30
Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani
09 dicembre 2025 21:27
Sosa attacca Dodo: "Non si può vedere uno che festeggia per una rimessa laterale quando sei ultimo"
09 dicembre 2025 14:12
Criscitiello: “Pioli ha sbagliato ma non era il colpevole. Se metti Goretti DS, la tua ambizione è la Serie B”
08 dicembre 2025 15:47
Monti: "Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina"
08 dicembre 2025 14:09
Bucchioni: "Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto"
08 dicembre 2025 11:08
Chiarugi: “I calciatori non hanno più alibi, a me Pioli piaceva. Solo Kean può toglierci da questa situazione”
03 dicembre 2025 09:26
Ferrari: "In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così"
02 dicembre 2025 23:44
Vanoli non è Pioli: lui sotto la curva a parlare con i tifosi, l'altro scappò e lasciò la squadra sola
02 dicembre 2025 13:09
Si rivede Pioli dopo il fallimento con la Fiorentina: alla Continassa con i campioni della Juve dell'85
28 novembre 2025 12:05
Criscitiello sicuro: "Vanoli salverà la Fiorentina, a Natale già fuori dalla zona retrocessione"
25 novembre 2025 23:05
Pedullà duro su Pioli: “Si è capito che è andato via e che è arrivato Vanoli, si vede la sua mano”
25 novembre 2025 19:12
Trevisani: "Ha fatto più Vanoli in 2 partite che Pioli in 10, Vlahovic tira la maglia di Marì non è rigore"
25 novembre 2025 11:35
Pioli no, Vanoli vedremo... dal disastro alla speranza, urge fare punti
22 novembre 2025 14:48
Roggi: "L'obiettivo Viola è la salvezza. Mi spiazza vedere la classifica, ritenevo Pioli l'uomo giusto"
21 novembre 2025 16:09
Prandelli: "Ero sicuro che Pioli fosse l'uomo giusto, quando le cose non vanno, bisogna reagire"
21 novembre 2025 13:36
Prandelli: “Fiorentina? Una scintilla per svoltare. Se Pioli non ce l’ha fatta, un problema c’è”
19 novembre 2025 08:46
Maldini: "Speravo che Pioli facesse bene alla Fiorentina. In Italia per me c'è solo il Milan, non lavoro altrove"
18 novembre 2025 21:30
Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”
17 novembre 2025 21:39
Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"
17 novembre 2025 13:40
Prandelli: “Pioli non è l’unico responsabile. Vanoli? Spero non resti solo a gestire questa situazione”
17 novembre 2025 09:46
Nazione svela: “Sohm arrivato su impulso di Pioli, a chi avrebbe preferito soltanto il fedelissimo Kessie”
17 novembre 2025 09:39
Drago: "Per Pioli è stato difficile tornare in Italia. In Arabia la pressione è minore e i giocatori scadenti"
16 novembre 2025 16:06
Nazione svela: “Pioli voleva togliere la fascia di capitano a Ranieri per darla a Gosens”
16 novembre 2025 09:45
Ferrari: "Pradè? Voleva lasciare già la scorsa stagione. Pioli? Tutti convinti che fosse la scelta migliore"
16 novembre 2025 09:25
Ferrari: “Like Pongracic? Sciocchezze ma lo spogliatoio non era contro Pioli. Con Vanoli 3h di colloquio”
16 novembre 2025 09:23
Giannitti: "La Fiorentina con Pioli ha sbagliato tutto ma Vanoli può dare la scintilla giusta"
15 novembre 2025 14:32
Berisha: "Dispiace per Pioli. Difficile capire cosa sia successo. Gasperini miglior allenatore, gli auguro lo scudetto"
14 novembre 2025 20:19
Maspero: "Un anno fa la Fiorentina era solida e matura, oggi è senza guida ma non è tutta colpa di Pioli"
14 novembre 2025 15:42
Fabbri: "Con Pioli ultime gare un horror, la squadra non lo seguiva più. Io non provavo emozioni"
14 novembre 2025 15:26
Valcareggi: "Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio"
14 novembre 2025 13:06
Cor.Fio: "Fagioli e Gudmundsson, ora bisogna voltare pagina, serve una svolta. Gli alibi sono finiti"
14 novembre 2025 09:12
Goretti: "Caos societario? Bugie, ci siamo fatti trovare pronti. Pradè e Pioli fuori, reset necessario"
12 novembre 2025 22:42
Ferrari: "Avevamo fatto un mercato per alzare l'asticella, la realtà dice ultimo posto ma ci sono le coppe.."
12 novembre 2025 21:55
Piccinetti: "Pioli aveva perso la bussola. Come faceva a parlare di Champions con questi giocatori?”
12 novembre 2025 15:42
Mandorlini: "Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito"
12 novembre 2025 14:19
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