Gazzetta: “Allenatore? Con Paratici o resta Vanoli, o torna Pioli. Oppure ipotesi quarto allenatore”

Paratici sta valutando tutto questo: accettare una sfida complessa, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, in un club comunque in difficoltà? Se accettasse Firenze, questo è certo, dovrebbe lavorare su più fronti e lallenatore sarebbe un grande tema. Paolo Vanoli è arrivato il 7 novembre e in un mese e mezzo ha vinto solo una partita, in Conference contro la Dinamo Kiev. Ci sono tre strade possibili. Richiamare Stefano Pioli, continuare con Vanoli o scegliere il quarto allenatore stagionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.