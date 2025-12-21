21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Gazzetta: “Allenatore? Con Paratici o resta Vanoli, o torna Pioli. Oppure ipotesi quarto allenatore”

21 Dicembre · 09:52

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 10:02

Fiorentina Paratici Pioli Vanoli

Tre strade possibili per Paratici

Paratici sta valutando tutto questo: accettare una sfida complessa, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, in un club comunque in difficoltà? Se accettasse Firenze, questo è certo, dovrebbe lavorare su più fronti e lallenatore sarebbe un grande tema. Paolo Vanoli è arrivato il 7 novembre e in un mese e mezzo ha vinto solo una partita, in Conference contro la Dinamo Kiev. Ci sono tre strade possibili. Richiamare Stefano Pioli, continuare con Vanoli o scegliere il quarto allenatore stagionale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

