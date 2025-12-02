2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrari: “In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così”

News

Ferrari: “In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così”

Redazione

2 Dicembre · 23:44

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 23:44

TAG:

FerrariFiorentinaPioliPradè

Condividi:

di

Ai microfoni di Sky Sport, Ferrari ha sottolineato come il lavoro svolto in estate da società e tecnico lasciasse presagire altro

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha inviato un messaggio netto alla squadra e ai tifosi in un momento complicato della stagione. Ha ricordato soprattutto come il lavoro svolto in estate lasciasse immaginare uno scenario ben diverso da quello odierno.

Abbiamo fatto un lavoro in estate che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così” ha affermato, precisando che si tratta di un invito alla consapevolezza e all’unione.

Ferrari ha poi ribadito che, oltre agli aspetti tecnici e atletici, la società sta puntando molto sulla forza del gruppo, considerata essenziale per ritrovare fiducia e continuità. Il dirigente ha poi concluso con un appello alla compattezza: “Dobbiamo rimanere uniti. Solo così potremo superare questo momento e riprendere il percorso che ci eravamo prefissati.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio