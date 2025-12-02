Ferrari: “In estate fatto un lavoro che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così”

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha inviato un messaggio netto alla squadra e ai tifosi in un momento complicato della stagione. Ha ricordato soprattutto come il lavoro svolto in estate lasciasse immaginare uno scenario ben diverso da quello odierno.

“Abbiamo fatto un lavoro in estate che mai ci avrebbe fatto immaginare di ritrovarci così” ha affermato, precisando che si tratta di un invito alla consapevolezza e all’unione.

Ferrari ha poi ribadito che, oltre agli aspetti tecnici e atletici, la società sta puntando molto sulla forza del gruppo, considerata essenziale per ritrovare fiducia e continuità. Il dirigente ha poi concluso con un appello alla compattezza: “Dobbiamo rimanere uniti. Solo così potremo superare questo momento e riprendere il percorso che ci eravamo prefissati.”