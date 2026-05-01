Martinelli chiude la porta della Samp: il portiere della Fiorentina sempre più protagonista in Serie B
Prestazione di livello di Tommaso Martinelli contro il Sudtirol con il portiere della Fiorentina protagonista di due grandi interventi
Giornata importante in Serie B con il primo verdetto che vede il ritorno del Venezia in Serie A. Al Ferraris di Genova, la Sampdoria mette al sicuro la sua partecipazione nella serie cadetta con la vittoria di misura contro il Sudtirol. Il gol di Abildgaard regala il successo ai blucerchiati grazie ad un altro clean sheet. Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina si è reso protagonista di una prestazione Importante grazie a due interventi salva risultato nel secondo tempo.
Ecco la pagella del portiere della Sampdoria riportata da TMW:
Martinelli 7 - Poche le occasioni per mettersi in mostra nel primo tempo, nel secondo sale letteralmente in cattedra salvando prima su Pietrangeli e poi di piede sulla conclusione di Odogwu.