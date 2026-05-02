Scintille al 76' di Como-Napoli: Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida "Cosa vuoi?"
Il Como ha perso in casa solo 3 gare su 18: con la Fiorentina e le due con le milanesi
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 20:10
Al Sinigaglia la sfida Champions League tra Como e Napoli finisce 0-0. Piccole scintille a Como al 76', Fabregas protesta per un fallo, Conte gli grida “Cesc, cosa vuoi?” avvicinandosi alla sua area tecnica. Il Napoli pochi secondi prima aveva protestato per alcuni interventi non sanzionati a seguito di alcuni falli del Como.