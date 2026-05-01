Da Milano: "Offerta in arrivo della Fiorentina per Musah, 1 milione per il prestito e 18 per il riscatto"

La Fiorentina vuole Musah e lo vuole prima dell'inizio del mondiale, potrebbe fare un'offerta di un prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista classe 2002 è stato prelevato dall’Atalanta per una somma attorno ai 4 milioni di euro per il prestito con un diritto di riscatto attorno ai 25 milioni. Una somma che i Percassi non hanno intenzione di versare nelle casse del Milan per un giocatore che non rientra nei piani della formazione allenata da Palladino per il prossimo campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina sarebbe pronta a presentare un’offerta di prestito con diritto di riscatto per il centrocampista del Milan che ha un contratto con i rossoneri fino al giugno del 2028.

La volontà dei viola è quella di acquistare il giocatore in prestito per un milione di euro mettendo sul piatto un diritto di riscatto attorno ai 18 milioni. Una somma molto più bassa di quella concordata con l’Atalanta durante la scorsa estate, ma che potrebbe garantire al Milan una plusvalenza ingente considerato il fatto che tra un anno Musah avrebbe solamente un altro anno di contratto con i rossoneri.

Alla fine del campionato in corso ci saranno degli incontri tra le parti con Milan e Fiorentina che potrebbero chiudere l’affare già prima del mondiale con i viola che non vorrebbero rischiare di trovarsi di fronte ad una concorrenza più affollata. Lo scrive Milanlive.it