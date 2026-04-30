Gazzetta rivela: “Paratici ha scelto Morganti come nuovo responsabile organizzativo del Viola Park”

Morganti, ex Juve ora al Catanzaro, potrebbe essere il profilo giusto

Novità sono attese per la figura di un responsabile organizzativo del Rocco B. Commisso Viola Park scelto da Paratici e Paolo Morganti, ora al Catanzaro (in scadenza a giugno 2026) potrebbe essere il profilo giusto.

Ex calciatore, dietro la scrivania ha un passato di rilievo alla Juventus quando nel 2019 è stato chiamato dal club bianconero come football department organization manager con la responsabilità della gestione organizzativa del settore giovanile. Esperienza e professionalità che ora potrebbero essere messe appunto al servizio della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.