L'Atalanta riflette su Palladino. Pedullà svela: "Non convince più la dirigenza come prima. Fiducia in calo"

Il futuro di Palladino non è più così certo come sembrava qualche settimana fa. L'Atalanta riflette

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in casa Atalanta la posizione di Raffaele Palladino non è più così solida come qualche settimana fa.

Meno di due mesi fa, infatti, il club aveva incontrato l’entourage del tecnico per discutere un possibile prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Il confronto era avvenuto in un momento positivo, anche se tra le parti c’era ancora distanza su alcuni aspetti e si era deciso di aggiornarsi più avanti.

Nelle ultime settimane, però, lo scenario è cambiato. L’andamento recente della squadra non ha convinto la dirigenza, compresa l’eliminazione pesante in semifinale di Coppa Italia, che ha lasciato strascichi importanti.

Ad oggi non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma i dubbi sono in aumento: la fiducia nei confronti di Palladino è in calo rispetto a quella che era la situazione tra febbraio e marzo, quando il rinnovo sembrava un’ipotesi concreta.